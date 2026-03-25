Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, hồi 17h52 ngày 24/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố (CATP) Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Trung tâm đã thông báo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 12 và số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP điều động 04 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động thêm 02 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để tổ chức chỉ đạo.

Người mắc kẹt bám vào thang để leo sang nhà hàng xóm. Ảnh: CACC

Qua trinh sát, xác định ngôi nhà có quy mô 05 tầng nổi, 01 tầng lửng, 01 tầng tum; đám cháy phát triển mạnh tại tầng lửng, phát sinh nhiều khói, khí độc lan lên các tầng trên, có người mắc kẹt bên trong.

Sau khoảng 08 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân phòng, dân quân tự vệ và người dân đã tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu người lối thoát nạn khẩn cấp qua thang sang nhà bên cạnh.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 03 mũi công tác: một mũi tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng lửng, ngăn cháy lan; một mũi sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận bên trong tìm kiếm, cứu người; một mũi tiếp cận qua nhà bên cạnh để hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 18h18, các lực lượng cùng người dân đã cứu được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng tum sang nhà bên cạnh, đưa xuống an toàn bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Đến khoảng 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Các đơn vị tiếp tục làm mát, thoát khói và rà soát hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa cảm thấy vui vì đã góp sức cứu được các nạn nhân. Ảnh: Đình Hiếu

Là người trực tiếp dùng thang tham gia ứng cứu, ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình), cho biết, chiều tối cùng ngày, khi đang làm việc ở ngôi nhà bên cạnh, ông phát hiện khói bốc ra từ nhà hàng xóm cùng tiếng kêu cứu trên tầng nên lập tức tìm cách tiếp cận để giải cứu.

"Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt ở nhà mình phóng sang để phá cửa sổ ra, phải phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt", ông Nghĩa chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Hình ảnh hai người đàn ông dùng búa phá mái tôn cứu người. Ảnh chụp màn hình

Ông Nghĩa cho biết thêm, ngôi nhà ông đang xây dựng nằm sát ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, 2 tầng tum cách nhau gần 2m. Các nạn nhân sau khi được giải cứu bị kẹt ở tầng tum, không có lối thoát xuống dưới. Thời điểm đó, ông Nghĩa quyết định bắc thang cộng với xà gồ nối giữa 2 tòa nhà để đưa người sang nơi an toàn.

"Ở độ cao trên tầng 6, bước qua thang để sang được bên này cũng rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ, phải cố gắng hết sức để cứu từng người một. Chúng tôi có sự hỗ trợ của gia đình nạn nhân và hàng xóm nên đưa được tất cả mọi người qua thang an toàn", ông Nghĩa kể lại.

Đại diện UBND phường Hoàng Mai cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thăm hỏi các nạn nhân được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: CACC

Cùng tham gia ứng cứu với ông Nghĩa, trên VOV, ông Nguyễn Văn Đáp chia sẻ: "Tình huống lúc đó rất căng thẳng. Chúng tôi chỉ nghĩ đến cứu người là trên hết. Chúng tôi tận dụng mọi vật dụng có thể để hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn".

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.