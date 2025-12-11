Vợ dìu chồng gầy vào cấp cứu, lộ chuỗi ngày giải độc đến mức chảy máu dạ dày
Vợ dìu chồng vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, người gầy, mặt tái nhợt. Bác sĩ khai thác và được biết bệnh nhân làm theo các “bí quyết detox ruột” được chia sẻ trên mạng, khiến dạ dày bị loét rộng, ổ viêm chảy máu dữ dội.
Cấp cứu vì giải độc sai cách
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông 52 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì nôn ra máu sau thời gian dài thực hiện các phương pháp detox và sử dụng nghệ sai cách theo hướng dẫn trên mạng.
Bệnh nhân có dáng người gầy, được vợ dìu vào phòng cấp cứu trong tình trạng ôm bụng quằn quại, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Nội soi khẩn cho thấy dạ dày ông bị loét rộng, ổ viêm đang chảy máu dữ dội.
Khi bác sĩ khai thác bệnh sử, ông cho biết mình đã làm theo các “bí quyết detox ruột” mà một diễn đàn chia sẻ. Theo đó, người bệnh uống nước ép trái cây chua như cam, bưởi, dứa mỗi sáng khi thức giấc. Trước mỗi bữa ăn, ông nuốt một thìa nghệ trộn mật ong sống để “lành dạ dày, ngừa ung thư”. Đồng thời, ông kiêng hoàn toàn dầu mỡ và ăn chay trường.
Theo bác sĩ, các loại trái cây chua có hàm lượng axit cao, khi uống vào lúc đói dễ làm tổn thương niêm mạc, khiến vết loét lan rộng.
Việc dùng nghệ mật ong sống lúc bụng rỗng càng kích thích tiết dịch vị, gây đau quặn và làm ổ loét nặng hơn. Chế độ ăn chay thiếu đạm kéo dài cũng khiến niêm mạc dạ dày mất đi lớp “lá chắn” bảo vệ tự nhiên, khiến các tổn thương dễ tiến triển thành xuất huyết tiêu hóa.
Sai lầm bào mòn sức khỏe
Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 - cho biết, nước ép rau củ và trái cây có nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chứng minh uống nước ép có thể “thải độc” hay làm sạch ruột như quảng cáo trên mạng. Cơ thể con người đã có gan và thận đảm nhiệm chức năng này. Lạm dụng nước ép, đặc biệt là các loại nhiều fructose, còn có thể gây tăng đường huyết, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường.
Một số người thay thế hoàn toàn bữa ăn bằng nước ép càng nguy hiểm hơn. Việc thiếu hụt protein, chất xơ và các dưỡng chất thiết yếu có thể dẫn đến suy nhược, rối loạn điện giải, suy giảm miễn dịch và nhiều hệ lụy sức khỏe về lâu dài.
Bên cạnh nước ép, nghệ cũng là sản phẩm thường được lan truyền như một “thần dược” bảo vệ dạ dày. Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội, nghệ đã được dùng từ lâu trong y học cổ truyền nhưng nghệ vàng và nghệ đen có đặc tính và công dụng hoàn toàn khác nhau.
Nghệ vàng chứa curcumin giúp kháng viêm, hoạt huyết, hỗ trợ tiêu hóa và được dùng phổ biến cho phụ nữ sau sinh để phục hồi cơ thể, đẩy sản dịch và giúp liền vết thương.
Nghệ đen lại có tác dụng hành khí, tiêu ứ mạnh hơn, thường dùng trong trường hợp đầy hơi, đau bụng do lạnh hoặc kinh nguyệt không đều. Vì tính chất cay và hơi đắng, nghệ không phù hợp cho người bị trào ngược nặng hoặc đang sử dụng nhiều thuốc Tây vì có thể gây kích ứng dạ dày.
Lương y Sáng nhấn mạnh, việc dùng nghệ cần tuyệt đối thận trọng. Nhiều người lầm tưởng ăn nghệ tươi hay uống nghệ mật ong sống lúc đói sẽ tốt cho dạ dày nhưng thực tế có thể gây đau dữ dội và làm vết loét nặng hơn. Cách dùng đúng là sử dụng tinh bột nghệ đã qua xử lý (loại bỏ dầu và tạp chất dễ gây kích ứng).
Khi dùng, người uống pha với nước ấm khoảng 40 độ C, uống sau ăn 60 phút, ngày 1-2 lần. Chỉ uống trước ăn khi cơ thể khỏe và thời điểm phù hợp nhất là 10-15 phút trước bữa. Nhiều người nghĩ pha càng đặc càng hiệu quả nhưng dung dịch tinh bột nghệ quá đặc lại có thể gây hại niêm mạc.
