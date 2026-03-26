Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

Thứ năm, 11:03 26/03/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.

TTO đưa tin, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội đã thay mặt nhà trường đến bệnh viện thăm, động viên và trao Giấy khen của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Tú được trao tặng giấy khen đột xuất vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Nguyễn Lê Tú đã cùng anh Nguyễn Tiến Long đã liều mình lao vào đám cháy đập mái tôn để cứu người trong vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 7 tầng ở số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh 1.Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

GĐXH - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình) nói: "Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt”.

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nguyễn Lê Tú nhận giấy khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: N.T

Được biết tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Bên cạnh đó, nam sinh luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Trước đó, khoảng 17h52 chiều 24/3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum, may mắn cả 7 nạn nhân đều kịp thời thoát ra ngoài.

Sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh những "người hùng" dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Một trong số đó là Nguyễn Lê Tú, sinh năm 2006, sinh viên năm 2 Khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nguyễn Lê Tú tại hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Trên báo Thanh Niên, Nguyễn Lê Tú kể lại trên đường đi học về nhà, Tú phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam đang bốc cháy. Lửa bốc cháy lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt.

Thấy khói bốc lên nghi ngút, Tú lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ. Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.

Khói nồng nặc khiến Tú khó thở, có lúc phải lùi ra ngoài vì tức ngực. Trong không gian tối om, nam sinh cùng một người khác cởi áo, nhúng nước rồi bịt lên mũi, miệng, men theo cảm giác để đi sâu vào bên trong.

Cùng lúc đó, cảnh sát có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng anh Nguyễn Tiến Long xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

"Mọi người cứ nói em là người hùng nhưng em chỉ là người bình thường thôi. Nếu là người khác, chắc chắn họ cũng sẽ tham gia cứu người", Tú nói, khi nằm theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Bất ngờ với số tiền nhận lại khi cụ ông mang 1,4 tỷ đồng bị cháy nghiêm trọng tới đổi tại ngân hàng

Xe đầu kéo bốc cháy sau tai nạn, tài xế tử vong

Xe đầu kéo bốc cháy sau tai nạn, tài xế tử vong

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Cùng chuyên mục

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

Giáo dục - 5 giờ trước

Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Giáo dục - 21 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Giáo dục - 1 ngày trước

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Giáo dục - 1 ngày trước

Giành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng dành cho thí sinh muốn tham dự tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân 2026.

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?

Xem nhiều

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Giáo dục

GĐXH - Thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành, nhằm tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?.

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Giáo dục
Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Giáo dục
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước

Giáo dục
Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top