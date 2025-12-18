Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng
GĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.
Xa quê lập nghiệp, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày vướng rắc rối với hàng xóm
Tôi tên là Trình Sinh Tân, hiện sinh sống tại Thái An, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Khi còn trẻ, tôi và vợ gần như dành trọn thời gian cho việc kinh doanh.
Chúng tôi đi khắp nơi làm ăn, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau này, khi công việc ổn định, tôi mua một căn nhà ở Tế Nam và định cư tại đó.
Từ ngày rời quê, tôi rất ít khi quay về. Chỉ khi họ hàng có việc quan trọng, tôi mới về làng. Tuy vậy, căn nhà cũ ở quê vẫn luôn được tôi giữ lại như một chốn để quay về.
Dù sinh sống nơi thành phố đã lâu, tôi chưa từng nghĩ sẽ cắt đứt mối liên hệ với quê hương hay với những người hàng xóm từng gắn bó suốt thời thơ ấu.
Ngôi nhà cũ vốn là nhà tranh vách đất. Khi kinh tế khá hơn, tôi xây lại một căn nhà kiên cố, rộng rãi hơn. Tôi nghĩ đơn giản rằng, dù không ở thường xuyên, thì đó vẫn là đất của tổ tiên, là nơi để con cháu sau này nhớ về cội nguồn.
Tin tưởng hàng xóm, cho mượn sân nhà suốt nhiều năm không lấy tiền
Đất nhà tôi nằm ở vị trí khá thuận lợi, gần núi Thái Sơn và sát trục quốc lộ lớn. Vài chục năm trở lại đây, lượng khách du lịch đổ về ngày càng đông, kéo theo việc buôn bán của nhiều hộ trong làng, trong đó có không ít hàng xóm của tôi, phát triển nhanh chóng.
Khoảng 13 năm trước, một người hàng xóm mở nhà hàng phục vụ khách du lịch.
Việc kinh doanh ngày càng khấm khá nhưng diện tích đất lại không đủ để xe cộ ra vào. Thấy sân nhà tôi rộng, vị trí thuận tiện, anh ấy ngỏ lời xin mượn làm bãi đỗ xe.
Sân nhà tôi vốn là hai mảnh đất, sau khi bố mất tôi thừa kế rồi hợp lại thành một. Nghĩ rằng mình cũng không sử dụng, lại là người trong làng với nhau, tôi đồng ý ngay mà không tính toán thiệt hơn.
"Đều là hàng xóm cả, anh cứ dùng tạm, khi nào tôi cần thì trả lại là được", tôi nói.
Người hàng xóm nhận chìa khóa cổng và bắt đầu sử dụng sân nhà tôi làm bãi đỗ xe cho khách.
Những năm sau đó, tôi hầu như không nhắc gì đến chuyện tiền nong. Lúc đầu, anh ấy từng vài lần ngỏ ý đưa tiền thuê nhưng tôi đều từ chối. Dần dần, việc trả tiền không còn được nhắc tới nữa.
Mỗi lần tôi về quê, người hàng xóm ấy đều niềm nở tiếp đón, hỏi han thân tình. Tôi chưa từng nghĩ rằng, sự tin tưởng dành cho hàng xóm ngày ấy lại khiến tôi lâm vào tình cảnh khó xử sau này.
Tuổi già muốn về quê, hàng xóm không còn như trước
Khi cháu tôi đã lớn, con trai con dâu cũng đủ kinh nghiệm tiếp quản việc kinh doanh, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Sống xa quê hơn 20 năm, tôi vẫn không có cảm giác thuộc về, nhất là mỗi dịp lễ Tết, nỗi nhớ quê lại càng rõ rệt.
Đầu năm nay, tôi quyết định cùng vợ về quê sinh sống để dưỡng già. Tôi nghĩ rằng, trở về nơi có làng xóm quen thuộc, có những người hàng xóm từng gắn bó từ thuở nhỏ, cuộc sống chắc sẽ yên bình.
Trong một lần về dọn dẹp nhà cửa, người hàng xóm mượn sân thấy tôi liền vui vẻ chào hỏi, còn mời tôi ăn cơm. Nhân tiện, tôi nói rõ rằng sắp tới tôi sẽ về quê ở hẳn, mong anh sớm tìm chỗ khác cho khách đỗ xe.
Nghe tôi nói xong, sắc mặt người hàng xóm thay đổi thấy rõ. Anh cười gượng, bảo rằng tôi đã quen sống ở thành phố, về quê chắc sẽ không quen.
Tôi trả lời thẳng rằng đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, không có lý do gì để không quen. Tôi cũng thông báo trước thời hạn một tuần để hàng xóm chủ động sắp xếp.
Hàng xóm nhiều lần khất hẹn, thái độ ngày càng khiến tôi thất vọng
Sau đó, người hàng xóm xin gia hạn đến dịp nghỉ lễ 1/5 với lý do mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày có thể kiếm được vài chục nghìn tệ. Nghĩ tình làng nghĩa xóm, tôi lại một lần nữa đồng ý.
Thế nhưng, khi tôi đã chuyển đồ về ở, người hàng xóm tiếp tục xin kéo dài đến sau ngày 10/5, lấy lý do vẫn đang đông khách. Lúc này, tôi buộc phải nói rõ quan điểm của mình.
Tôi nói rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là quyền sử dụng tài sản. Việc khách ra vào, xe cộ đỗ kín sân nhà suốt ngày khiến cuộc sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn, ồn ào và mất riêng tư.
Cuối cùng, người hàng xóm cũng đồng ý trả lại sân. Tuy nhiên, từ đó, vợ anh ấy thường xuyên đứng trước cửa nhà tôi, cố tình nói những lời bóng gió, khó nghe, khiến không khí làng xóm trở nên nặng nề.
Vợ tôi nhiều lần hỏi có phải họ đang mắng chửi chúng tôi hay không. Tôi chỉ biết im lặng, tự nhủ rằng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ hay lời nói của hàng xóm. Điều duy nhất tôi có thể làm là sống ngay thẳng, giữ đúng lẽ phải.
Đây là chia sẻ của anh Trình Sinh Tân, Trung Quốc về hoàn cảnh của bản thân. Khi được đăng tải trên mạng xã hội, chia sẻ này thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nátTâm sự - 11 giờ trước
GĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếngTâm sự - 14 giờ trước
Hẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là aiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rểTâm sự - 1 ngày trước
Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưaTâm sự - 2 ngày trước
Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâuTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiềnTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắtTâm sự - 3 ngày trước
Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùngTâm sự - 4 ngày trước
Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạnTâm sự - 4 ngày trước
Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùngTâm sự
Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.