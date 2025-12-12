5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

Những thực phẩm tự nhiên giúp cơ thể bổ sung dưỡng chất thay cho vitamin tổng hợp

Nhiều người vẫn nghĩ rằng muốn bổ sung đủ vitamin thì phải dùng đến viên uống tổng hợp, nhưng thực tế có nhiều loại thực phẩm tự nhiên hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cơ thể hấp thu vitamin và khoáng chất từ thực phẩm tốt hơn rất nhiều so với dạng viên, đồng thời giúp duy trì sức khỏe ổn định và hạn chế nguy cơ thừa chất hay tương tác thuốc.

Video này sẽ giới thiệu 5 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều nhóm vitamin và khoáng chất quan trọng tương đương với viên uống tổng hợp. Những thực phẩm này hỗ trợ tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch và giúp cơ thể duy trì năng lượng mỗi ngày. Nếu được bổ sung đúng cách, chúng có thể đáp ứng nhu cầu vitamin hằng ngày của phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp cần sử dụng thêm vitamin tổng hợp như phụ nữ mang thai, người bệnh lý nền, người hấp thu kém hoặc chế độ ăn quá hạn chế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra khuyến cáo về khẩu phần, cách chế biến và lưu ý kết hợp thực phẩm để đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt vi chất trong quá trình thay thế bằng nguồn vitamin tự nhiên.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

