Bố mẹ bật khóc khi nhận từ con trai 10 triệu đồng sắm Tết: Màn 'lột xác' khó tin nhờ con dâu

Thứ ba, 07:38 06/01/2026 | Tâm sự

GĐXH - Có bao giờ bạn tin một người nghiện game, trốn học, thậm chí từng "ghé thăm" công an phường lại có thể trở thành một người chồng mẫu mực, một người con hiếu thảo?

Nếu chưa, hãy nghe câu chuyện về anh trai tôi – một cựu sinh viên Bách Khoa đã "lột xác" nhờ sức mạnh của tình yêu.

Một thời "huy hoàng" đầy bất hảo

Anh trai tôi thông minh, nhưng cái thông minh đó ngày trước chỉ dùng để... trốn học đi chơi điện tử. Suốt những năm cấp 2, cấp 3, quán net là "nhà", còn trường học là "trạm dừng chân". Những lần gây gổ, những buổi bố mẹ phải lên phường đón về đã trở thành nỗi ám ảnh.

May mắn đỗ Bách Khoa, nhưng lên Đại học, anh như "chim sổ lồng". Kết quả là chuỗi ngày nợ môn chồng chất, bỏ mặc lời khuyên của bố mẹ, chỉ biết xin tiền và đắm chìm trong thế giới ảo. Khi ấy, cả gia đình đều nhìn anh với ánh mắt bất lực.

Bố mẹ bật khóc khi nhận từ con trai 10 triệu đồng sắm Tết: Màn 'lột xác' khó tin nhờ con dâu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ


Bước ngoặt mang tên "chị dâu"

Mọi chuyện thay đổi vào cái ngày anh ngồi uống nước ở đường Trần Đại Nghĩa và gặp chị – một cô gái NEU nhỏ nhắn nhưng đầy nguyên tắc. Khi anh hỏi chị thích mẫu đàn ông thế nào, chị thẳng thắn: Em thích một người cố gắng, chăm chỉ, không nghiện game và biết đi làm thêm để lấy trải nghiệm từ thời sinh viên".

Chính câu nói tưởng chừng đơn giản đó đã trở thành "kim chỉ nam" cho cuộc đời anh.

Từ bỏ thế giới ảo: Anh bỏ game hoàn toàn, tập trung trả nợ môn.

Hành trình từ con số 0: Anh đi làm thêm từ chân trông quán net (rồi bỏ vì chị không muốn anh dính dáng đến game), chuyển sang chạy bàn, order cafe... cho đến khi làm đúng chuyên ngành để lấy kinh nghiệm. 

Còn nhớ món quà đầu tiên, anh chính thức mua tặng bố mẹ khi anh là sinh viên năm cuối. Khi ấy anh tặng bố mẹ mỗi người 1 đôi găng tay, giờ bố mẹ vẫn giữ, coi đó là báu vật minh chứng cho sự "thành người" của đứa con nghịch ngợm năm nào. Thi thoảng bố mẹ lại tâm sự "Món quà đầu tiên anh con tự đi làm kiếm tiền để mua tặng bố mẹ đấy!"

Nụ cười hạnh phúc ngày Tết

Giờ đây, anh chị đã kết hôn được một năm. Anh từ một kẻ mộng mị đã trở thành kỹ sư CNTT vững vàng, biết lo cho vợ, biết quan tâm bố mẹ. Hình ảnh anh biếu bố mẹ 10 triệu sắm Tết, dù bố mẹ không thiếu thốn nhưng vẫn bật khóc rồi cười hạnh phúc, khiến tôi nhận ra: Thành công lớn nhất của một đứa con chính là sự trưởng thành trong tư cách.

Bố mẹ tôi thường nói: "Không ngờ có ngày anh con lại được như thế này". Nụ cười của bố mẹ ngày hôm ấy không phải vì số tiền, mà vì họ thấy con mình đã thực sự "cập bến" bình yên và trách nhiệm.

B.M

LTS: Câu chuyện của B.M thực sự là một "liều thuốc chữa lành" giữa vô vàn những tâm sự tiêu cực về hôn nhân hiện nay. Nó minh chứng cho một chân lý: Tình yêu đúng nghĩa không chỉ là sự rung động, mà còn là động lực để một người tự soi chiếu và hoàn thiện bản thân.

Quan điểm của bạn về câu chuyện này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

