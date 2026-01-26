Mới nhất
Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thứ hai, 14:46 26/01/2026 | Thế giới showbiz
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Có rất nhiều những mô tả được cho là suy diễn, thiếu căn cứ xung quanh lời tố của Brooklyn Beckham về việc mẹ của anh không chỉ "cướp" đi cơ hội khiêu vũ đầu tiên với cô dâu Nicola Peltz mà còn có điệu nhảy "không phù hợp" trong đám cưới.

Trong chương trình This Morning của đài ITV (Anh) phát sóng mới đây, DJ đám cưới của cặp đôi, Fat Tony, đã chia sẻ quan điểm của mình về những gì đã xảy ra trong đám cưới trọng đại, dẫn đến chia sẻ làm bùng nổ mạng xã hội của Brooklyn. Fat Tony cho biết, anh được mời làm DJ cho đám cưới của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022.

Nhân chứng trong đám cưới Brooklyn kể về điệu nhảy &quot;không phù hợp&quot; của Victoria - Ảnh 1.

DJ Fat Tony trong chương trình của đài ITV (Ảnh: Shutterstock)

Bất chấp những hình ảnh chế lan truyền trên mạng xã hội, Tony khẳng định rằng không hề có chuyện Victoria ăn mặc hở hang, không có bộ đồ bó sát và không có cảnh nào giống như trong các MV Spice Girls. Theo DJ này, từ "không phù hợp" được nhắc đến có lẽ là vì tính thời điểm. 

DJ cũng cho rằng nam ca sĩ Marc Anthony - người biểu diễn trên sân khấu ở thời điểm đó - đã mời Victoria lên sân khấu khi mà hẳn mọi người đều cho rằng, cô dâu Nicola sẽ khiêu vũ. Brooklyn đã thực sự bị "mắc kẹt" trong tình huống khó xử, còn Nicola theo nhiều nguồn tin đã bật khóc, rời khỏi phòng. "Nhưng Victoria đã bị đẩy vào tình huống đó, và tôi nghĩ người ta đã suy diễn quá nhiều... Điệu nhảy chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề lớn hơn" - Fat Tony lý giải.

Nhân chứng trong đám cưới Brooklyn kể về điệu nhảy &quot;không phù hợp&quot; của Victoria - Ảnh 2.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz từng rất nổi tiếng (Ảnh: Vogue)

Đại diện của Marc Anthony, Victoria, Brooklyn và Nicola Peltz chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được tờ Entertainment Weekly yêu cầu bình luận về những chia sẻ trên của DJ Fat Tony.

DJ Fat Tony cho rằng, dù Brooklyn định nghĩa "không phù hợp" theo cách nào đi nữa, những lời con trai cả nhà Beckham chia sẻ cũng cần được xem xét nghiêm túc. "Tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của Brooklyn. Nếu cậu ấy cảm thấy điều đó không phù hợp và khó xử, thì đó là điều không phù hợp và khó xử".

Nhân chứng trong đám cưới Brooklyn kể về điệu nhảy &quot;không phù hợp&quot; của Victoria - Ảnh 3.

Hình ảnh lý tưởng của gia đình Beckham đang tan vỡ (Ảnh: Getty Images)

Từ khi bị con trai cả tố áp đặt và bất hòa với con dâu, Victoria Beckham sau thời gian im lặng cũng đã có lần đầu xuất hiện sau ồn ào chuyện gia đình. Theo Mirror, Victoria Beckham mới đây bị bắt gặp tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton, cùng với các thành viên Spice Girls như Geri Horner và Mel C.

Đây là lần đầu Victoria lộ diện kể từ khi Brooklyn đăng tải tuyên bố công khai trên mạng xã hội, cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống cá nhân, can thiệp vào hôn nhân và gây tổn thương cho anh cũng như vợ - Nicola Peltz. Sau bài đăng gây tranh cãi, Victoria gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật - Ảnh 4.

HÌnh ảnh Victoria tụ tập cùng Spice Girls. Ảnh: @Victoria.

Tại buổi tiệc, Victoria diện trang phục tối giản, giữ thái độ điềm tĩnh khi xuất hiện cùng các thành viên Spice Girls. Hình ảnh tái hợp của nhóm được Geri Horner chia sẻ trên Instagram với chú thích ngắn gọn, sau đó được Victoria đăng lại cùng lời nhắn tình cảm. “Chúc mừng sinh nhật tâm hồn đẹp nhất. Tôi yêu các cô gái này vô cùng”, Victoria viết.

Trong khi đó, các con trai khác của vợ chồng Beckham là Romeo và Cruz vẫn xuất hiện cùng nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris. Gia đình Beckham cũng công khai chúc mừng Cruz khi anh công bố tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc.

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng "lạ" sau khi bị con trai cả bóc mẽVictoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình "kiểu mẫu" của David BeckhamBrooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

