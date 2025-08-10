Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo
Đặng Thu Thảo - nàng hậu vẫn được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ", từng lọp top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.
Trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á được TC Candler công bố năm 2019, Đặng Thu Thảo xuất hiện ở vị trí thứ 77. Sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2012 không chỉ là niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp không ồn ào nhưng luôn tỏa sáng của người phụ nữ từng được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ".
Vẻ đẹp dịu dàng và hành trình vượt khó
Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, tuổi thơ của Đặng Thu Thảo gắn liền với những tháng ngày cơ cực. Cô từng phải làm việc tại siêu thị ở Cần Thơ để kiếm tiền trang trải học phí, nuôi ước mơ đến trường. Với gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn (cao 1m73, số đo 83-60-90cm), cô đã giành vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 rồi tiếp tục đăng quang Hoa hậu Việt Nam cùng năm.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào và dịu dàng, Đặng Thu Thảo còn chiếm trọn trái tim công chúng bởi phong cách sống kín đáo không thị phi.
Từ bỏ sân khấu để theo đuổi tri thức và vun vén tổ ấm
Không giống nhiều người đẹp sau khi đăng quang thường đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế, Đặng Thu Thảo chọn một hướng đi riêng. Cô tiếp tục học tập và chính thức lấy bằng thạc sĩ vào tháng 3/2017. Cuối năm đó, nàng hậu kết hôn với Tín Nguyễn - một trong những doanh nhân trẻ nổi bật tại TPHCM.
Trung Tín sinh năm 1987, từng tốt nghiệp thạc sĩ Thương mại tại Đại học Melbourne, hiện là tổng giám đốc của một tập đoàn bất động sản lớn. Cặp đôi có thời gian hẹn hò suốt 3 năm trước khi về chung một nhà.
Năm 2018, con gái đầu lòng Sophie chào đời, rồi đến cậu con trai Liam năm 2020. Tháng 10/2024, Đặng Thu Thảo hạnh phúc thông báo gia đình cô đã có thêm thành viên mới.
Kể từ khi lập gia đình, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi mọi hoạt động trong giới giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng và các con. Những chia sẻ ít ỏi của cô trên mạng xã hội luôn toát lên vẻ an yên.
Nàng hậu cũng thường kể về các con với ánh mắt rạng ngời. Sophie - cô con gái đầu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết cảm ơn và hay giúp bố mẹ chăm sóc cây cối. Liam - cậu con trai thứ hai là đứa trẻ tình cảm, luôn nghĩ đến chị gái, dù là món quà nhỏ ở lớp cũng biết giữ lại để chia sẻ. Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm kỹ lưỡng của cha mẹ chính là minh chứng cho tổ ấm viên mãn mà Thu Thảo đang gìn giữ.
Những lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, Đặng Thu Thảo luôn ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh chỉn chu, dịu dàng và đầy khí chất. Có lẽ vì thế, danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" vẫn luôn gắn liền với cô suốt hơn 1 thập kỷ qua và đến giờ mà chưa có ai thay thế được.
Ảnh: FBNV
