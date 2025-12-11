Mới nhất
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

4 thói quen ăn uống 'nhỏ mà có võ' giúp người cao tuổi hạ mỡ máu xấu, tim mạch khỏe lên trông thấy

Thứ năm, 07:07 11/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Nhiều người cao tuổi gặp tình trạng mỡ máu xấu tăng cao nhưng lại không biết rằng một vài thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hằng ngày có thể cải thiện rõ rệt sức khỏe tim mạch. Chỉ cần áp dụng đúng, các thói quen này giúp giảm mỡ máu tự nhiên, ổn định cholesterol và hạn chế nguy cơ biến chứng. Video trong bài viết này sẽ phân tích 4 thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả, phù hợp cho mọi người lớn tuổi.

Thói quen ăn uống đơn giản giúp kiểm soát mỡ máu xấu ở người cao tuổi

Việc duy trì mỡ máu ổn định không quá khó như nhiều người nghĩ. Chỉ với vài điều chỉnh nhỏ trong chế độ ăn hằng ngày, người cao tuổi đã có thể giảm lượng mỡ máu xấu và củng cố sức khỏe tim mạch. Những thói quen này vừa dễ áp dụng, vừa mang lại hiệu quả tự nhiên, phù hợp với mọi thể trạng.

Nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc kết hợp ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm đúng thời điểm và duy trì lối sống điều độ giúp cơ thể cân bằng cholesterol bền vững hơn so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Điều quan trọng là phải hiểu rõ mình đang làm đúng hay sai trong bữa ăn mỗi ngày.

Để nắm được 4 thói quen ăn uống có lợi cho mỡ máu và tim mạch, mời bạn xem video phía trong bài viết. Nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và rất hữu ích cho người cao tuổi đang muốn cải thiện sức khỏe một cách an toàn.

(Theo BS. Bùi Thị Liên - Sức khoẻ & Đời sống)

3 thực phẩm chứa chất béo có lợi giúp cải thiện rối loạn mỡ máu3 thực phẩm chứa chất béo có lợi giúp cải thiện rối loạn mỡ máu

GĐXH - Không phải chất béo nào cũng gây hại. Một số thực phẩm giàu chất béo tốt có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Bài viết gợi ý những lựa chọn lành mạnh dễ bổ sung hằng ngày.

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnhMỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Tags:

Tin liên quan

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

Ăn thực phẩm này vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe hơn bạn nghĩ

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Cùng chuyên mục

Ai khỏe mạnh hơn: Người hay đi tiểu đêm hay người không đi tiểu đêm?

Ai khỏe mạnh hơn: Người hay đi tiểu đêm hay người không đi tiểu đêm?

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ chỉ ra rằng việc chỉ dựa vào việc một người có đi tiểu đêm hay không không thể trực tiếp xác định người đó có khỏe mạnh hay không.

8 thực phẩm nên ăn sáng giúp giảm cân

8 thực phẩm nên ăn sáng giúp giảm cân

Sống khỏe - 16 giờ trước

Đối với những người đang trong hành trình giảm cân, bữa sáng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tham khảo danh sách 8 thực phẩm bổ dưỡng nên ăn vào buổi sáng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Sốt, ho, cảm cúm thường "tránh xa" những người này, vì họ có chung 5 đặc điểm, nếu bạn có 3 thôi cũng chúc mừng!

Sốt, ho, cảm cúm thường "tránh xa" những người này, vì họ có chung 5 đặc điểm, nếu bạn có 3 thôi cũng chúc mừng!

Sống khỏe - 17 giờ trước

Tuổi trẻ là giai đoạn cơ thể đạt "đỉnh" - mọi chức năng, bao gồm miễn dịch, hoạt động mạnh, nhạy bén, hệ miễn dịch khỏe hơn, nên nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Ngôi sao MXH 25 tuổi suýt thiệt mạng sau khi giảm cân bằng cách ăn ức gà và súp lơ

Ngôi sao MXH 25 tuổi suýt thiệt mạng sau khi giảm cân bằng cách ăn ức gà và súp lơ

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Cô gái 25 tuổi này đã phải nhập viện cấp cứu sau 6 tháng chỉ ăn ức gà luộc và bông cải xanh mỗi ngày nhằm giảm cân. Cô được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp nặng, tuyến tụy đã bị hoại tử trên diện rộng...

Làm sao để ngừa cơn đau dạ dày mùa Tết này?

Làm sao để ngừa cơn đau dạ dày mùa Tết này?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Ăn uống thất thường, rượu bia và áp lực cuối năm dễ khiến cơn đau dạ dày ghé thăm bất chợt. Để bảo vệ dạ dày luôn luôn yên, bạn hãy chuẩn bị ngay những bí kíp để tết này tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Top 10 thực phẩm giàu sắt siêu dễ tìm giúp 'đập tan' tình trạng thiếu máu, ai cũng cần biết ngay

Top 10 thực phẩm giàu sắt siêu dễ tìm giúp 'đập tan' tình trạng thiếu máu, ai cũng cần biết ngay

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Thiếu máu khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và suy giảm sức đề kháng, nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện chỉ bằng cách bổ sung đúng thực phẩm giàu sắt mỗi ngày. Danh sách 10 thực phẩm dưới đây vừa quen thuộc, dễ chế biến, lại hỗ trợ tăng lượng sắt tự nhiên cho cơ thể. Xem ngay để biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho người bị thiếu máu.

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Nguyên nhân khiến 3 người trong 1 gia đình cùng mắc ung thư dạ dày có thể liên quan đến thói quen thường xuyên ăn thức ăn nấu chín để qua đêm.

Cách ăn thịt tốt cho người bị tăng mỡ máu

Cách ăn thịt tốt cho người bị tăng mỡ máu

Sống khỏe - 21 giờ trước

Người bị tăng mỡ máu không phải kiêng thịt hoàn toàn nhưng việc lựa chọn thông minh và chế biến đúng cách là rất quan trọng để kiểm soát mỡ máu.

Ô nhiễm không khí có nguy cơ gây ung thư không? Đây là cách phòng ngừa

Ô nhiễm không khí có nguy cơ gây ung thư không? Đây là cách phòng ngừa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Yếu tố nguy cơ chính gây ung thư khi không khí ô nhiễm là các hạt bụi mịn có kích thước dưới 2,5 micromet (PM 2.5), nhỏ hơn khoảng 30 lần so với đường kính sợi tóc người.

7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơn

7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giá thành rẻ nhưng lại chứa hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ. Việc ăn trứng mỗi ngày theo khuyến nghị không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Trong video dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ vì sao trứng được xem là “siêu thực phẩm” dành cho phái đẹp và hướng dẫn cách sử dụng đúng để đạt hiệu quả tối ưu.

Xem nhiều

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thư

Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thư

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đối mặt với ung thư là một hành trình khó khăn, nhưng có nhiều cách giúp người bệnh kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn và nâng cao chất lượng sống.

Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'

Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'

Sống khỏe
3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơn

7 lợi ích 'đỉnh của chóp' từ loại thực phẩm siêu rẻ mà phụ nữ nào ăn cũng đẹp – khỏe – trẻ hơn

Sống khỏe
4 nhóm thực phẩm cản trở hấp thu sắt mà nhiều người vẫn ăn sai mỗi ngày

4 nhóm thực phẩm cản trở hấp thu sắt mà nhiều người vẫn ăn sai mỗi ngày

Sống khỏe

