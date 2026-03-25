Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội
GĐXH - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình) nói: "Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt”.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, hồi 17h52 ngày 24/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố (CATP) Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.
Trung tâm đã thông báo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 12 và số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP điều động 04 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động thêm 02 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để tổ chức chỉ đạo.
Qua trinh sát, xác định ngôi nhà có quy mô 05 tầng nổi, 01 tầng lửng, 01 tầng tum; đám cháy phát triển mạnh tại tầng lửng, phát sinh nhiều khói, khí độc lan lên các tầng trên, có người mắc kẹt bên trong.
Sau khoảng 08 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân phòng, dân quân tự vệ và người dân đã tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 03 mũi công tác: một mũi tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng lửng, ngăn cháy lan; một mũi sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận bên trong tìm kiếm, cứu người; một mũi tiếp cận qua nhà bên cạnh để hỗ trợ cứu nạn.
Đến khoảng 18h18, các lực lượng cùng người dân đã cứu được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng tum sang nhà bên cạnh, đưa xuống an toàn bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.
Đến khoảng 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Các đơn vị tiếp tục làm mát, thoát khói và rà soát hiện trường.
Là người trực tiếp dùng thang tham gia ứng cứu, ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình), cho biết, chiều tối cùng ngày, khi đang làm việc ở ngôi nhà bên cạnh, ông phát hiện khói bốc ra từ nhà hàng xóm cùng tiếng kêu cứu trên tầng nên lập tức tìm cách tiếp cận để giải cứu.
"Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt ở nhà mình phóng sang để phá cửa sổ ra, phải phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt", ông Nghĩa chia sẻ trên báo Thanh Niên.
Ông Nghĩa cho biết thêm, ngôi nhà ông đang xây dựng nằm sát ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, 2 tầng tum cách nhau gần 2m. Các nạn nhân sau khi được giải cứu bị kẹt ở tầng tum, không có lối thoát xuống dưới. Thời điểm đó, ông Nghĩa quyết định bắc thang cộng với xà gồ nối giữa 2 tòa nhà để đưa người sang nơi an toàn.
"Ở độ cao trên tầng 6, bước qua thang để sang được bên này cũng rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ, phải cố gắng hết sức để cứu từng người một. Chúng tôi có sự hỗ trợ của gia đình nạn nhân và hàng xóm nên đưa được tất cả mọi người qua thang an toàn", ông Nghĩa kể lại.
Cùng tham gia ứng cứu với ông Nghĩa, trên VOV, ông Nguyễn Văn Đáp chia sẻ: "Tình huống lúc đó rất căng thẳng. Chúng tôi chỉ nghĩ đến cứu người là trên hết. Chúng tôi tận dụng mọi vật dụng có thể để hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn".
Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 nàyThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.
Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 thángThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Sau 3 tháng đi vào vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực, từ xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm đến điều hành giao thông theo thời gian thực, góp phần từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.
Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xeThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.
Nhiều nơi ở khu vực miền Bắc đón tin vui thời tiết sau những ngày mưa dôngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt tại các phường dao động từ 25 - 30 độ.
Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ýThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.
Công an Hà Nội cảnh báo nóng về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội rao bán trên mạngThời sự - 2 ngày trước
Rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng thực chất là thông tin bịa đặt, và hai người ở Hà Nội vừa bị xử phạt vì chiêu trò này.
Gia cảnh éo le của Đại uý công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi bắt tội phạmThời sự - 2 ngày trước
Đại uý Hải có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ già yếu, bố anh Hải mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận.
Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4Thời sự - 3 ngày trước
Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.
Dự báo về đợt không khí lạnh ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.
