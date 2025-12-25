Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá': Không gian điều trị trong lành giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, các bệnh viện muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người dân, vì một môi trường sống trong lành, an toàn cho tất cả mọi người.
BVĐK Hà Giang kiên trì xây dựng môi trường không khói thuốc
Trong nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi, BVĐK Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) luôn xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai bền bỉ và đồng bộ.
Chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc BVĐK Hà Giang cho biết, ông gắn bó với bệnh viện từ năm 1994 và chứng kiến rõ sự thay đổi trong nhận thức cũng như hành vi liên quan đến hút thuốc lá trong môi trường y tế.
Theo ông Dũng, trước đây việc hút thuốc lá khá phổ biến, không chỉ trong cộng đồng mà ngay cả tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi nhận thức về tác hại của thuốc lá ngày càng rõ ràng, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, BVĐK Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng môi trường không khói thuốc.
Một trong những yếu tố then chốt được bệnh viện xác định là xây dựng "văn hóa không hút thuốc". Phó Giám đốc BVĐK Hà Giang chia sẻ, đây là việc không dễ, bởi thói quen hút thuốc đã tồn tại lâu dài. Vì vậy, bệnh viện xác định cán bộ, nhân viên y tế phải gương mẫu đi đầu, từ đó lan tỏa đến toàn thể viên chức, người lao động, kể cả nhân viên hợp đồng, nhân viên bảo vệ. Song song với đó, bệnh viện thường xuyên nhắc nhở người bệnh và người nhà người bệnh không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.
Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, bệnh viện còn tăng cường truyền thông bằng cách treo pano, áp phích, đặt biển cấm hút thuốc tại các khoa, phòng và hành lang. Dù việc giải thích cặn kẽ tác hại của thuốc lá cho từng người bệnh, người nhà người bệnh không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng việc duy trì nhắc nhở thường xuyên và nêu gương từ đội ngũ y tế đã mang lại những chuyển biến tích cực.
Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi năm 2023, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra đột xuất và trao tặng "Bệnh viện không khói thuốc". Theo ông Nguyễn Đức Dũng, môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp, không khói thuốc cùng với thái độ phục vụ tận tình của nhân viên y tế đã góp phần tạo dựng niềm tin cho người bệnh, đồng thời giúp giảm thiểu nhiều chi phí y tế do các bệnh liên quan đến thuốc lá gây ra.
Ông Dũng cũng chia sẻ, tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I, bệnh viện mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người dân, nhân viên y tế và toàn xã hội.
"Dù có đạt giải hay không, việc được tham gia và cất lên tiếng nói vì một môi trường sống trong lành đã là điều đáng quý", ông Dũng nhấn mạnh.
Không gian điều trị trong lành, an toàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh
Tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với hoạt động chuyên môn và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.
Chia sẻ với chúng tôi về việc tham gia cuộc thi, ThS.BS Nguyễn Thành Quân – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Phó Trưởng khoa Thính Thanh học, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, trong nhiều năm qua, bệnh viện luôn coi phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ và xuyên suốt.
Theo ThS.BS Nguyễn Thành Quân, bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó trọng tâm là xây dựng và duy trì môi trường bệnh viện không khói thuốc. Các quy định nội bộ về cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên bệnh viện được ban hành và thực hiện nghiêm túc. Công tác truyền thông được tăng cường thông qua hệ thống pano, áp phích, bảng nhắc nhở đặt tại các khoa, phòng và khu vực công cộng.
Bên cạnh đó, bệnh viện chú trọng tổ chức tập huấn, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh và giáo dục sức khỏe cho người bệnh cũng như người nhà. Các mô hình và hoạt động này được duy trì, rà soát và điều chỉnh thường xuyên nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả triển khai.
"Chúng tôi xác định đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng thuận và cải tiến liên tục, qua đó từng bước xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và lành mạnh", ThS.BS Nguyễn Thành Quân nói.
Cũng theo ThS.BS Nguyễn Thành Quân, việc tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" là cơ hội để Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nhìn nhận, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.
Cuộc thi đồng thời là diễn đàn để bệnh viện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các mô hình, cách làm hiệu quả từ các cơ sở y tế khác; qua đó tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc, an toàn và thân thiện.
Quan trọng hơn, thông qua cuộc thi, thông điệp "cơ sở y tế không khói thuốc lá" được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và hành vi theo hướng bền vững.
Nhấn mạnh ý nghĩa của môi trường không khói thuốc đối với đặc thù chuyên khoa Tai Mũi Họng, ThS.BS Nguyễn Thành Quân cho rằng, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đối với hiệu quả điều trị. Khói thuốc lá là yếu tố nguy cơ trực tiếp và gián tiếp gây tổn thương đường hô hấp trên; ảnh hưởng nghiêm trọng đến niêm mạc mũi, họng, thanh quản; làm gia tăng mức độ nặng của các bệnh lý viêm nhiễm, u bướu, đồng thời cản trở quá trình hồi phục sau điều trị và phẫu thuật. Không chỉ người hút thuốc, cả người bệnh và nhân viên y tế khi hít phải khói thuốc thụ động cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe lâu dài.
"Xây dựng môi trường không khói thuốc không đơn thuần là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn là tiêu chí quan trọng bảo đảm chất lượng chuyên môn, thể hiện rõ trách nhiệm của cơ sở y tế đối với sức khỏe cộng đồng. Một không gian điều trị trong lành, an toàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, cải thiện trải nghiệm của người bệnh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững", ThS Quân khẳng định.
Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I
Dự kiến 8 giờ 30 phút sáng 25/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý độc giả đến tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Sự kiện do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 17/9/2025, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát động cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I, nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn ngành.
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự, thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; bệnh viện trực thuộc các trường đại học.
9h sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Việt Xô diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I. Sự kiện được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Sức khoẻ & Đời sống và các nền tảng mạng xã hội của Báo.
