Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I: Sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng

Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I đã khơi dậy một phong trào thi đua sâu rộng, thể hiện cam kết của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn liền với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tối ngày 7/8 , Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I sẽ được tổ chức trang trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Lễ trao giải là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan và công tâm của Hội đồng Giám khảo (HĐGK). Mỗi giải thưởng được trao không chỉ đơn thuần là biểu trưng mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, tâm huyết và những cải tiến vượt bậc của các cơ sở y tế trên khắp cả nước với mục tiêu kiến tạo một môi trường y tế ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" thúc đẩy một môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, thân thiện và bền vững.

Quy trình chấm điểm công tâm và khách quan của HĐGK Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Để đảm bảo Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I thực sự thành công và có ý nghĩa lan tỏa tích cực, HĐGK đã thực hiện công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và bài bản. Mọi khía cạnh từ xây dựng tiêu chí đến quy trình chấm điểm đều được xem xét một cách cẩn trọng.

Ngay từ những ngày đầu phát động cuộc thi, HĐGK đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn chi tiết, cụ thể về thể lệ, cách thức chấm điểm và đánh giá kết quả. HĐGK tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung câu hỏi khảo sát và hướng dẫn chi tiết về các tiêu chí.

Cụ thể xác định rõ mức độ bao phủ của cây xanh, chỉ số năng lượng tiêu thụ, mức độ sạch sẽ tại những khu vực cụ thể như nhà vệ sinh, khu chế biến thực phẩm, căng tin tại các cơ sở khám chữa bệnh , y tế dự phòng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét nghiệm y tế... Sự kỹ lưỡng này nhằm đảm bảo mọi khía cạnh của "Xanh - Sạch - Đẹp" đều được đánh giá một cách công bằng, toàn diện và phù hợp với đặc thù của từng loại hình cơ sở y tế.

Bước đầu tiên trong quy trình đánh giá là việc các cơ sở y tế tự chấm điểm dựa trên Bộ tiêu chí Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp (ban hành kèm theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Bộ tiêu chí này được xây dựng một cách toàn diện bao gồm các hạng mục chi tiết từ môi trường cảnh quan, vệ sinh khu vực khám chữa bệnh đến quản lý chất thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và các yếu tố khác.

Việc tự chấm điểm đòi hỏi sự trung thực và tỉ mỉ giúp các đơn vị tự đánh giá năng lực hiện có. Đây cũng là cơ hội để rà soát, nhận diện những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy và những hạn chế cần khẩn trương khắc phục.

Phần thứ hai của quy trình chấm điểm được thực hiện dựa trên những thước phim video thực tế do chính các cơ sở y tế cung cấp cùng với các sáng kiến cải tiến mà họ đã triển khai trong quá trình xây dựng "Xanh - Sạch - Đẹp".

HĐGK đã đưa ra hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cấu trúc video, yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh, âm thanh, đặc biệt là nội dung video phải tập trung vào các tiêu chí "Xanh - Sạch - Đẹp", bao quát tổng thể các khoa phòng, khu vực chức năng, tập trung vào những điểm cốt lõi của cuộc thi... Sự trung thực và chính xác trong từng khuôn hình, từng lời thuyết minh theo đúng tiêu chí chấm điểm là yếu tố then chốt.

Các sáng kiến cải tiến, dù lớn hay nhỏ, từ việc tái chế vật liệu, tối ưu hóa không gian xanh đến áp dụng công nghệ mới trong quản lý vệ sinh đều được khuyến khích và đánh giá cao. Điều này không chỉ thể hiện sự chủ động, sáng tạo mà còn là giải pháp đổi mới để phục vụ tốt hơn của các cơ sở y tế.

Phần chấm điểm dựa trên kết quả khảo sát qua mã QR-code là điểm nhấn đột phá của Cuộc thi - là minh chứng khách quan nhất đồng thời thể hiện công tác ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả trong lĩnh vực y tế. Nội dung này do người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng được trao quyền trực tiếp tham gia đánh giá chất lượng "Xanh - Sạch - Đẹp" tại chính các cơ sở y tế mà họ trải nghiệm.

Đã có gần 350.000 lượt người tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến thông qua mã QR-code. Con số này không chỉ là một thống kê đơn thuần về số lượng mà đó là tiếng nói chân thực, là ý kiến đóng góp quý báu từ người bệnh và cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho một cách thức tiếp cận mới trong phục vụ y tế, một cách thức cởi mở, lắng nghe và thực sự xem người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động.

Để đảm bảo công tác chấm thi khoa học và hiệu quả, HĐGK đã tổ chức khảo sát thực tế và chấm mẫu tại một số cơ sở tiêu biểu như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội, Trạm y tế tại Hà Nội…

Các thành viên HĐGK đã trực tiếp xuống từng đơn vị, từng khoa phòng để khảo sát, so sánh đối chiếu kết quả tự chấm điểm của cơ sở y tế với kết quả chấm điểm độc lập của HĐGK và Tổ thư ký. Trên cơ sở đó, mức điểm đánh giá khách quan nhất đã được đưa ra phản ánh đúng thực trạng.

Tổ thư ký rà soát kết quả tự chấm của các cơ sở y tế khi khảo sát thực tế.

Vinh danh những nỗ lực vì một môi trường y tế "Xanh - Sạch - Đẹp"

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của hệ thống y tế cả nước, từ các bệnh viện tuyến Trung ương đến các trạm y tế cơ sở ở vùng sâu vùng xa , bao gồm cả khối công lập và tư nhân với hơn 2.000 cơ sở y tế trên 34 tỉnh, thành phố tham gia.

Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I tới đây không chỉ là một buổi lễ vinh danh những thành quả nổi bật mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện của ngành y tế Việt Nam trong hành trình kiến tạo một môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, thân thiện và bền vững, nơi người bệnh luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

20 cơ sở y tế xuất sắc nhất được vinh danh tại Lễ trao giải là những đơn vị tiêu biểu của 5 hệ thống cơ sở y tế bao gồm: Cơ sở y tế trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương; Cơ sở y tế trực thuộc UBND tỉnh, thành phố; Cơ sở y tế khu vực; Cơ sở y tế xã; Cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến đều có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

Lễ trao giải không chỉ là sự vinh danh những đơn vị tiêu biểu đã đạt được thành tích xuất sắc mà còn tạo động lực lan tỏa, khuyến khích các cơ sở y tế khác trên cả nước tiếp tục nỗ lực, cải thiện và duy trì phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" một cách bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày càng vững mạnh và thân thiện.

Vân Anh