Bảo tồn thành công tinh hoàn bị xoắn cho thiếu niên đã qua 'thời gian vàng'
Thiếu niên được đưa đến viện sau 8 tiếng có triệu chứng đau ở vùng bìu. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn cấp tính và chỉ định phẫu thuật khẩn.
Ngày 11/12, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân độ tuổi thiếu niên bị xoắn tinh hoàn.
Trước đó, cháu H.Đ.P. (15 tuổi, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bìu trái giờ thứ 8.
Bác sĩ Nguyễn Chí Ngọc, Phó Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, sau khi khám lâm sàng ghi nhận bìu trái bệnh nhân sưng nề, tinh hoàn cao hơn bên đối diện, phản xạ da bìu mất. Nhận định đây là dấu hiệu điển hình của xoắn tinh hoàn cấp tính. Siêu âm Doppler tinh hoàn ghi nhận mất tín hiệu mạch hoàn toàn tinh hoàn trái.
Với tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định chuyển mổ cấp cứu. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ tiến hành tháo xoắn tinh hoàn, ủ ấm bằng nước muối sinh lý. Sau ca mổ khoảng 40 phút, mạch máu tinh hoàn trở lại tuần hoàn tốt, tinh hoàn của bệnh nhân được bảo tồn nguyên vẹn. Sau thời gian điều trị phục hồi, bệnh nhân được xuất viện.
Theo bác sĩ Ngọc, xoắn tinh hoàn là tình trạng cuống tinh hoàn bị xoắn, làm tắc mạch máu nuôi, nếu không được phẫu thuật tháo xoắn kịp thời trong 6 giờ đầu, tinh hoàn có thể hoại tử không hồi phục, buộc phải cắt bỏ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, mà còn gây tổn thương tâm lý nặng nề, đặc biệt ở nam giới trẻ tuổi.
"Trường hợp này đã qua thời gian vàng để điều trị. Chúng tôi nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, triển khai các biện pháp phục hồi, may mắn tinh hoàn bệnh nhân được bảo tồn. Mong rằng những bệnh nhân khác chú ý hơn, khi có dấu hiệu bệnh này đến viện sớm để được điều trị", bác sĩ Ngọc chia sẻ.
Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, nam giới, đặc biệt là trẻ vị thành niên, thanh niên cần chú ý các dấu hiệu đau đột ngột, dữ dội ở bìu hoặc vùng hạ vị; bìu sưng to, đỏ hoặc tím tái; một bên tinh hoàn nằm cao hơn bình thường kèm theo buồn nôn, nôn, vã mồ hôi không tự điều trị mà cần đến ngay cơ sở y tế.
