Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

TTO đưa tin, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội đã thay mặt nhà trường đến bệnh viện thăm, động viên và trao Giấy khen của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Tú được trao tặng giấy khen đột xuất vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Nguyễn Lê Tú đã cùng anh Nguyễn Tiến Long đã liều mình lao vào đám cháy đập mái tôn để cứu người trong vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 7 tầng ở số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguyễn Lê Tú nhận giấy khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Bên cạnh đó, nam sinh luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Trước đó, khoảng 17h52 chiều 24/3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum, may mắn cả 7 nạn nhân đều kịp thời thoát ra ngoài.

Sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh những "người hùng" dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Một trong số đó là Nguyễn Lê Tú, sinh năm 2006, sinh viên năm 2 Khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trên báo Thanh Niên, Nguyễn Lê Tú kể lại trên đường đi học về nhà, Tú phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam đang bốc cháy. Lửa bốc cháy lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt.

Thấy khói bốc lên nghi ngút, Tú lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ. Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.

Khói nồng nặc khiến Tú khó thở, có lúc phải lùi ra ngoài vì tức ngực. Trong không gian tối om, nam sinh cùng một người khác cởi áo, nhúng nước rồi bịt lên mũi, miệng, men theo cảm giác để đi sâu vào bên trong.

Cùng lúc đó, cảnh sát có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng anh Nguyễn Tiến Long xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

"Mọi người cứ nói em là người hùng nhưng em chỉ là người bình thường thôi. Nếu là người khác, chắc chắn họ cũng sẽ tham gia cứu người", Tú nói, khi nằm theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.