Phú Thọ: Khởi tố thủ quỹ, cán bộ y tế trường 'ăn chặn' suất ăn của học sinh

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện (thủ quỹ) và Phạm Thị Tâm (cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 08/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông (Hiệu trưởng) và Hoàng Thị Xuân Hòa (kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Thị Tâm và Trần Thị Minh Luyện. Ảnh: CACC

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông (Hiệu trưởng) và Hoàng Thị Xuân Hòa (Kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập), Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh; đồng thời hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại tổng số 482.448.000 đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Việc tiếp tục khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm là kết quả của quá trình mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.