Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình'

Thứ hai, 08:56 08/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Nước đậu đen rang được xem là thức uống hỗ trợ giảm cân lành mạnh, nhưng khi uống quá mức hoặc thay thế bữa ăn, cơ thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt tác hại. Bài viết dưới đây chỉ ra 6 nguy cơ phổ biến nhất mà bạn cần biết để tránh biến “thức uống tốt” thành thói quen gây hại.

Vì sao nhiều người chọn nước đậu đen rang để giảm cân?

Nước đậu đen rang được xem như một thức uống "lành mạnh" nhờ chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Đây là lý do khiến nhiều người xem nó như một giải pháp giảm cân nhanh, an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, khi phong trào lan truyền trên mạng xã hội ngày càng mạnh, không ít người đã áp dụng sai cách, dẫn đến nhiều hậu quả khó lường mà bản thân họ không ngờ tới.

Đậu đen có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng điều độ và kết hợp trong chế độ dinh dưỡng cân bằng. Những thành phần dinh dưỡng quan trọng trong đậu đen giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chuyển hóa và duy trì năng lượng. Khi uống đúng liều lượng, nước đậu đen rang có thể đóng vai trò hỗ trợ chứ không phải thay thế các phương pháp giảm cân khoa học khác.

Việc sử dụng nước đậu đen rang như một "phương pháp giảm cân cấp tốc" đang khiến nhiều người mắc phải sai lầm, đặc biệt là uống quá nhiều hoặc thay thế bữa ăn chủ lực. Những thói quen này không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn tác động lên nhiều cơ quan khác của cơ thể. Để hiểu rõ các rủi ro này, bạn cần xem chi tiết trong video phân tích mà chúng tôi cung cấp trên đây.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Uống nước đậu đen rang giảm cân: Lợi ích có nhưng 6 tác hại sau đây sẽ khiến bạn phải 'giật mình' - Ảnh 1.Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.