Theo lương y Sáng, dùng nước ép hay nghệ chăm sóc hệ tiêu hóa là thói quen tưởng lành mạnh nhưng áp dụng sai cách, thiếu kiến thức y khoa, hoàn toàn có thể đẩy người dùng vào nguy hiểm cho sức khỏe.
4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấySống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cao tuổi gặp tình trạng mỡ máu xấu tăng cao nhưng lại không biết rằng một vài thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hằng ngày có thể cải thiện rõ rệt sức khỏe tim mạch. Chỉ cần áp dụng đúng, các thói quen này giúp giảm mỡ máu tự nhiên, ổn định cholesterol và hạn chế nguy cơ biến chứng. Video trong bài viết này sẽ phân tích 4 thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả, phù hợp cho mọi người lớn tuổi.
Top 10 thực phẩm giàu sắt siêu dễ tìm giúp 'đập tan' tình trạng thiếu máu, ai cũng cần biết ngaySống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Thiếu máu khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và suy giảm sức đề kháng, nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện chỉ bằng cách bổ sung đúng thực phẩm giàu sắt mỗi ngày. Danh sách 10 thực phẩm dưới đây vừa quen thuộc, dễ chế biến, lại hỗ trợ tăng lượng sắt tự nhiên cho cơ thể. Xem ngay để biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho người bị thiếu máu.
7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giá thành rẻ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ. Việc ăn trứng mỗi ngày theo khuyến nghị không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Trong video dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ vì sao trứng được xem là “siêu thực phẩm” dành cho phái đẹp và hướng dẫn cách sử dụng đúng để đạt hiệu quả tối ưu.
Đi máy bay trong đêm ra Hà Nội 'cứu' ngón tay bị đứt rời sau 25 giờY tế - 1 ngày trước
Anh D, thủy thủ tàu viễn dương, gặp nạn khi bão số 12 khiến tàu chao đảo đúng lúc anh đang sửa thiết bị, làm đứt rời ngón trỏ tay phải.
Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ ô tô chở gia đình đi đám cưới gặp nạnY tế - 1 ngày trước
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn ô tô chở gia đình đi đám cưới trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó 2 người bị thương nặng phải mổ cấp cứu và 1 phụ nữ tử vong do đa chấn thương.
6 thực phẩm cần tránh khi uống cà phê để bảo vệ dạ dày và hấp thu dinh dưỡng tốt hơnSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen kết hợp cà phê với những món ăn quen thuộc mà không biết rằng một số thực phẩm có thể gây đầy bụng, tăng axit dạ dày hoặc làm giảm tác dụng của cà phê. Bài viết cung cấp danh sách 6 món ăn nên tránh khi uống cà phê và lý do khoa học phía sau, giúp bạn xây dựng thói quen uống cà phê lành mạnh, an toàn cho tiêu hóa.
4 nhóm thực phẩm cản trở hấp thu sắt mà nhiều người vẫn ăn sai mỗi ngàySống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết rằng một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt – khoáng chất thiết yếu giúp tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể. Nếu kết hợp sai cách, dù ăn uống đầy đủ, bạn vẫn có nguy cơ thiếu sắt mà không hay. Video dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện 4 nhóm thực phẩm dễ gây cản trở hấp thu sắt và cách sử dụng hợp lý để bảo vệ sức khỏe.
Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'Sống khỏe - 3 ngày trước
GĐXH - Nước đậu đen rang được xem là thức uống hỗ trợ giảm cân lành mạnh, nhưng khi uống quá mức hoặc thay thế bữa ăn, cơ thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại. Bài viết dưới đây chỉ ra 6 nguy cơ phổ biến nhất mà bạn cần biết để tránh biến “thức uống tốt” thành thói quen gây hại.
Đau bụng bất thường, cụ bà 80 tuổi phát hiện mắc u nang quái buồng trứngY tế - 3 ngày trước
Nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kéo dài, cụ bà 80 tuổi ở Quảng Ninh kiểm tra sức khỏe và phát hiện có khối u nang buồng trứng phải cần can thiệp sớm để tránh nguy cơ chèn ép và biến chứng.
Thẻ BHYT - 'lá chắn' còn bỏ quên ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu sốY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Dù là “lá chắn” quan trọng giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, đặc biệt với các bệnh mạn tính như lao, nhưng thẻ BHYT vẫn chưa đến được với nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những rào cản về kinh tế, thông tin và thói quen khiến chính sách an sinh này chưa phát huy trọn vẹn vai trò bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'Sống khỏe
GĐXH - Nước đậu đen rang được xem là thức uống hỗ trợ giảm cân lành mạnh, nhưng khi uống quá mức hoặc thay thế bữa ăn, cơ thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại. Bài viết dưới đây chỉ ra 6 nguy cơ phổ biến nhất mà bạn cần biết để tránh biến “thức uống tốt” thành thói quen gây hại.