Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Thứ năm, 10:32 28/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.

Hãy cùng khám phá 4 cung hoàng đạo dễ u sầu nhất và cách họ đối diện với cảm xúc của chính mình.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Trái tim đa sầu đa cảm

Nhắc đến cung hoàng đạo đa sầu đa cảm bậc nhất thì chắc chắn Cự Giải đứng đầu danh sách.

Trái tim của những "chú cua" lúc nào cũng chất chứa quá nhiều cảm xúc đan xen, khiến họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, u buồn.

Cự Giải có thể khóc òa như một đứa trẻ mà chẳng cần che giấu. Chính sự nhạy cảm ấy khiến họ dễ đồng cảm và thấu hiểu người khác, luôn biết cách an ủi và sẻ chia.

Tuy nhiên, mặt trái là họ thường chìm trong nỗi buồn quá lâu, bỏ lỡ nhiều niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Lời khuyên dành cho Cự Giải: hãy học cách kiểm soát cảm xúc, cân bằng giữa lý trí và con tim để sống nhẹ nhõm hơn.

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống - Ảnh 1.

Nhắc đến cung hoàng đạo đa sầu đa cảm bậc nhất thì chắc chắn Cự Giải đứng đầu danh sách. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Tâm hồn mơ mộng nhưng dễ vỡ

Đứng thứ hai trong top cung hoàng đạo hay u sầu chính là Song Ngư. Vốn nhạy cảm và mơ mộng, họ có thể thay đổi tâm trạng chỉ trong tích tắc.

Nhiều người cho rằng Song Ngư ngốc nghếch khi luôn "đặt trái tim lên đầu", tin vào những viễn cảnh màu hồng.

Thế nhưng, khi sự thật phơi bày, Song Ngư dễ rơi vào thất vọng, buồn bã, thậm chí chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Họ có xu hướng nội tâm hóa vấn đề thay vì đối diện trực tiếp, khiến nỗi buồn càng kéo dài.

Điều may mắn là Song Ngư lại rất giỏi biến nỗi buồn thành chất liệu sáng tạo: một bản nhạc, một bài thơ, hay một bức tranh cũng đủ để họ lưu lại dấu ấn trong lòng người khác.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm nhiều giông bão

Bọ Cạp vốn được biết đến với vẻ ngoài mạnh mẽ, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một tâm hồn sâu sắc và nhạy cảm.

Họ coi trọng tình cảm, luôn muốn thấu hiểu thật kỹ về một người chứ không dừng lại ở xã giao hời hợt.

Thế nhưng, chính sự hướng nội ấy khiến Bọ Cạp thường hay buồn bã khi vấp ngã trong cuộc sống.

Dù mạnh mẽ, họ lại hiếm khi chia sẻ nỗi lòng với ai, thường chọn cách gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Nếu có một người bạn chịu ngồi bên cạnh, lặng im lắng nghe, đó đã là nguồn động viên to lớn giúp Bọ Cạp vượt qua những ngày u sầu.

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống - Ảnh 2.

Bọ Cạp vốn được biết đến với vẻ ngoài mạnh mẽ, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một tâm hồn sâu sắc và nhạy cảm. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Cả nghĩ và dễ lo lắng

Trong 12 cung hoàng đạo, Thiên Bình nổi tiếng là người hay lo xa và dễ bị cảm xúc chi phối.

Chỉ một ánh mắt hay lời nói mơ hồ từ ai đó cũng đủ khiến Thiên Bình suy nghĩ mãi không thôi, tự trách rằng mình đã làm người khác buồn.

Thực tế, nhiều khi chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng sự cả nghĩ khiến Thiên Bình dễ u sầu.

Họ thường mang nỗi buồn của người khác lên vai mình, đồng cảm và thấu hiểu đến mức tự biến cảm xúc thành gánh nặng.

May mắn là Thiên Bình không chìm trong u buồn quá lâu. Họ rất biết cách giải sầu bằng việc tụ tập bạn bè, ăn uống, trò chuyện, hay tham gia hoạt động tập thể.

Chỉ cần vài tiếng cười, Thiên Bình sẽ nhanh chóng lấy lại năng lượng tích cực.

4 cung hoàng đạo hay u sầu

Bốn cung hoàng đạo Cự Giải, Song Ngư, Bọ Cạp và Thiên Bình đều mang trong mình sự nhạy cảm đặc biệt.

Điều này giúp họ dễ dàng đồng cảm, giàu tình thương, nhưng cũng khiến họ dễ u sầu và bỏ lỡ nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống.

Nếu bạn thuộc một trong những cung hoàng đạo này, hãy nhớ rằng: buồn bã là cảm xúc tự nhiên, nhưng đừng để nó chiếm quá nhiều chỗ trong tâm hồn.

Hãy học cách buông bỏ, sống trọn vẹn với hiện tại và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé quanh mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắnCung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui. Họ không chỉ tốt bụng trong lời nói, mà còn sẵn sàng hành động, chìa tay ra nâng đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cô gái từng muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 và cái giá phải trả sau 10 năm tiết kiệm cực đoan

Cô gái từng muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 và cái giá phải trả sau 10 năm tiết kiệm cực đoan

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

4 con giáp cuối năm 2025 dễ mua nhà, tậu đất

4 con giáp cuối năm 2025 dễ mua nhà, tậu đất

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Cùng chuyên mục

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

Gia đình - 1 giờ trước

Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm đến đối tượng trẻ em. Dù cơ quan chức năng đã có hàng loạt cảnh báo nhưng thực trạng lừa đảo, bắt cóc online vẫn tồn tại và đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ mình và thiếu hiểu biết trong thế giới số của trẻ em. Vậy để các em chủ động ứng phó với các tình huống lừa đảo dù ở trên mạng hay ngoài đời, cần phải làm thế nào?

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Dù khoản lương hưu không nhiều nhưng bà vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần phụ thuộc vào con trai.

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.

Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường

Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường

Gia đình - 15 giờ trước

Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trong căn phòng nhỏ, khi lật tấm đệm cũ, tôi không ngờ lại tìm thấy một bí mật mà mẹ chồng đã cất giữ suốt nhiều tháng cuối đời.

Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tay

Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tay

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp dù trái tim rung động mãnh liệt vẫn chọn cách giấu kín, chỉ dám lặng lẽ quan tâm. Chính sự bị động này đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc trọn vẹn.

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 25, nhiều người nghĩ chỉ cần một công việc ổn định, lương đều đặn là đủ. Thế nhưng, bước sang tuổi 35 mới ngỡ ngàng nhận ra: trung niên thất nghiệp không hề xa lạ, nó chính là cái giá phải trả cho sự an nhàn ở tuổi 25.

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Gia đình - 1 ngày trước

Tưởng có con trai “gác cổng” nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Xem nhiều

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con

GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Gia đình
Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'

Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'

Gia đình
Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top