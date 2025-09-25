Mới nhất
Cục trưởng Xuân Bắc, HLV Mai Đức Chung dự Đại hội Thi đua yêu nước

Thứ năm, 14:05 25/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV quy tụ 300 đại biểu tiêu biểu trong ngành văn hóa. Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung là những gương mặt nổi bật, khẳng định vai trò văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ (VH-TT&DL) tổ chức sáng 25/9, tại Hà Nội. Đây là sự kiện nổi bật của ngành VHTTDL - nơi những "bông hoa" đẹp nhất trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 được tôn vinh, đồng thời khơi lên khí thế mới cho chặng đường 2025 - 2030.

Đại hội lần này quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho những tấm gương nghị lực và cống hiến.

Theo Bộ VH-TT&DL, các đại biểu được lựa chọn đều đáp ứng tiêu chí: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong học tập, lao động, công tác; tích cực tham gia các phong trào thi đua; có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn 2020-2024, các cá nhân này liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 2 lần hoàn thành xuất sắc.

Trong văn hóa nghệ thuật, NSND Nguyễn Tiến Dũng miệt mài giữ lửa sân khấu múa rối, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ; NSND Xuân Bắc vừa sáng tạo trên sân khấu vừa tích cực trong công tác quản lý, quảng bá văn hóa. Nhiều nghệ nhân dân gian, cán bộ văn hóa cơ sở cũng được tôn vinh vì đóng góp bền bỉ trong gìn giữ bản sắc dân tộc.

Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ văn hóa - Ảnh 1.
Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ văn hóa - Ảnh 2.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và NSND Xuân Bắc là 2 trong 300 gương mặt tiêu biểu của ngành văn hóa - thể thao, du lịch.

Trong thể thao có huấn luyện viên Mai Đức Chung, người thầm lặng đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam viết nên kỳ tích tại SEA Games và World Cup; vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, "cô gái vàng" băng băng về đích trong những chặng đua đầy thử thách, trở thành niềm tự hào của điền kinh Việt Nam; vận động viên cử tạ Lại Gia Thành, giành nhiều huy chương vàng quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thể thao Việt.

Ở lĩnh vực du lịch, những gương mặt trẻ như sinh viên Đoàn Ngọc Ánh đại diện cho thế hệ mới với khát vọng cống hiến, sáng kiến quảng bá du lịch số, khẳng định vai trò thanh niên trong phát triển ngành.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT&DL không chỉ là dịp tổng kết thành tích mà còn là lời cam kết hướng về tương lai. Trong giai đoạn 2025-2030, phong trào thi đua sẽ gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh mềm văn hóa, đưa thể thao Việt Nam vươn xa và khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Lan tỏa khát vọng cống hiến, đại hội tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể thao phát triển, du lịch bứt phá và đất nước phồn vinh.


An Khánh
Top