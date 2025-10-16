Mới nhất
Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Thứ năm, 07:00 16/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 8 năm kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô có cuộc sống kín tiếng và êm đềm.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 1.Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cuộc sống ấm êm bên doanh nhân điển trai, thành đạt

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang đang có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Hiện tại, cô và chồng cùng làm việc trong tập đoàn gia đình, ngoài công việc, họ còn có tổ ấm hạnh phúc.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn vào tháng 10/2017 trong sự chúc phúc từ đông đảo khán giả.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 3.

Được biết, chồng của người đẹp là doanh nhân 8X Nguyễn Trung Tín. Anh là tổng giám đốc một tập đoàn đặt trụ sở tại TP.HCM. Doanh nhân này xuất thân trong gia đình giàu có làm kinh doanh.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 4.

Sau khi đi du học, trở về nước, chồng Hoa hậu Thu Thảo kế thừa sản nghiệp của gia đình. Hiện anh quản lý công ty riêng với khoảng 800 nhân sự, làm chủ hai quán bar lớn ở Sài Gòn cùng nhà hàng ẩm thực Thái Lan.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 5.

Đặng Thu Thảo chia sẻ khi ở bên cạnh doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô cảm thấy an toàn và bình yên.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 6.

Dù lấy chồng giàu sang, điển trai và gia thế hoành tráng nhưng Đặng Thu Thảo lại thể hiện sự khiêm tốn. Vì vậy, giành vương miện đã 13 năm nhưng nhờ sự chỉn chu giữ gìn hình ảnh nên tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn đẹp trong mắt công chúng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 7.

Chính vì vậy, thay vì ở nhà chăm chồng chăm con làm bà nội trợ thì ngay sau khi sinh người đẹp đã quay trở lại với công việc. Dù thỉnh thoảng mới xuất hiện trên báo chí nhưng Hoa hậu Thu Thảo vẫn giữ được sức nóng và cô vẫn kiếm tiền bằng việc làm đại diện cho nhiều sản phẩm.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 8.

Ngoài công việc ổn định, một người chồng tốt, Đặng Thu Thảo còn có 3 thiên thần nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 9.

Đặng Thu Thảo đã ở tuổi 34 nhưng dấu vết thời gian dường như không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của người đẹp. Điều này chứng minh câu nói "thần dược nhan sắc cho người phụ nữ là một gia đình viên mãn" đúng với Hoa hậu Việt Nam 2012.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân giờ ra sao? - Ảnh 10.Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo - nàng hậu vẫn được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ", từng lọp top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.


Đỗ Quyên
