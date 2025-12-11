Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng

Theo TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển người bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của Thành phố trong giai đoạn hiện nay bởi mỗi xe được ví như " phòng cấp cứu di động ", trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu.

Do đó 15 xe cấp cứu trên sẽ được phân bổ tại các điểm vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng bảo đảm trạng thái sẵn sàng 24/7 trên toàn thành phố.

Thông tin tại sự kiện cho thấy, theo quy hoạch, mạng lưới cấp cứu ngoại viện Hải Phòng hiện có 8 trạm vệ tinh đặt tại những khu vực đông dân cư và trung tâm đô thị; dự kiến trong thời gian tới sẽ tăng lên 12 trạm, với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cấp cứu túc trực 24/7.

Toàn hệ thống được điều phối thống nhất từ Bộ phận Điều phối cấp cứu 115 tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, đảm bảo mọi cuộc gọi khẩn cấp đều được tiếp nhận – phân tuyến – triển khai lực lượng nhanh chóng.

Dự án hiện quy tụ 79 nhân sự (17 bác sĩ, 19 điều dưỡng, 19 lái xe…), và sẽ tuyển bổ sung thêm khoảng 50 người trong năm 2026. Tất cả đều được đào tạo theo chuẩn quốc tế về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu đường biển, vận chuyển hồi sức nâng cao… giúp chuẩn hóa năng lực phản ứng trên toàn mạng lưới.

TS.BS Hà Anh Đức cho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã nhấn mạnh nhiệm vụ "Xây dựng, triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc; kết hợp hiệu quả giữa các lực lượng y tế, công an, quân đội và các ngành liên quan, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng, kịp thời ngay tại hiện trường".

Các đại biểu nghe giới thiệu về xe cứu thương hiện đại được trao cho TP Hải Phòng.

Triển khai tinh thần chỉ đạo này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó giao Bộ Y tế xây dựng Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030.

TS Đức thông tin, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án, nhằm cụ thể hóa các chủ trương quan trọng của Đảng và Chính phủ. Việc triển khai thành công Đề án, cùng với sự chung tay của các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, sẽ góp phần xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp - hiện đại - hiệu quả, cung cấp dịch vụ cấp cứu kịp thời, chất lượng cao trong mọi tình huống khẩn cấp.

"Qua đó, chúng ta sẽ giảm được tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng do tai nạn, thương tích và các bệnh lý cấp tính; đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân - đúng như mục tiêu mà ngành Y tế đang quyết tâm hướng tới"- TS.BS Hà Anh Đức nói.

Theo TS Đức, nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ sống còn đối với một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh như Hải Phòng. Việc tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản sẽ góp phần thúc đẩy năng lực ứng phó với các tình huống cấp cứu khẩn cấp, giảm tỷ lệ tử vong góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.

Thời gian qua, Vingroup đã đồng hành tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương trong công tác triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Thay mặt Bộ Y tế, TS.BS Hà Anh Đức bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ trách nhiệm, kịp thời của Tập đoàn dành cho ngành Y tế nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng phát biểu.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng thay mặt lãnh đạo Thành phố gửi lời cảm ơn Bộ Y tế đã lựa chọn Hải Phòng trong nhóm địa phương thí điểm Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế giai đoạn 2025-2030.

Đồng thời, ông Hùng cũng nhấn mạnh, lễ bàn giao xe cứu thương đánh dấu một bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho nhân dân.

Thông qua đó, giúp thành phố từng bước triển khai thực hiện các mục tiêu quan trọng của Đề án thí điểm cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế, đó là rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, nâng cao chất lượng xử trí tại hiện trường, hiện đại hóa phương tiện và trang thiết bị cấp cứu, chuẩn hóa năng lực đội ngũ nhân viên y tế và từng bước xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện thông minh, liên ngành, kết nối toàn diện.

Song song với bàn giao xe và thiết bị, các chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec cũng phối hợp triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng cho hàng trăm nhân viên y tế và người dân địa phương, giáo viên mầm non, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn, resort. Mục tiêu là xây dựng "mạng lưới mắt xích đầu tiên" - những người có khả năng sơ cứu đúng cách trước khi lực lượng chuyên nghiệp tới hiện trường.

15 xe cấp cứu hiện do Bộ Y tế và Vingroup phối hợp bàn giao cho ngành y tế Hải Phòng.

GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - Đại diện Vingroup, chia sẻ, thời gian qua, dự án đã chứng minh ý nghĩa thiết thực và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nay dự án đã được nâng cấp thành chương trình thuộc phạm vi Chính phủ với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn, góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Vingroup cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế để dự án ngày càng được nhân rộng, bền vững và nhân văn.