Cú 'quay xe' ngoạn mục của thủ khoa tuyệt đối
Hoàng Thị Minh Hạnh là một trong hai thủ khoa đạt điểm rèn luyện tuyệt đối 4.0/4.0 toàn khóa, 143/143 tín chỉ đạt loại A của Trường ĐH Ngoại thương. Hạnh là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại.
Bốn năm trước, Hoàng Thị Minh Hạnh là học sinh lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Bắc Ninh với một thành tích ấn tượng, 2 năm liền là thành viên đội tuyển của tỉnh Bắc Ninh thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh (một năm đạt giải khuyến khích, một năm đạt giải ba quốc gia), IELTS 8.0.
Có năng lực ngoại ngữ, ban đầu, Hạnh mơ ước trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Nhưng sau khi nghe, tìm hiểu các thông tin, Hạnh quyết định “quay xe” đăng kí xét tuyển ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương. Quyết định này đã mang đến cho Hạnh những năm tháng thành công rực rỡ với 5/7 kì được học bổng khuyến khích học tập của Trường ĐH Ngoại thương (1 kì thực tập nên không xét học bổng) với rất nhiều thành tích nổi bật khác như lọt vào tốp 8 Olympic Kinh tế học 2022 do Học viện Tài chính tổ chức; tốp 10 CE Hackathon 2023 do Trung Tâm FIIS Trường ĐH Ngoại thương tổ chức.
Ngoài tập trung học tập, Hạnh coi các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học và những dự án cộng đồng là cơ hội để thử sức, mở rộng giới hạn và khám phá chính mình. Hạnh tham gia các dự án, đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo trong sinh viên, tham gia nghiên cứu khoa học… và đạt giải Ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2023-2024.
Sau 4 năm học ở Trường ĐH Ngoại thương, qua nhiều lần dám mạo hiểm, Hạnh nhận thức được giá trị của lòng can đảm, của sự dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám theo đuổi thứ mình tin và kiên trì đến cùng.
Nhìn lại chặng đường đi qua, Hạnh cho hay tấm bằng xuất sắc cùng bảng điểm toàn A tại Trường ĐH Ngoại thương là bệ phóng để tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động. Tuy vậy, em không cho phép bản thân chủ quan mà luôn giữ tinh thần cầu tiến.
Sau khi tốt nghiệp, tân thủ khoa đã trúng tuyển vào một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, làm việc trong lĩnh vực Logistics. Trong tương lai, Minh Hạnh mong muốn tiếp tục học Thạc sĩ trong lĩnh vực Logistics tại nước ngoài để trang bị kiến thức nâng cao và mở rộng cơ hội phát triển.
