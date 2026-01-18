Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm
GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.
Cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm
Nhiều năm trước, hình ảnh có tên "Success Kid" (tạm dịch: Cậu bé thành công) liên tục được cộng đồng mạng thế giới chia sẻ.
Đó là bức ảnh chụp cậu bé có gương mặt bầu bĩnh với biểu cảm đầy tự tin, đôi mắt hướng về phía trước, trong khi bàn tay đang nắm chặt cát như thể quyết tâm gặt lấy thành công.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở nên nổi đình đám, được dân mạng thi nhau sử dụng. Nó thường biểu thị một việc gì đó bản thân mới làm nhưng lại đạt hiệu quả hơn mức mong đợi.
Nhờ vậy, cậu bé trong bức ảnh nhanh chóng nổi tiếng, thậm chí còn trở thành hiện tượng trên mạng.
Thực tế, vào năm 2007, Sammy Griner khi đó mới 11 tháng tuổi, đang tận hưởng chuyến đi chơi xa cùng bố mẹ. Chính tại nơi này, bức ảnh meme huyền thoại "Success Kid" ra đời.
Giống như bao đứa trẻ khác, Sammy khá nghịch ngợm. Khi cậu bé đang chơi cát, bố mẹ đã chụp lại khoảnh khắc này.
Sau đó, bức ảnh được đăng tải lên mạng nhưng chưa thu hút được nhiều sự chú ý. Phải tới tận 2 năm sau, nó mới được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội.
Nhờ sự nổi tiếng của bức ảnh, mẹ của Sammy - bà Laney - quyết định bán quyền sử dụng nó cho nhiều công ty quảng cáo. Thậm chí, bức hình của cậu bé còn từng xuất hiện trên máy chơi game Xbox.
Đỉnh điểm là vào năm 2013, bức ảnh được ông Barack Obama sử dụng trong chiến dịch cải cách nhập cư của mình. Nhờ những hoạt động này, gia đình của Sammy đã kiếm được một số tiền không hề nhỏ.
Theo ABC News, bố của Sammy - ông Justin Griner - phát hiện mình mắc bệnh thận từ khi con trai vừa chào đời. Ông phải chạy thận 3 lần/tuần, mỗi lần kéo dài 4 tiếng và đối diện với nguy cơ biến chứng.
Đến cuối năm 2015, ông cần được cấy ghép thận và một lần nữa, bức ảnh meme nổi tiếng lại phát huy tác dụng.
Gia đình Sammy dùng tấm hình để gây quỹ, thu về số tiền lên tới hơn 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng). Nhờ vậy, ông Justin Griner có đủ chi phí để thực hiện ca phẫu thuật.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ
Hiện tại, Sammy đã 19 tuổi, trở thành một cậu bé cao lớn, khác hẳn với em bé tay nắm đầy cát ngày nào.
Trong cuộc phỏng vấn với News Statesman cách đây ít năm, Sammy nói rằng mình thích chơi trượt ván và thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập cùng với bạn bè những dịp cuối tuần.
Chia sẻ với BuzzFeed, Sammy nói: "Thật kỳ lạ khi nổi tiếng từ lúc còn là một đứa bé. Không có giai đoạn 'trước khi nổi tiếng' bởi gần như cả cuộc đời tôi đã gắn liền với Success Kid".
Từng một thời làm mưa làm gió trên mạng xã hội, giờ đây "Success Kid" Sammy Griner đang có một cuộc sống bình dị và hạnh phúc bên cạnh gia đình.
