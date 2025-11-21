Mới nhất
Tâm sú

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Thứ sáu, 07:00 21/11/2025 | Tâm sự
Mặc dù đám cưới chỉ tổ chức đơn giản với mâm cỗ vỏn vẹn 7 món nhưng cả quan khách và người thân đều khen gia chủ vì sự chu đáo, tận tình.

Đám cưới của tôi diễn ra cách đây 5 tháng nhưng thỉnh thoảng về quê, tôi vẫn nhận được lời khen về sự chu đáo của phụ huynh khi quyết định tổ chức một buổi hôn lễ khác biệt với truyền thống.

Dù tôi là người con đầu tiên trong nhà lập gia đình nhưng bố mẹ chỉ muốn làm nhỏ gọn 15 mâm cỗ.

Khách mời gồm họ hàng thân thiết của hai bên nội ngoại và những hàng xóm thân cận - đại diện mỗi nhà một người. Ngoài ra còn có 5 người bạn thân của tôi.

Cỗ cưới cũng được làm dân dã với thực đơn 7 món, gồm 5 món chính, 1 món tráng miệng và 1 loại đồ uống là nước ngọt hoặc bia.

Tôi vốn là người sống đơn giản, lại tin tưởng bố mẹ nên ủng hộ mọi kế hoạch, tính toán của cả nhà.

Bố mẹ tôi cũng nói rằng, chỉ cần làm đám cưới vừa phải cho đỡ mệt, để các con có thời gian nghỉ ngơi hoặc du lịch nếu muốn (vì vợ chồng tôi chỉ được nghỉ phép ít ngày).

Hơn nữa, nếu tổ chức hôn lễ tối giản, bố mẹ sẽ còn dư nhiều tiền tiết kiệm hơn, dành làm của hồi môn cho hai con khi bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.

Kỳ thực, nói là tối giản nhưng đám cưới của tôi vẫn được gia đình chuẩn bị, tổ chức với đầy đủ lễ nghi và trang hoàng không gian đẹp mắt. Chỉ là số lượng khách tới dự và cỗ cưới có phần khiêm tốn hơn đám cưới khác ở quê.

Đặc biệt, khi đến dự hôn lễ của chúng tôi, quan khách còn được thông báo về việc gia chủ không nhận tiền mừng cưới. Mọi người chỉ cần tới dự, chung vui cùng gia đình.

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười nhưng lại được khen nức nở vì sự chu đáo, tận tình. Ảnh minh họa

Điều này khiến không ít quan khách bất ngờ. Song, thấu hiểu thành ý của chủ nhà, ai nấy sau đó đều vui vẻ cất phong bì rồi nhanh chóng ngồi vào bàn nhập tiệc.

Thậm chí, không chỉ mời cỗ miễn phí, bố mẹ tôi còn cẩn thận chia các tráp sính lễ của nhà trai thành nhiều phần nhỏ khác nhau, từ nước ngọt, bánh dẻo, bánh nướng đến trái cây, tặng mỗi khách một túi.

Với những gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ ở nhà, bố mẹ tôi ưu tiên gửi nhiều quà hơn, xem như chia sẻ niềm vui, may mắn tới cả những vị khách đặc biệt dù không được mời ăn cỗ.

Sau đám cưới, bố mẹ tôi tiết lộ đã dành dụm được 150 triệu. 40 triệu bố mẹ bỏ ra để đặt cỗ, dựng rạp, thuê bàn ghế… Số tiền 110 triệu còn lại, bố mẹ cho tôi làm của hồi môn.

Thực lòng tôi rất vui và xúc động vì bố mẹ lúc nào cũng thương yêu và nghĩ cho tôi. Ban đầu tôi đã nghĩ, có thể bố mẹ sẽ bị mọi người xung quanh bàn tán, chê cười vì keo kiệt khi tổ chức đám cưới cho con gái lớn vỏn vẹn có 15 mâm.

Nhưng nhìn cách họ hàng, người thân và hàng xóm phản ứng sau ngày vui, tôi càng thêm tin và tự hào về khả năng sắp xếp, tính toán cũng như sự tử tế, thấu đáo của bố mẹ.

Bởi vậy, thỉnh thoảng, khi tôi về thăm nhà, một số người lại đến hỏi han. Ai cũng khen cỗ cưới của nhà tôi ngon, còn cảm ơn vì sự chu đáo của gia chủ. Họ đến ăn cỗ không mất tiền lại còn có cả quà mang về rất tươm tất.

Độc giả giấu tên

Nhà trai, nhà gái cãi nhau vì món gà rán, cả đám cưới náo loạnNhà trai, nhà gái cãi nhau vì món gà rán, cả đám cưới náo loạn

Một đám cưới tại bang Uttar Pradesh bất ngờ trở nên hỗn loạn chỉ vì phần gà rán nhà trai nhận được ít hơn nhà gái.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


