Cùng Mentor English Mastery, ThS Phương Hiên định hướng lộ trình học tiếng Anh cấp 2 bứt phá

Mentor English Mastery chính thức đồng hành cùng chuyên gia ThS Vũ Thị Phương Hiên

Với hơn hai thập kỷ gắn bó với giảng dạy và luyện thi, ThS Vũ Thị Phương Hiên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc định hướng học tiếng Anh cho học sinh THCS.

Cô hiện là giảng viên Đại học Thành Đô, nguyên giáo viên Trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Cô có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, trong đó 20 năm tập trung luyện thi học sinh giỏi và thi chuyên.

Trong quá trình giảng dạy, nhiều học sinh của cô đã trúng tuyển các trường top đầu như THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHQGHN; nhiều em đạt điểm 9, 10 trong các kỳ thi. Từ nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm luyện thi lâu năm, cô Hiên đồng hành cùng Mentor English Mastery trong việc định hướng lộ trình học phù hợp với năng lực và mục tiêu của học sinh suốt những năm THCS.

ThS Phương Hiên nhận định về xu hướng học thêm tiếng Anh cấp 2

Một trong những thay đổi đáng chú ý hiện nay là độ tuổi học tiếng Anh theo định hướng học thuật đang ngày càng trẻ hóa. Khảo sát gần 200 học sinh trong một nghiên cứu về "IELTS junior" công bố năm 2026 cho thấy phần lớn bắt đầu luyện IELTS từ lớp 6 đến lớp 11, nhóm 12–16 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất và gần 90% người tham gia đến từ khu vực đô thị.

Theo ThS Vũ Thị Phương Hiên, điều này phản ánh nhu cầu chuẩn bị ngoại ngữ từ sớm, nhưng cũng đặt ra bài toán lựa chọn đúng lộ trình. Với học sinh THCS, ưu tiên trước hết vẫn là củng cố nền tảng từ vựng, ngữ pháp, phát triển đồng đều Nghe – Nói – Đọc – Viết và đáp ứng tốt các mục tiêu học tập ở cấp 2. Khi nền tảng đủ vững, học sinh mới có thể tiến tới thi chuyên, học sinh giỏi hay IELTS.

Tiếng Anh trở thành môn lợi thế khi thi vào lớp 10

Xu hướng tuyển sinh những năm gần đây đang khiến vai trò của tiếng Anh ở bậc THCS ngày càng rõ nét. Trong mùa tuyển sinh 2026, nhiều tỉnh thành đã áp dụng cách tính điểm xét tuyển dựa trên tổng điểm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, 3 môn hệ số 1.

Trước đây: Điểm xét tuyển = Điểm Toán x 2 + Điểm Ngữ văn x 2 + Điểm Tiếng Anh

Hiện nay: Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Tiếng Anh

Điều này cũng thay đổi cách phụ huynh nhìn về môn tiếng Anh. Thay vì chỉ coi đây là môn bổ trợ hoặc chờ đến lớp 9 mới tăng tốc, việc đầu tư từ sớm giúp học sinh tích lũy kiến thức từng bước, củng cố kỹ năng và tạo thêm lợi thế trong tổng điểm xét tuyển.

Lộ trình học tiếng Anh bứt phá 4 năm cấp 2 – Mentor English Mastery

Từ thực tế mỗi học sinh có một điểm xuất phát và mục tiêu khác nhau, Mentor English Mastery xây dựng hành trình học xuyên suốt 4 năm THCS, giúp các em củng cố kiến thức trên trường, phát triển năng lực tiếng Anh và từng bước hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Học từ cơ bản đến nâng cao, phát triển đồng đều 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết

Chương trình được chia thành 4 hướng học tương ứng với năng lực thực tế của học sinh.

Xây nền cấp tốc dành cho học sinh mất gốc, cần hệ thống lại kiến thức căn bản.

Bồi dưỡng nền tảng tập trung lấp những phần còn hổng để các em từng bước theo kịp chương trình trên trường.

Với nhóm đã có nền tảng, lớp học Foundation tiếp tục củng cố từ vựng – ngữ pháp, mở rộng dạng bài và phát triển đồng đều 4 kỹ năng.

Riêng lớp Học sinh giỏi sẽ hướng tới kiến thức nâng cao, tư duy xử lý đề và các mục tiêu thi đội tuyển, thi chuyên.

Nhờ được bắt đầu ở điểm xuất phát phù hợp, học sinh có thể nâng dần năng lực qua từng giai đoạn. Từ cải thiện kết quả trên trường, chuẩn bị thi vào lớp 10 đến HSG, thi chuyên hay IELTS, mỗi mục tiêu đều được xây dựng trên một nền tảng Nghe – Nói – Đọc – Viết vững chắc.

60% thời lượng buổi học dành cho thực hành

Một lộ trình phù hợp cần đi cùng phương pháp, giúp học sinh thực sự sử dụng được những gì đã học. Vì vậy, Mentor English Mastery dành 60% thời lượng mỗi buổi cho thực hành, tăng cơ hội luyện tập thay vì chỉ tiếp nhận lý thuyết.

Thông qua phương pháp L.I.B, kiến thức được triển khai bằng hình ảnh, sơ đồ, trò chơi và các hoạt động tương tác tại lớp. Học sinh được luyện bài, nhận diện và sửa lỗi, đồng thời vận dụng kiến thức ngay trong từng chủ điểm. Cách học này giúp các em hiểu sâu, nhớ lâu và từng bước hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh chủ động hơn.

Quá trình học còn được nối dài ngoài giờ lên lớp khi Mentor trực tiếp giảng dạy, gia sư hỗ trợ và quản lý học viên theo sát tiến độ, giúp những phần kiến thức chưa chắc được phát hiện và củng cố kịp thời.

Thông qua bài đánh giá năng lực tiếng Anh miễn phí tại IELTS Mentor, phụ huynh cũng có thể xác định rõ điểm xuất phát của con, từ đó lựa chọn lộ trình phù hợp cho hành trình học tiếng Anh xuyên suốt 4 năm THCS.

Mentor English Mastery