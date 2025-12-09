7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơn
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giá thành rẻ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ. Việc ăn trứng mỗi ngày theo khuyến nghị không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Trong video dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ vì sao trứng được xem là “siêu thực phẩm” dành cho phái đẹp và hướng dẫn cách sử dụng đúng để đạt hiệu quả tối ưu.
7 lợi ích bất ngờ từ trứng
Thực phẩm quen thuộc này vốn xuất hiện trong hầu hết bữa ăn gia đình, nhưng ít ai biết rằng nó lại chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Nhờ giàu protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu, trứng có thể hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh từ bên trong mà không tốn kém.
Không chỉ giúp duy trì năng lượng và cân bằng thể trạng, loại thực phẩm "giá rẻ nhưng chất lượng cao" này còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp với phụ nữ ở nhiều độ tuổi, từ người bận rộn, người muốn cải thiện vóc dáng đến người cần bổ sung dưỡng chất hằng ngày.
Để hiểu rõ hơn vì sao món ăn quen thuộc này lại mang đến nhiều lợi ích cho phái đẹp, mời bạn xem video ngay trên đây. Nội dung sẽ giải thích chi tiết dựa trên cơ sở khoa học, giúp bạn biết cách sử dụng đúng và tối ưu giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
4 thói quen tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, người Việt nhất định phải tránhBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Một số thói quen tang nguy cơ ung thư trực tràng như: lối sống ít vận động, ăn nhiều thịt và thức ăn nhanh, ít rau củ, uống rượu bia quá độ, hút thuốc lá…
Đi máy bay trong đêm ra Hà Nội 'cứu' ngón tay bị đứt rời sau 25 giờY tế - 2 giờ trước
Anh D, thủy thủ tàu viễn dương, gặp nạn khi bão số 12 khiến tàu chao đảo đúng lúc anh đang sửa thiết bị, làm đứt rời ngón trỏ tay phải.
Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ ô tô chở gia đình đi đám cưới gặp nạnY tế - 2 giờ trước
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn ô tô chở gia đình đi đám cưới trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó 2 người bị thương nặng phải mổ cấp cứu và 1 phụ nữ tử vong do đa chấn thương.
Người đàn ông 49 tuổi bị tràn khí màng phổi thừa nhận một sai lầm suốt 30 năm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị tràn khí màng phổi cho biết có tiền sử hút thuốc lá 30 năm, 2 ngày/1 bao, đã phát hiện kén khí phổi năm 2022.
Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thưBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Đối mặt với ung thư là một hành trình khó khăn, nhưng có nhiều cách giúp người bệnh kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn và nâng cao chất lượng sống.
6 thực phẩm cần tránh khi uống cà phê để bảo vệ dạ dày và hấp thu dinh dưỡng tốt hơnSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen kết hợp cà phê với những món ăn quen thuộc mà không biết rằng một số thực phẩm có thể gây đầy bụng, tăng axit dạ dày hoặc làm giảm tác dụng của cà phê. Bài viết cung cấp danh sách 6 món ăn nên tránh khi uống cà phê và lý do khoa học phía sau, giúp bạn xây dựng thói quen uống cà phê lành mạnh, an toàn cho tiêu hóa.
Nhồi máu não rất dễ xảy ra trong thời gian này! 8 điều cần làm vào mùa đông để giảm nguy cơSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn thường xuyên gặp phải các triệu chứng như đau đầu liên tục vào ban đêm, tê hoặc yếu nửa bên cơ thể, thường xuyên chảy nước dãi, thoáng qua mờ mắt hoặc mù tạm thời... coi chừng nhồi máu não.
4 nhóm thực phẩm cản trở hấp thu sắt mà nhiều người vẫn ăn sai mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết rằng một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt – khoáng chất thiết yếu giúp tạo máu và duy trì năng lượng cho cơ thể. Nếu kết hợp sai cách, dù ăn uống đầy đủ, bạn vẫn có nguy cơ thiếu sắt mà không hay. Video dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện 4 nhóm thực phẩm dễ gây cản trở hấp thu sắt và cách sử dụng hợp lý để bảo vệ sức khỏe.
Liên tiếp 2 ca nhồi máu cơ tim cấp đều có chung 1 bệnh lý nguy hiểm nhưng nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cả 2 ca nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh (NSTEMI) đều có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp.
Người đàn ông 35 tuổi nhiễm Whitmore, suy đa tạng thoát chết kỳ diệu: Bác sĩ khuyến cáo có biểu hiện này phải khám ngayBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây suy đa tạng và tử vong nhanh, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan mạn tính.
Tế bào ung thư 'sợ' nhất 5 thực phẩm rẻ tiền này, người Việt tăng cường ăn để ngừa bệnh, kéo dài tuổi thọSống khỏe
GĐXH - Có một số thực vật có chứa thành phần giúp tăng cường miễn dịch, giảm khả năng làm chậm hoặc ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào ung thư.