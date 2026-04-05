Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
Mong muốn dùng lương hưu để đổi lấy sự sum vầy tuổi già
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu được 3 năm. Từ ngày chồng qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà cũ. Cuộc sống không thiếu thốn, mỗi tháng tôi có 8 triệu tiền lương hưu, đủ chi tiêu cho một người sống giản dị.
Thậm chí, tôi còn tích cóp được 500 triệu gửi ngân hàng để phòng khi ốm đau.
Dù kinh tế không quá khó khăn, nhưng tuổi già sống một mình khiến tôi nhiều lần chạnh lòng.
Những buổi tối lặng lẽ, những bữa cơm chỉ có một người khiến tôi càng khao khát được sống cùng con cháu.
Vì thế, tôi quyết định gọi các con về họp gia đình để bàn chuyện ai sẽ đón tôi đến ở cùng.
Tôi nói rõ ràng, tôi còn khỏe, có thể phụ chăm sóc cháu, lo việc nhà. Mỗi tháng, từ khoản lương hưu 8 triệu, tôi sẽ góp 5 triệu tiền ăn. Số tiền còn lại tôi để dành thuốc men, không làm phiền các con.
Ngoài ra, tôi còn có 500 triệu tiết kiệm, nếu tôi bệnh nặng thì dùng chữa trị, còn nếu tôi qua đời đột ngột, số tiền này sẽ dành cho đứa con sống cùng tôi.
Tôi nghĩ rằng, với lương hưu ổn định và khoản tiết kiệm như vậy, các con sẽ dễ dàng đồng ý. Nhưng thực tế lại khiến tôi hụt hẫng.
Lý do thứ nhất: Con sợ tôi không quen cuộc sống thành phố
Đứa con đầu sống ở thành phố. Nó nói rằng cuộc sống đô thị quá bận rộn, ồn ào và nhiều áp lực. Nó lo tôi sẽ không quen với khói bụi, tiếng ồn và nhịp sống nhanh.
Nó sợ tôi cảm thấy cô đơn giữa nơi mà hàng xóm hiếm khi trò chuyện với nhau như ở quê.
Nghe con nói, tôi hiểu phần nào. Nhưng trong lòng vẫn thấy buồn. Tôi không cần cuộc sống náo nhiệt, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy con cháu, ăn chung mâm cơm là đủ.
Lý do thứ hai: Con lo không đủ thời gian chăm sóc
Đứa con thứ hai lại có suy nghĩ khác. Nó cho rằng, dù tôi có đóng góp tiền từ lương hưu và giúp trông cháu, nhưng việc có thêm một người già trong nhà sẽ khiến cuộc sống đảo lộn.
Nó bận rộn công việc, sợ không thể chăm sóc tôi chu đáo.
Nó lo tôi sẽ buồn vì thiếu sự quan tâm, rồi lại sinh ra suy nghĩ các con vô tâm. Đến lúc đó, mâu thuẫn gia đình sẽ càng lớn.
Những lời nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi chỉ mong được sống gần con, đâu phải để đòi hỏi điều gì.
Lý do thứ ba: Con muốn tôi ở lại nơi quen thuộc
Đứa con thứ ba khuyên tôi nên ở lại quê. Nó nói tôi đang có cuộc sống yên bình: hàng xóm thân thiện, không khí trong lành, có mảnh vườn nhỏ để chăm sóc.
Nó lo việc thay đổi môi trường sống ở tuổi già sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nó cũng nói rằng những niềm vui nhỏ như trồng cây, trò chuyện với hàng xóm chính là điều giúp tôi sống vui mỗi ngày. Nếu lên thành phố, tôi có thể mất đi những điều ấy.
Nỗi cô đơn khi có lương hưu nhưng thiếu sự gần gũi
Tôi hiểu cả ba đứa con đều có lý do riêng. Không ai từ chối vì tiền bạc, cũng không phải vì tôi không có lương hưu. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn cảm thấy cô đơn.
Ở tuổi này, điều tôi mong không phải là tiêu hết lương hưu hay dùng đến khoản tiết kiệm, mà là được sống gần con cháu, được nghe tiếng cười mỗi ngày, được chia sẻ những bữa cơm giản dị.
Có lẽ, tôi cần học cách thích nghi với thực tế. Tôi vẫn có lương hưu, có tiền tiết kiệm, có căn nhà riêng. Nhưng khoảng trống tình cảm thì không dễ lấp đầy.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó, các con hiểu rằng, người già không cần nhiều vật chất, chỉ cần sự hiện diện của gia đình.
Biết đâu, đến khi tôi thật sự yếu đi, mọi chuyện sẽ khác. Còn bây giờ, tôi vẫn phải tiếp tục sống một mình, vừa tự an ủi rằng ít nhất mình còn lương hưu ổn định, vừa hy vọng một ngày nào đó được quây quần bên con cháu.
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãiTâm sự - 1 giờ trước
Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâuTâm sự - 16 giờ trước
Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thườngTâm sự - 19 giờ trước
Khi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rờiTâm sự - 21 giờ trước
Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"Tâm sự - 1 ngày trước
Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'Tâm sự - 1 ngày trước
Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi điTâm sự - 1 ngày trước
Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rểTâm sự - 2 ngày trước
Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều nàyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa: khi tụ họp cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đang trò chuyện rôm rả, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại lặng lẽ rẽ sang chủ đề “già đi”.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấyTâm sự
GĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.