Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dày

Cấp cứu vì giải độc sai cách

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông 52 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì nôn ra máu sau thời gian dài thực hiện các phương pháp detox và sử dụng nghệ sai cách theo hướng dẫn trên mạng.

Bệnh nhân có dáng người gầy, được vợ dìu vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Nội soi khẩn cho thấy dạ dày ông bị loét rộng, ổ viêm đang chảy máu dữ dội.

Khi bác sĩ khai thác bệnh sử, ông cho biết mình đã làm theo các “bí quyết detox ruột” mà một diễn đàn chia sẻ. Theo đó, người bệnh uống nước ép trái cây chua như cam, bưởi, dứa mỗi sáng khi thức giấc. Trước mỗi bữa ăn, ông nuốt một thìa nghệ trộn mật ong sống để “lành dạ dày, ngừa ung thư”. Đồng thời, ông kiêng hoàn toàn dầu mỡ và ăn chay trường.

Dùng nghệ để chăm sóc dạ dày nhưng âm thầm khiến tình trạng nặng hơn. Ảnh: P.Thúy.

Theo bác sĩ, các loại trái cây chua có hàm lượng axit cao, khi uống vào lúc đói dễ làm tổn thương niêm mạc, khiến vết loét lan rộng.

Việc dùng nghệ mật ong sống lúc bụng rỗng càng kích thích tiết dịch vị, gây đau quặn và làm ổ loét nặng hơn. Chế độ ăn chay thiếu đạm kéo dài cũng khiến niêm mạc dạ dày mất đi lớp “lá chắn” bảo vệ tự nhiên, khiến các tổn thương dễ tiến triển thành xuất huyết tiêu hóa.

Sai lầm bào mòn sức khỏe

Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 - cho biết, nước ép rau củ và trái cây có nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chứng minh uống nước ép có thể “thải độc” hay làm sạch ruột như quảng cáo trên mạng. Cơ thể con người đã có gan và thận đảm nhiệm chức năng này. Lạm dụng nước ép, đặc biệt là các loại nhiều fructose, còn có thể gây tăng đường huyết, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường.

Một số người thay thế hoàn toàn bữa ăn bằng nước ép càng nguy hiểm hơn. Việc thiếu hụt protein, chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu có thể dẫn đến suy nhược, rối loạn điện giải, suy giảm miễn dịch và nhiều hệ lụy sức khỏe về lâu dài.

Bên cạnh nước ép, nghệ cũng là sản phẩm thường được lan truyền như một “thần dược” bảo vệ dạ dày. Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội, nghệ đã được dùng từ lâu trong y học cổ truyền nhưng nghệ vàng và nghệ đen có đặc tính và công dụng hoàn toàn khác nhau.

Nghệ vàng chứa curcumin giúp kháng viêm, hoạt huyết, hỗ trợ tiêu hóa và được dùng phổ biến cho phụ nữ sau sinh để phục hồi cơ thể, đẩy sản dịch và giúp liền vết thương.

Nghệ đen lại có tác dụng hành khí, tiêu ứ mạnh hơn, thường dùng trong trường hợp đầy hơi, đau bụng do lạnh hoặc kinh nguyệt không đều. Vì tính chất cay và hơi đắng, nghệ không phù hợp cho người bị trào ngược nặng hoặc đang sử dụng nhiều thuốc Tây vì có thể gây kích ứng dạ dày.

Lương y Sáng nhấn mạnh, việc dùng nghệ cần tuyệt đối thận trọng. Nhiều người lầm tưởng ăn nghệ tươi hay uống nghệ mật ong sống lúc đói sẽ tốt cho dạ dày nhưng thực tế có thể gây đau dữ dội và làm vết loét nặng hơn. Cách dùng đúng là sử dụng tinh bột nghệ đã qua xử lý (loại bỏ dầu và tạp chất dễ gây kích ứng).

Khi dùng, người uống pha với nước ấm khoảng 40 độ C, uống sau ăn 60 phút, ngày 1-2 lần. Chỉ uống trước ăn khi cơ thể khỏe và thời điểm phù hợp nhất là 10-15 phút trước bữa. Nhiều người nghĩ pha càng đặc càng hiệu quả nhưng dung dịch tinh bột nghệ quá đặc lại có thể gây hại niêm mạc.

Theo lương y Sáng, dùng nước ép hay nghệ chăm sóc hệ tiêu hóa là thói quen tưởng lành mạnh nhưng áp dụng sai cách, thiếu kiến thức y khoa, hoàn toàn có thể đẩy người dùng vào nguy hiểm cho sức khỏe.