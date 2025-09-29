Mới nhất
Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Thứ hai, 19:19 29/09/2025 | Gia đình
GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Trong cuộc sống, người khôn ngoan hiểu rằng thăng trầm là điều tất yếu. Họ nhận ra rằng sự giàu có có thể che lấp những rắc rối tiềm ẩn, trong khi nghèo khó có thể dẫn đến quyết định sai lầm. 

Để vượt qua những thử thách này, người khôn ngoan luôn tìm kiếm giải pháp và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Vì vậy, hãy học hỏi từ những người khôn ngoan để trang bị cho bản thân những bài học quý giá trong hành trình sống.

Khi nghèo không nên làm 2 việc

1. Đặt chuyện kiếm tiền lên hàng đầu

Nhiều người nghèo thường nôn nóng lao vào việc kiếm tiền, đặc biệt là những cơ hội "làm giàu nhanh". Nhưng sự vội vàng, thiếu suy xét có thể khiến bạn sa chân vào những cạm bẫy tài chính hoặc thất bại lớn hơn.

Thực tế, kiếm tiền là cần thiết, song khi nền tảng chưa vững chắc, việc mù quáng chạy theo lợi nhuận chỉ dễ dẫn tới sai lầm.

Điều quan trọng không phải kiếm tiền bằng mọi giá, mà là xây dựng hướng đi bền vững, có tính lâu dài.

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người - Ảnh 1.

Sự vội vàng, thiếu suy xét có thể khiến bạn sa chân vào những cạm bẫy tài chính hoặc thất bại lớn hơn. Ảnh minh họa

2. Hà tiện trong việc đầu tư cho bản thân

Khi rơi vào cảnh túng thiếu, nhiều người thường cắt giảm mọi khoản chi, kể cả chi phí cho việc học hỏi, nâng cấp kỹ năng. Đây là sai lầm lớn.

Các tỷ phú hàng đầu thế giới đều khẳng định rằng đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư sinh lời nhất.

Câu chuyện của Nely Galán, nữ doanh nhân gốc Cuba từng trắng tay nhưng sau đó vươn lên thành "phù thủy kinh doanh" ở Mỹ, là minh chứng rõ ràng.

Bà khẳng định: "Thành công của tôi bắt nguồn từ việc không ngừng đầu tư vào bản thân".

Khi giàu không nên kết giao với 3 kiểu người

1. Người luôn suy nghĩ tiêu cực

Ở cạnh những người bi quan, lúc nào cũng nhìn đời bằng màu xám, bạn sẽ dễ bị kéo tụt năng lượng. Thay vì được động viên, bạn chỉ nhận lại sự nghi ngờ và nỗi sợ thất bại.

Người khôn ngoan sẽ chọn ở bên những người truyền năng lượng tích cực, cùng nhau nuôi dưỡng hy vọng và tạo động lực để tiến lên.

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người - Ảnh 2.

Người khôn ngoan sẽ chọn ở bên những người truyền năng lượng tích cực, cùng nhau nuôi dưỡng hy vọng và tạo động lực để tiến lên. Ảnh minh họa

2. Người nịnh bợ kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu

Một người đối xử thế nào với người kém hơn họ chính là tấm gương phản chiếu nhân cách thật sự. Những kẻ giỏi nịnh bợ, xu nịnh cấp trên nhưng lại coi thường hoặc chèn ép kẻ yếu thường không đáng tin cậy.

Sống và làm việc với họ, sớm muộn bạn cũng rơi vào thế bị lợi dụng hoặc phản bội.

3. Người coi bạn như "chiếc lốp dự phòng"

Đây là kiểu người chỉ xuất hiện khi cần nhờ vả, còn lúc bình thường thì biến mất. Họ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, coi bạn bè như công cụ tạm thời.

Nếu kết giao lâu dài, bạn dễ trở thành nạn nhân của sự phản bội. Vì vậy, hãy tỉnh táo nhận diện để tránh rơi vào vòng xoáy lợi dụng.

Cách người khôn ngoan giữ vững cuộc đời

Trong đời, ai cũng có lúc nghèo và lúc giàu. Nhưng giàu hay nghèo không quan trọng bằng việc bạn biết tránh những sai lầm và mối quan hệ độc hại.

Nghèo thì chớ mù quáng kiếm tiền hay keo kiệt với chính bản thân; giàu thì đừng kết thân với kẻ tiêu cực, nịnh bợ hay lợi dụng.

Đó chính là cách để mỗi người giữ được sự vững vàng, không bị cuốn vào rắc rối và từng bước xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an yên.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

Muốn thành công? Hãy học hỏi 3 bí quyết vàng giúp người khôn ngoan có tư duy sắc bénMuốn thành công? Hãy học hỏi 3 bí quyết vàng giúp người khôn ngoan có tư duy sắc bén

GĐXH - Trong cuộc sống, người nông cạn dễ để cảm xúc chi phối, đánh mất cơ hội. Ngược lại, người khôn ngoan biết cách ứng biến linh hoạt, tận dụng nguồn lực và kiên định với mục tiêu để tạo ra thành công.


Tường Vy (t/h)
