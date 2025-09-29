Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người
GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.
Trong cuộc sống, người khôn ngoan hiểu rằng thăng trầm là điều tất yếu. Họ nhận ra rằng sự giàu có có thể che lấp những rắc rối tiềm ẩn, trong khi nghèo khó có thể dẫn đến quyết định sai lầm.
Để vượt qua những thử thách này, người khôn ngoan luôn tìm kiếm giải pháp và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Vì vậy, hãy học hỏi từ những người khôn ngoan để trang bị cho bản thân những bài học quý giá trong hành trình sống.
Khi nghèo không nên làm 2 việc
1. Đặt chuyện kiếm tiền lên hàng đầu
Nhiều người nghèo thường nôn nóng lao vào việc kiếm tiền, đặc biệt là những cơ hội "làm giàu nhanh". Nhưng sự vội vàng, thiếu suy xét có thể khiến bạn sa chân vào những cạm bẫy tài chính hoặc thất bại lớn hơn.
Thực tế, kiếm tiền là cần thiết, song khi nền tảng chưa vững chắc, việc mù quáng chạy theo lợi nhuận chỉ dễ dẫn tới sai lầm.
Điều quan trọng không phải kiếm tiền bằng mọi giá, mà là xây dựng hướng đi bền vững, có tính lâu dài.
2. Hà tiện trong việc đầu tư cho bản thân
Khi rơi vào cảnh túng thiếu, nhiều người thường cắt giảm mọi khoản chi, kể cả chi phí cho việc học hỏi, nâng cấp kỹ năng. Đây là sai lầm lớn.
Các tỷ phú hàng đầu thế giới đều khẳng định rằng đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư sinh lời nhất.
Câu chuyện của Nely Galán, nữ doanh nhân gốc Cuba từng trắng tay nhưng sau đó vươn lên thành "phù thủy kinh doanh" ở Mỹ, là minh chứng rõ ràng.
Bà khẳng định: "Thành công của tôi bắt nguồn từ việc không ngừng đầu tư vào bản thân".
Khi giàu không nên kết giao với 3 kiểu người
1. Người luôn suy nghĩ tiêu cực
Ở cạnh những người bi quan, lúc nào cũng nhìn đời bằng màu xám, bạn sẽ dễ bị kéo tụt năng lượng. Thay vì được động viên, bạn chỉ nhận lại sự nghi ngờ và nỗi sợ thất bại.
Người khôn ngoan sẽ chọn ở bên những người truyền năng lượng tích cực, cùng nhau nuôi dưỡng hy vọng và tạo động lực để tiến lên.
2. Người nịnh bợ kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu
Một người đối xử thế nào với người kém hơn họ chính là tấm gương phản chiếu nhân cách thật sự. Những kẻ giỏi nịnh bợ, xu nịnh cấp trên nhưng lại coi thường hoặc chèn ép kẻ yếu thường không đáng tin cậy.
Sống và làm việc với họ, sớm muộn bạn cũng rơi vào thế bị lợi dụng hoặc phản bội.
3. Người coi bạn như "chiếc lốp dự phòng"
Đây là kiểu người chỉ xuất hiện khi cần nhờ vả, còn lúc bình thường thì biến mất. Họ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, coi bạn bè như công cụ tạm thời.
Nếu kết giao lâu dài, bạn dễ trở thành nạn nhân của sự phản bội. Vì vậy, hãy tỉnh táo nhận diện để tránh rơi vào vòng xoáy lợi dụng.
Cách người khôn ngoan giữ vững cuộc đời
Trong đời, ai cũng có lúc nghèo và lúc giàu. Nhưng giàu hay nghèo không quan trọng bằng việc bạn biết tránh những sai lầm và mối quan hệ độc hại.
Nghèo thì chớ mù quáng kiếm tiền hay keo kiệt với chính bản thân; giàu thì đừng kết thân với kẻ tiêu cực, nịnh bợ hay lợi dụng.
Đó chính là cách để mỗi người giữ được sự vững vàng, không bị cuốn vào rắc rối và từng bước xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an yên.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.
Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!Nuôi dạy con - 7 giờ trước
GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".
Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợChuyện vợ chồng - 11 giờ trước
GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.
Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầuGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.
Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'Nuôi dạy con - 16 giờ trước
GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.
Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bãoGia đình - 16 giờ trước
Một đám cưới tại xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa tổ chức đúng ngày mưa bão khiến chú rể và quan khách phải xắn quần, lội nước đi đón dâu.
Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thânGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Lòng tốt đặt nhầm chỗ chỉ mang khổ đau. Đây là 6 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ
Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!Nuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.
Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.
Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều nàyNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.
Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu tài nấu nướng khéo léo, biến căn bếp thành không gian đầy ắp yêu thương.
Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên đượcNuôi dạy con
GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.