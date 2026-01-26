Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật
GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.
Có rất nhiều những mô tả được cho là suy diễn, thiếu căn cứ xung quanh lời tố của Brooklyn Beckham về việc mẹ của anh không chỉ "cướp" đi cơ hội khiêu vũ đầu tiên với cô dâu Nicola Peltz mà còn có điệu nhảy "không phù hợp" trong đám cưới.
Trong chương trình This Morning của đài ITV (Anh) phát sóng mới đây, DJ đám cưới của cặp đôi, Fat Tony, đã chia sẻ quan điểm của mình về những gì đã xảy ra trong đám cưới trọng đại, dẫn đến chia sẻ làm bùng nổ mạng xã hội của Brooklyn. Fat Tony cho biết, anh được mời làm DJ cho đám cưới của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022.
Bất chấp những hình ảnh chế lan truyền trên mạng xã hội, Tony khẳng định rằng không hề có chuyện Victoria ăn mặc hở hang, không có bộ đồ bó sát và không có cảnh nào giống như trong các MV Spice Girls. Theo DJ này, từ "không phù hợp" được nhắc đến có lẽ là vì tính thời điểm.
DJ cũng cho rằng nam ca sĩ Marc Anthony - người biểu diễn trên sân khấu ở thời điểm đó - đã mời Victoria lên sân khấu khi mà hẳn mọi người đều cho rằng, cô dâu Nicola sẽ khiêu vũ. Brooklyn đã thực sự bị "mắc kẹt" trong tình huống khó xử, còn Nicola theo nhiều nguồn tin đã bật khóc, rời khỏi phòng. "Nhưng Victoria đã bị đẩy vào tình huống đó, và tôi nghĩ người ta đã suy diễn quá nhiều... Điệu nhảy chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề lớn hơn" - Fat Tony lý giải.
Đại diện của Marc Anthony, Victoria, Brooklyn và Nicola Peltz chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được tờ Entertainment Weekly yêu cầu bình luận về những chia sẻ trên của DJ Fat Tony.
DJ Fat Tony cho rằng, dù Brooklyn định nghĩa "không phù hợp" theo cách nào đi nữa, những lời con trai cả nhà Beckham chia sẻ cũng cần được xem xét nghiêm túc. "Tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của Brooklyn. Nếu cậu ấy cảm thấy điều đó không phù hợp và khó xử, thì đó là điều không phù hợp và khó xử".
Từ khi bị con trai cả tố áp đặt và bất hòa với con dâu, Victoria Beckham sau thời gian im lặng cũng đã có lần đầu xuất hiện sau ồn ào chuyện gia đình. Theo Mirror, Victoria Beckham mới đây bị bắt gặp tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton, cùng với các thành viên Spice Girls như Geri Horner và Mel C.
Đây là lần đầu Victoria lộ diện kể từ khi Brooklyn đăng tải tuyên bố công khai trên mạng xã hội, cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống cá nhân, can thiệp vào hôn nhân và gây tổn thương cho anh cũng như vợ - Nicola Peltz. Sau bài đăng gây tranh cãi, Victoria gần như không xuất hiện trước truyền thông.
Tại buổi tiệc, Victoria diện trang phục tối giản, giữ thái độ điềm tĩnh khi xuất hiện cùng các thành viên Spice Girls. Hình ảnh tái hợp của nhóm được Geri Horner chia sẻ trên Instagram với chú thích ngắn gọn, sau đó được Victoria đăng lại cùng lời nhắn tình cảm. “Chúc mừng sinh nhật tâm hồn đẹp nhất. Tôi yêu các cô gái này vô cùng”, Victoria viết.
Trong khi đó, các con trai khác của vợ chồng Beckham là Romeo và Cruz vẫn xuất hiện cùng nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris. Gia đình Beckham cũng công khai chúc mừng Cruz khi anh công bố tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc.
Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đờiThế giới showbiz - 22 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.
Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'Thế giới showbiz - 2 ngày trước
Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.
Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang HàThế giới showbiz - 3 ngày trước
Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽThế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.
Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David BeckhamThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.
Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều VàngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ýThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng TouliverThế giới showbiz - 1 tuần trước
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡThế giới showbiz - 1 tuần trước
Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.