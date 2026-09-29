Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tiền của công ty rồi bỏ trốn
GĐXH - Lợi dụng công việc được giao, Phạm Thanh Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng của công ty đem tiêu xài cá nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 26/9 cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Nghĩa (SN 1987, trú tại thôn Khuốc Tây, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội "Tham ô tài sản".
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Phạm Thanh Nghĩa (có hợp đồng lao động) là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Sản xuất & kinh doanh Phạm Nguyễn. Nghĩa được giao công việc nhận hàng hóa tại điểm phân phối của công ty theo phiếu xuất kho bán hàng, giao cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và nhận tiền mua hàng nộp lại cho công ty.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và lợi dụng quyền hạn của bản thân, Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng, đem chi tiêu cá nhân. Đây là số tiền hàng hóa còn thiếu tại các đại lý do Nghĩa thu từ ngày 13/10/2025 đến 18/10/2025.
Đến ngày 19/10/2025, thấy số tiền đã sử dụng thâm hụt lớn, không có khả năng hoàn trả cho công ty nên Nghĩa đã tự ý nghỉ việc và bỏ đi khỏi địa phương.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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