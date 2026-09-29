8 thanh niên lĩnh án sau cuộc truy đuổi, ném gạch đá gây thương tích

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Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAQN

Các bị cáo cùng trú tại thành phố Quảng Ninh gồm: Phan Minh Tâm (SN 2007), Trịnh Thế Nam (SN 2006), Nguyễn Thành Long (SN 2006), Trần Ngọc Sơn (SN 2005), Nguyễn Văn Tú (SN 2006), Vũ Quang Hải (SN 2007), Đỗ Quang Huy (SN 2007) và Trần Đức Trường (SN 2005).

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h30 ngày 28/12/2025, từ mâu thuẫn việc Phạm Trung Trường dùng bình xịt hơi cay xịt vào không khí, Phan Minh Tâm đã rủ Trịnh Thế Nam, Nguyễn Thành Long, Trần Ngọc Sơn, Vũ Quang Hải, Nguyễn Văn Tú, Trần Đức Trường cùng một số người khác đi tìm Trường để trả thù.

Nhóm của Tâm sử dụng 5 xe mô tô, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, truy đuổi nhóm của Trường trên đường Lê Chân và Quốc lộ 18, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau đó, Tâm nhờ Đỗ Quang Huy dẫn dụ nhóm của Trường đến khu vực ngã tư cầu Đất, phường Đông Triều để phục kích.

Khi nhóm của Trường đi qua, Tâm cùng một số người dùng gạch, đá ném vào các xe mô tô. Hậu quả, anh Nguyễn Trần Hoàng Long mất lái, đâm vào hàng rào tôn và bị tổn thương cơ thể 39%; Đỗ Quang Huy bị thương tích 1%.

Sau vụ việc, các bị cáo đã bồi thường cho anh Long số tiền 402 triệu đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử tuyên Phan Minh Tâm, Trịnh Thế Nam, Nguyễn Thành Long, Trần Ngọc Sơn, Vũ Quang Hải, Nguyễn Văn Tú và Trần Đức Trường phạm các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; Đỗ Quang Huy phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Tòa tuyên phạt Phan Minh Tâm 5 năm 9 tháng tù; Trịnh Thế Nam 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Tú 5 năm 5 tháng tù; Nguyễn Thành Long và Trần Ngọc Sơn cùng 5 năm 3 tháng tù; Vũ Quang Hải 5 năm tù; Trần Đức Trường 4 năm 3 tháng tù và Đỗ Quang Huy 3 năm tù.

Vụ án cho thấy hậu quả nghiêm trọng từ cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ từ một va chạm nhỏ, nhiều thanh niên đã phải trả giá bằng những bản án tù và nạn nhân mang thương tật nặng.