7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơn

Thứ ba, 20:22 09/12/2025
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giá thành rẻ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ. Việc ăn trứng mỗi ngày theo khuyến nghị không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Trong video dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ vì sao trứng được xem là “siêu thực phẩm” dành cho phái đẹp và hướng dẫn cách sử dụng đúng để đạt hiệu quả tối ưu.

7 lợi ích bất ngờ từ trứng 

Thực phẩm quen thuộc này vốn xuất hiện trong hầu hết bữa ăn gia đình, nhưng ít ai biết rằng nó lại chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Nhờ giàu protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu, trứng có thể hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh từ bên trong mà không tốn kém.

Không chỉ giúp duy trì năng lượng và cân bằng thể trạng, loại thực phẩm "giá rẻ nhưng chất lượng cao" này còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp với phụ nữ ở nhiều độ tuổi, từ người bận rộn, người muốn cải thiện vóc dáng đến người cần bổ sung dưỡng chất hằng ngày.

Để hiểu rõ hơn vì sao món ăn quen thuộc này lại mang đến nhiều lợi ích cho phái đẹp, mời bạn xem video ngay trên đây. Nội dung sẽ giải thích chi tiết dựa trên cơ sở khoa học, giúp bạn biết cách sử dụng đúng và tối ưu giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Ăn trứng cùng 5 loại thực phẩm này "bổ trợ", giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đaĂn trứng cùng 5 loại thực phẩm này 'bổ trợ', giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đa

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng giá trị của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều khi kết hợp đúng cách. Bơ, rau xanh, ngũ cốc hay cà chua đều có thể giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ trứng. Khám phá ngay 5 gợi ý hoàn hảo để phát huy tối đa dưỡng chất từ trứng.

