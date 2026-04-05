Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Chủ nhật, 15:29 05/04/2026 | Tâm sự
GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.

Mong muốn dùng lương hưu để đổi lấy sự sum vầy tuổi già

Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu được 3 năm. Từ ngày chồng qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà cũ. Cuộc sống không thiếu thốn, mỗi tháng tôi có 8 triệu tiền lương hưu, đủ chi tiêu cho một người sống giản dị. 

Thậm chí, tôi còn tích cóp được 500 triệu gửi ngân hàng để phòng khi ốm đau.

Dù kinh tế không quá khó khăn, nhưng tuổi già sống một mình khiến tôi nhiều lần chạnh lòng. 

Những buổi tối lặng lẽ, những bữa cơm chỉ có một người khiến tôi càng khao khát được sống cùng con cháu. 

Vì thế, tôi quyết định gọi các con về họp gia đình để bàn chuyện ai sẽ đón tôi đến ở cùng.

Tôi nói rõ ràng, tôi còn khỏe, có thể phụ chăm sóc cháu, lo việc nhà. Mỗi tháng, từ khoản lương hưu 8 triệu, tôi sẽ góp 5 triệu tiền ăn. Số tiền còn lại tôi để dành thuốc men, không làm phiền các con. 

Ngoài ra, tôi còn có 500 triệu tiết kiệm, nếu tôi bệnh nặng thì dùng chữa trị, còn nếu tôi qua đời đột ngột, số tiền này sẽ dành cho đứa con sống cùng tôi.

Tôi nghĩ rằng, với lương hưu ổn định và khoản tiết kiệm như vậy, các con sẽ dễ dàng đồng ý. Nhưng thực tế lại khiến tôi hụt hẫng.

Ở tuổi này, điều tôi mong không phải là tiêu hết lương hưu hay dùng đến khoản tiết kiệm, mà là được sống gần con cháu, được nghe tiếng cười mỗi ngày. Ảnh minh họa

Lý do thứ nhất: Con sợ tôi không quen cuộc sống thành phố

Đứa con đầu sống ở thành phố. Nó nói rằng cuộc sống đô thị quá bận rộn, ồn ào và nhiều áp lực. Nó lo tôi sẽ không quen với khói bụi, tiếng ồn và nhịp sống nhanh. 

Nó sợ tôi cảm thấy cô đơn giữa nơi mà hàng xóm hiếm khi trò chuyện với nhau như ở quê.

Nghe con nói, tôi hiểu phần nào. Nhưng trong lòng vẫn thấy buồn. Tôi không cần cuộc sống náo nhiệt, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy con cháu, ăn chung mâm cơm là đủ.

Lý do thứ hai: Con lo không đủ thời gian chăm sóc

Đứa con thứ hai lại có suy nghĩ khác. Nó cho rằng, dù tôi có đóng góp tiền từ lương hưu và giúp trông cháu, nhưng việc có thêm một người già trong nhà sẽ khiến cuộc sống đảo lộn. 

Nó bận rộn công việc, sợ không thể chăm sóc tôi chu đáo.

Nó lo tôi sẽ buồn vì thiếu sự quan tâm, rồi lại sinh ra suy nghĩ các con vô tâm. Đến lúc đó, mâu thuẫn gia đình sẽ càng lớn. 

Những lời nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi chỉ mong được sống gần con, đâu phải để đòi hỏi điều gì.

Lý do thứ ba: Con muốn tôi ở lại nơi quen thuộc

Đứa con thứ ba khuyên tôi nên ở lại quê. Nó nói tôi đang có cuộc sống yên bình: hàng xóm thân thiện, không khí trong lành, có mảnh vườn nhỏ để chăm sóc. 

Nó lo việc thay đổi môi trường sống ở tuổi già sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nó cũng nói rằng những niềm vui nhỏ như trồng cây, trò chuyện với hàng xóm chính là điều giúp tôi sống vui mỗi ngày. Nếu lên thành phố, tôi có thể mất đi những điều ấy.

Nỗi cô đơn khi có lương hưu nhưng thiếu sự gần gũi

Tôi hiểu cả ba đứa con đều có lý do riêng. Không ai từ chối vì tiền bạc, cũng không phải vì tôi không có lương hưu. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn cảm thấy cô đơn.

Ở tuổi này, điều tôi mong không phải là tiêu hết lương hưu hay dùng đến khoản tiết kiệm, mà là được sống gần con cháu, được nghe tiếng cười mỗi ngày, được chia sẻ những bữa cơm giản dị.

Có lẽ, tôi cần học cách thích nghi với thực tế. Tôi vẫn có lương hưu, có tiền tiết kiệm, có căn nhà riêng. Nhưng khoảng trống tình cảm thì không dễ lấp đầy. 

Tôi chỉ mong một ngày nào đó, các con hiểu rằng, người già không cần nhiều vật chất, chỉ cần sự hiện diện của gia đình.

Biết đâu, đến khi tôi thật sự yếu đi, mọi chuyện sẽ khác. Còn bây giờ, tôi vẫn phải tiếp tục sống một mình, vừa tự an ủi rằng ít nhất mình còn lương hưu ổn định, vừa hy vọng một ngày nào đó được quây quần bên con cháu.

