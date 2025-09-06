Cuộc sống hiện tại nhiều bất ngờ của 'cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' cách đây gần nửa thế kỷ

'Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' vào năm 1979

Bức ảnh "Lon Coca đầu tiên của Trung Quốc" nổi tiếng của tạp chí National Geographic.





Mùa xuân năm 1979, nhiếp ảnh gia James Andanson đã ghi lại hình ảnh một cậu bé tầm 7-8 tuổi cầm lon Coca-Cola màu đỏ trên tay, đứng giữa Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc với biểu cảm hết sức đáng yêu. Năm ấy, bức ảnh đã được đăng tải trên tạp chí National Geographic (tạp chí chính thức của Hội Địa lý Quốc gia Mỹ) và thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Bức ảnh được James đặt tên là Lon Coca đầu tiên của Trung Quốc kèm lời chia sẻ "đây là người Trung Quốc đầu tiên được uống Coca".

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 3/1979 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiếp ảnh gia người Mỹ James Anderson đã vượt hàng ngàn dặm đến Trung Quốc để ghi lại những danh lam thắng cảnh của đất nước này. Điểm đến đầu tiên của James chính là Vạn Lý Trường Thành. Trong lúc tham quan, ông chú ý đến một cậu bé tinh nghịch, đáng yêu. Cậu bé mặc áo khoác màu xanh quân đội, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, chạy nhảy trên Trường Thành trông rất dễ thương.

James thấy cậu bé thú vị nên đã tiến lại gần bắt chuyện. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ với cậu bé và gia đình, khi chuẩn bị chia tay, James chợt nhớ ra trong ba lô mình có vài lon Coca-Cola mang từ Mỹ. Ông liền tặng một lon cho cậu bé. Khoảnh khắc cậu bé uống Coca, James đã nhanh tay chụp lại bức ảnh mang tính lịch sử này.

Trở về Mỹ, James đem ảnh đi rửa và đặt tên là "Lon Coca đầu tiên ở Trung Quốc". Sau đó, ông gửi bức ảnh cho tạp chí National Geographic. Ban biên tập vô cùng thích thú và quyết định chọn nó làm ảnh bìa. Điều bất ngờ là khi tạp chí được xuất bản, bức ảnh bìa đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Mỹ. Doanh số bán tạp chí tăng vọt và James cũng trở nên nổi tiếng nhờ bức ảnh này.

Lon Coca trong tay cậu bé mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng, đại diện cho văn hóa phương Tây. Năm 1979, thời kỳ đầu của cải cách mở cửa, hình ảnh một cậu bé Trung Quốc uống Coca-Cola trước Vạn Lý Trường Thành - biểu tượng văn hóa đặc trưng của Trung Quốc - thể hiện việc đất nước này đang mở cửa đón nhận văn hóa từ các quốc gia khác. Nó cũng tượng trưng cho việc Trung Quốc vượt qua muôn vàn khó khăn để hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, trên thực tế thì đây không phải lon Coca đầu tiên có mặt tại Trung Quốc kể từ sau khi cải cách mở cửa (năm 1978), 2 tháng trước khi James đặt chân đến Trung Quốc, lô Coca đầu tiên đã được vận chuyển từ Hồng Kông đến Bắc Kinh. Và tất nhiên cậu bé trong ảnh cũng không phải người Trung Quốc đầu tiên được uống Coca, nhưng vì độ phổ biến của bức ảnh nên người ta vẫn gọi cậu bằng biệt danh ấy.

Cậu bé cầm lon Coca năm nào giờ ra sao sau 46 năm?

Hắc Kiến Đào hiện tại.





Cuộc đời của cậu bé này có thể được miêu tả bằng hai từ "thú vị". Cậu bé tên là Hắc Kiến Đào, là một người Bắc Kinh gốc. Bố của Hắc Kiến Đào là kỹ sư bưu điện, mẹ là giáo viên tiểu học, gia đình không quá khó khăn nhưng cũng không mấy khá giả. Hắc Kiến Đào chưa từng ra nước ngoài, nên đương nhiên cũng chưa có cơ hội uống Coca-Cola.

"Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca" Hắc Kiến Đào nhớ lại, ngụm Coca đầu tiên không hề ngon, cậu muốn nhổ ra nhưng lại không dám, đành phải nuốt xuống. Mặc dù bức ảnh của Hắc Kiến Đào gây sốt ở nước ngoài, nhưng cuộc sống của cậu ở Trung Quốc không có nhiều thay đổi. Cậu vẫn học tập như bao đứa trẻ khác và sau đó thi đỗ vào khoa Kỹ thuật Xây dựng của Đại học Đông Nam. Tốt nghiệp, Hắc Kiến Đào trở về Bắc Kinh làm việc. Những năm 1980-1990 là thời kỳ kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Hắc Kiến Đào may mắn nắm bắt được cơ hội và chỉ trong vài năm, từ một sinh viên mới ra trường, cậu đã trở thành CEO của chi nhánh Bắc Kinh của Trung tâm Thương mại Grenada Thượng Hải.

Hoắc Kiến Đào có cuộc sống thú vị.

Thời điểm anh Hoắc là sinh viên khoa Kỹ sư xây dựng của trường Đại học Đông Nam, anh quen biết vợ mình là một mỹ nhân cùng khoá học khoa Kiến trúc. Sau nhiều năm yêu, họ cùng dắt tay nhau đi vào lễ đường. Năm 2006, con trai của họ chào đời trong niềm vui hân hoan của cả gia đình. Anh Hắc tiết lộ con trai mình rất thích uống Coca và các loại nước đóng chai, khác hẳn với anh.

Ngoài vai trò CEO, Hắc Kiến Đào còn là giám đốc của Công ty Tư vấn Đầu tư Aurea Thượng Hải. Ngoài ra, với niềm đam mê golf, Hắc Kiến Đào còn là bình luận viên golf cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Điều trùng hợp là trận đấu golf đầu tiên Hắc Kiến Đào bình luận được tài trợ bởi Coca-Cola. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cậu bé mũm mĩm chạy nhảy trên Vạn Lý Trường Thành năm nào giờ đã là một người đàn ông trung niên vô cùng thành đạt.