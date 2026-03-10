Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Trong tập 21 "Không giới hạn" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hồi hộp, để lại ấn tượng với khán giả, Lợi bị mắc kẹt trong nhà máy hóa chất khi cố gắng khóa van bồn. Trung tá Minh Kiên đã không màng hiểm nguy quay trở lại bên trong nhà máy để tìm những người vẫn còn mắc kẹt, trong đó có Lợi.

Vừa vào tới nơi, Minh Kiên phát hiện Lợi bị kẹt chân dưới đống thiết bị, hơn nữa xung quanh có nhiều hóa chất đang sủi bọt. Anh đã tìm cách tiếp cận Lợi để đưa cậu em ra ngoài. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng.



Lợi bị mắc kẹt trong tình huống nguy hiểm khi bồn hóa chất có thể bị nổ. Ảnh VTV

Ở bên ngoài, Lam Anh liên tục thông báo về tình hình áp suất các bồn chứa tăng nhanh, có thể gây ra nổ bất cứ lúc nào. Cho đến khi mức áp suất báo động đỏ, cô đã yêu cầu tất cả mọi người, trong đó có Kiên và Lợi, phải ngay lập tức rút ra ngoài.

Chứng kiến cảnh Lợi bị mắc kẹt, Kiên nhớ lại ngay hình ảnh của Tuấn - người đồng chí, người bạn thân quá cố của mình. Vì cứu người bị nạn trước, Kiên đã phải tận mắt thấy người đồng đội của mình bị vùi lấp trong gạch đá và lửa. Anh chỉ có thể bất lực kêu gào tên bạn từ bên ngoài.

Thấy tình huống khẩn cấp không thể chờ thêm, Lợi muốn Kiên bỏ Lợi lại để đi tìm kiếm những người khác vì thời gian không còn nữa. Lợi nhắn nhủ: “Anh là một người lính, tôi cũng thế, bộ đội sẵn sàng hy sinh vì người dân. Đồng chí Kiên, tôi yêu cầu đồng chí khẩn trương cứu người”.

Trong lúc ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lực lượng tiếp viện đã đến kịp, khẩn trương tiếp cận hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt. Vừa thấy các thành viên đội dân quân đưa người bị nạn ra ngoài, cả bà Thoa, Khánh Linh, Yến và Lam Anh đều chạy tới. May mắn là Lợi chỉ bị thương nhẹ và được Kiên đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện ngay sau đó.

Lợi được giải cứu ra ngoài, Minh Kiên cũng an toàn để đến bên người thương đang ngóng chờ bên ngoài. Ảnh VTV

Trên xe, Lợi vẫn trách Kiên vì không nghe lời mình rời đi. Anh lo nhỡ cả anh và Kiên đều hy sinh thì sẽ không có người chăm sóc bà Thoa. Sau sự việc lần này, mối quan hệ giữa hai người dường như đã có sự thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Sự cố ở nhà máy hóa chất vô tình đã trở thành cơ hội giúp mối quan hệ giữa Kiên và Lam Anh có bước chuyển mới. Lam Anh vì quá lo lắng cho Kiên nên không kìm lòng được mà chạy tới ôm anh ngay sau khi anh ra khỏi nhà máy. Sau đó, cô còn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cả Lợi và Kiên dù đã về tới doanh trại. Cô túc trực ở cổng để chờ đợi Kiên về.

Sau khi nhận được tin tức bình an của Lợi, Lam Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cùng Kiên lấy xe máy đi dạo xung quanh. Qua vài phút ngượng ngùng, Lam Anh đã mạnh dạn ôm Kiên từ phía sau, khiến anh chàng quân nhân nở nụ cười tươi.

Lam Anh thể hiện tình cảm với Minh Kiên khi cả hai cùng bên nhau. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khánh Linh vào viện thăm Lợi thì khóc không dứt vì quá lo lắng cho bạn trai. Cô sợ anh bị thương nặng. Chứng kiến cảnh này, bà Thoa cảm thấy rất vui vì hai người con trai của mình đều đã tìm được một nửa đồng hành. Anh em đội dân quân cũng trêu chọc bà sắp có con dâu.

Trở về nhà, bà làm lễ cúng cho Tuấn, báo việc Lợi và Kiên đã bình an trở về. Kiên rất áy náy vì đã làm mẹ lo lắng nhiều. Nhưng ngược lại, bà Thoa lại động viên anh: “Sao con phải xin lỗi mẹ? Các con muốn sống cuộc đời mà các con muốn sống. Ai chẳng có việc của mình, các con cũng vậy, mẹ cũng vậy, huống chi đời người khi nào mà chẳng có việc mà phải lo toan”.

Bà Thoa cảm động trước tình cảm của Linh dành cho Lợi. Ảnh VTV

Đội dân quân tham gia cứu nạn ở nhà máy hóa chất đã cứu được rất nhiều người. Khi đón con ở trường mầm non, Yến và Phúc đã nhận được lời cảm ơn từ các cháu bé. Thậm chí, một cháu bé trong lớp còn tặng hoa cho Phúc vì đã cứu sống bố mình. Yến lúc này đã có thể tự hào nói to chồng mình là một dân quân. Không dừng ở đó, Yến còn nhận được tin vui anh trai và chị dâu mời gia đình họ tới ăn cơm sau nhiều năm không lui tới. Nguyên nhân là bởi Phúc đã cứu sống anh vợ trong vụ cháy nhà máy.



Yến tự hào khi chồng mình đã cùng các đồng đội tham gia giải cứu được nhiều người. Ảnh VTV

Yến tới gặp Lợi tại bệnh viện để gửi lời cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ gia đình mình. Cô còn hiểu lầm Lợi, nghi oan cho bộ đội nên rất hối hận. “Nhưng không phải vì tiền mà em mới cảm ơn anh đâu nhá, anh đừng có mà hiểu nhầm”, Yến giải thích ngay.

Trong lúc trò chuyện, Phương Trang đã gọi điện cho Yến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lợi. Cả hai vợ chồng Phúc đều hết lời khen ngợi Trang là một cô gái tốt bụng, giúp đỡ nhiệt tình những người gặp khó khăn, trong đó có cả những dân quân trong đội của Lợi. Trang nhận Phúc vào công ty làm với mức lương cao, giới thiệu công việc bên ngoài cho vợ chồng anh. Cô còn giúp đỡ những người ở xã bên.

