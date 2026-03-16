Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Chiều ngày 16/3, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 4h06 ngày 16/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội Ecohome 1, trên đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội) tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ khoảng 12 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường. Đám cháy được xác định xảy ra tại căn hộ số 918, tầng 9, tòa E4 của chung cư Ecohome 1.

Thời điểm xảy ra cháy, khói và khí độc từ căn hộ lan ra hành lang, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn của nhiều hộ dân trong tòa nhà.Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt bên trong căn hộ. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai các phương án tiếp cận, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn khoảng 20 người dân tại các căn hộ lân cận di chuyển theo lối thoát nạn xuống khu vực an toàn.Các nạn nhân sau đó được sơ cứu ban đầu và đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Sau quá trình nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ xung quanh. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thoát khói, làm mát và rà soát hiện trường.

Thông tin ban đầu cho thấy, căn hộ xảy ra cháy có diện tích khoảng 56m². Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

