5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

Thứ sáu, 08:49 12/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Bạn vẫn đều đặn uống vitamin tổng hợp mỗi ngày? Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng có những thực phẩm quen mặt trong bếp lại sở hữu hàm lượng dưỡng chất “đỉnh” hơn cả viên uống bổ sung. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thực phẩm vừa dễ mua, vừa giàu vitamin tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và an toàn hơn. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải xem lại thói quen bổ sung vitamin hằng ngày của mình.

Những thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể bổ sung dưỡng chất thay cho vitamin tổng hợp

Nhiều người vẫn nghĩ rằng muốn bổ sung đủ vitamin thì phải dùng đến viên uống tổng hợp, nhưng thực tế có nhiều loại thực phẩm tự nhiên hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cơ thể hấp thu vitamin và khoáng chất từ thực phẩm tốt hơn rất nhiều so với dạng viên, đồng thời giúp duy trì sức khỏe ổn định và hạn chế nguy cơ thừa chất hay tương tác thuốc.

Video này sẽ giới thiệu 5 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều nhóm vitamin và khoáng chất quan trọng tương đương với viên uống tổng hợp. Những thực phẩm này hỗ trợ tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch và giúp cơ thể duy trì năng lượng mỗi ngày. Nếu được bổ sung đúng cách, chúng có thể đáp ứng nhu cầu vitamin hằng ngày của phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp cần sử dụng thêm vitamin tổng hợp như phụ nữ mang thai, người bệnh lý nền, người hấp thu kém hoặc chế độ ăn quá hạn chế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra khuyến cáo về khẩu phần, cách chế biến và lưu ý kết hợp thực phẩm để đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt vi chất trong quá trình thay thế bằng nguồn vitamin tự nhiên.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻCha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

GĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.

4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn "đỡ mệt", tăng đề kháng trong mùa đông lạnh4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn 'đỡ mệt', tăng đề kháng trong mùa đông lạnh

GĐXH - Mùa đông nắng yếu khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và xương yếu hơn bạn tưởng. May mắn là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lượng vitamin D cần thiết qua những thực phẩm quen thuộc, đơn giản và cực kỳ dễ chế biến. Dưới đây là 4 nguồn vitamin D tự nhiên được chuyên gia khuyến nghị để giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và đứng vững trước mùa lạnh.

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

5 dấu hiệu ung thư thực quản dễ nhầm với bệnh khác, người Việt nên biết để tránh

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Ung thư thực quản ở giai đoạn đầu rất khó nhận biết và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý vùng thực quản hoặc hầu họng.

Sáng dậy mà thấy 4 điều này thì đừng đổ tại ‘ngủ chưa đủ’ nữa: Cơ thể đang kêu cứu vì mỡ máu quá cao!

Sáng dậy mà thấy 4 điều này thì đừng đổ tại ‘ngủ chưa đủ’ nữa: Cơ thể đang kêu cứu vì mỡ máu quá cao!

Sống khỏe - 3 giờ trước

Một số triệu chứng tưởng chừng như không đáng kể thực chất có thể cho thấy nồng độ lipid trong máu quá cao.

Y tế từ xa: Lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao năng lực của cơ sở

Y tế từ xa: Lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao năng lực của cơ sở

Sống khỏe - 14 giờ trước

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, y tế từ xa không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là một phương thức tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ tri thức chuyên môn và nâng cao năng lực của tuyến y tế gần dân...

Bảo tồn thành công tinh hoàn bị xoắn cho thiếu niên đã qua 'thời gian vàng'

Bảo tồn thành công tinh hoàn bị xoắn cho thiếu niên đã qua 'thời gian vàng'

Sống khỏe - 14 giờ trước

Thiếu niên được đưa đến viện sau 8 tiếng có triệu chứng đau ở vùng bìu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn cấp tính và chỉ định phẫu thuật khẩn.

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng

Sống khỏe - 16 giờ trước

Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030. Hôm nay (11/12), 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn đã được Bộ Y tế và Vingroup bàn giao cho Hải Phòng.

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Mất ngủ liên tục? Đây là loại trà đang được dân tình rỉ tai nhau giúp ngủ sâu chỉ sau vài ngày

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều người mất ngủ không biết rằng chỉ một tách trà thảo mộc cũng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc hơn. Trong video dưới đây, bạn sẽ khám phá những loại trà đang được nhiều người truyền tai nhau vì công dụng hỗ trợ ngủ ngon tự nhiên, an toàn và dễ áp dụng ngay tại nhà.

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử 2 lần viêm tụy cấp, mắc đái tháo đường tuýp II nhưng không điều trị và có thói quen uống rượu mỗi ngày.

Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dày

Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dày

Y tế - 1 ngày trước

Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các “bí quyết detox ruột” được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.

Nguyên nhân khàn tiếng kéo dài và cách cải thiện từ thảo dược

Nguyên nhân khàn tiếng kéo dài và cách cải thiện từ thảo dược

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khàn tiếng kéo dài là tình trạng nhiều người gặp phải nhưng lại thường bị xem nhẹ. Ban đầu chỉ là giọng khàn, nói không rõ, hụt hơi, nhưng theo thời gian, triệu chứng ngày càng rõ rệt, gây khó khăn trong giao tiếp, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thư

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thư

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đối mặt với ung thư là một hành trình khó khăn, nhưng có nhiều cách giúp người bệnh kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn và nâng cao chất lượng sống.

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp
8 thực phẩm nên ăn sáng giúp giảm cân

8 thực phẩm nên ăn sáng giúp giảm cân

Sống khỏe
4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

Sống khỏe

