Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome 1 lúc rạng sáng, giải cứu 3 người mắc kẹt

Thứ hai, 18:23 16/03/2026 | Thời sự

GĐXH - Khói và khí độc lan nhanh từ một căn hộ tại chung cư Ecohome 1 rạng sáng 16/3 đã khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt và hướng dẫn khoảng 20 người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Chiều ngày 16/3, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 4h06 ngày 16/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội Ecohome 1, trên đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội) tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ khoảng 12 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường. Đám cháy được xác định xảy ra tại căn hộ số 918, tầng 9, tòa E4 của chung cư Ecohome 1.

Thời điểm xảy ra cháy, khói và khí độc từ căn hộ lan ra hành lang, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn của nhiều hộ dân trong tòa nhà.Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt bên trong căn hộ. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai các phương án tiếp cận, tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn khoảng 20 người dân tại các căn hộ lân cận di chuyển theo lối thoát nạn xuống khu vực an toàn.Các nạn nhân sau đó được sơ cứu ban đầu và đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Sau quá trình nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ xung quanh. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thoát khói, làm mát và rà soát hiện trường.

Thông tin ban đầu cho thấy, căn hộ xảy ra cháy có diện tích khoảng 56m². Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo quy định hiện hành, xe điện không thuộc đối tượng phải kiểm định khí thải, do không phát sinh khí thải trong quá trình vận hành; Dự kiến, sẽ có ba nhóm chính phải thực hiện tiêm chủng bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thời sự - 23 giờ trước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h chiều 15/3, có tổng số 72 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.

Thời sự - 1 ngày trước

Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.

Thời sự - 1 ngày trước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thời sự - 1 ngày trước

Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Thời sự - 1 ngày trước

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

