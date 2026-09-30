Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Trước đó ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (sinh năm 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Cụ thể: Do có nhu cầu đổi ngoại tệ, trước đó ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Trần Văn Quân làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang”, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô-tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Tin tưởng Quân do đã nhiều lần giao dịch trước đó, ông Wang Qiang đồng ý, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân.

Tuy nhiên, sau khi nhận 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô-tô rời Đà Nẵng, chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Xác định số tài sản chiếm đoạt lớn, vụ việc liên quan người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Giám đốc Công an thành phố và nhanh chóng chỉ đạo triển khai Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, tập trung truy xét, quyết tâm làm rõ đối tượng gây án.

Trần Văn Quân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau quá trình truy xét khẩn trương, liên tục lực lượng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Quân. Tiếp tục lần theo hành trình của đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự xác định Quân đã rời Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay khi xác định được nơi đối tượng ẩn náu, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử Tổ công tác tinh nhuệ phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Đáng chú ý, khi kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trong chiếc ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD - đúng với số tiền ông Wang Qiang trình báo Quân đã chiếm đoạt.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được và số tiền được phát hiện, thu giữ, Quân khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD của ông Wang Qiang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.