Sinh con giữa lúc chồng đi công tác, mẹ chồng nói 1 câu khiến con dâu bật khóc
GĐXH - Tôi sinh con sớm hơn dự kiến khi chồng còn đang đi công tác xa. Chồng tôi thì về không kịp, nên có gọi điện về nhờ mẹ chồng qua trông nom.
Tôi được biết, xưa nay chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là một thử thách khó vượt qua. Trước khi cưới, tôi luôn nơm nớp lo sợ vì thấy mẹ chồng tương lai trông rất nghiêm khắc. Chính vì vậy, tôi khăng khăng đòi ra ở riêng vì sợ không hòa hợp được. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bước ngoặt bất ngờ.
Tôi sinh con sớm hơn dự kiến khi chồng còn đang đi công tác xa. Chồng tôi thì về không kịp, nên có gọi điện về nhờ mẹ chồng qua trông nom.
Giữa lúc bơ vơ nhất, mẹ chồng đã có mặt, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi vẫn nhớ như in những đêm trời lạnh, bà nhường hết chăn ấm cho tôi dù bản thân cũng đang co ro. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến một người mẹ trẻ lần đầu vượt cạn như tôi thấy ấm lòng đến lạ.
Chồng tôi đi công tác biền biệt để lo kinh tế cho cả nhà. Một mình tôi xoay xở với con nhỏ không ít lần kiệt sức. Những lúc con quấy khóc đêm, mẹ chồng luôn là người thức cùng: "Đói không con, mẹ nấu gì cho ăn nhé?" hay "Đưa cháu đây mẹ bế, con tranh thủ ăn cơm đi kẻo nguội". Lúc ấy, thực sự tôi cảm động bật khóc. Mẹ lại bảo: "Khóc gì, lại mất sữa bây giờ". Nói thật, tôi lấy chồng xa không có người thân bên cạnh, gặp được người mẹ chồng như thế này là phúc phận của tôi.
Đặc biệt hơn cả là tư duy của mẹ. Tôi đưa tiền sinh hoạt, mẹ gạt đi ngay: "Mày hâm à, tao trông cháu tao chứ ai mà tiền bạc. Chồng mày kiếm tiền cực khổ, lo mà tiết kiệm đi". Đỉnh điểm là khi Tết sắp đến, mẹ bảo tôi: "Quê con xa, bà ngoại lại yếu không lên được, thôi Tết này con cứ về ngoại trước đi cho bà bế cháu. Mẹ bế chán rồi, mẹ ở gần, gặp lúc nào chẳng được".
Hóa ra, vẻ nghiêm khắc bên ngoài chỉ là lớp vỏ cho một trái tim đầy yêu thương và thấu hiểu. Tôi nhận ra mình đã quá may mắn khi có được người "mẹ chồng quốc dân" như thế.
N.N
LTS: Câu chuyện của N.N thực sự như một luồng gió mát lành, xóa tan những định kiến thường thấy về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Bạn có muốn một gia đình mẹ chồng - nàng dâu đối đãi với nhau như vậy không khi bản thân bạn là một trong hai người đó?. Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Nếu bạn có những tâm sự về chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống, hãy chia sẻ qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Chuyển đến biệt thự liền kề, tôi phát hiện chồng dan díu với mẹ đơn thân hàng xómTâm sự - 2 giờ trước
Chúng tôi kết hôn từ lúc còn rất nghèo, sống trong căn phòng trọ nhỏ, ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ đây, khi có tất cả, chúng tôi lại đứng trước nguy cơ tan vỡ vì chồng dan díu với mẹ đơn thân trong khu biệt thự liền kề.
Sinh con, tôi bất an khi chồng quan tâm em gái quá mức và né "chuyện vợ chồng"Tâm sự - 13 giờ trước
Chị em tôi sống chung với nhau từ khi ra Hà Nội và đến khi tôi lấy chồng, em gái chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác bất an khi chồng quan tâm em gái tôi thái quá, nhất la tôi sinh con đã được 5 tháng, anh ấy vẫn lạnh nhạt “chuyện chăn gối”...
Thu nhập 35 triệu đồng, tôi không còn đủ sức gồng chi phí ở Hà NộiTâm sự - 20 giờ trước
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, càng không phải khoe thu nhập. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng, về cảm giác đuối sức khi sống ở Hà Nội với mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng.
Yêu một “chị” hơn 10 tuổi, tôi bế tắc khi cô gái được gia đình “chốt cưới” báo có thaiTâm sự - 1 ngày trước
Ra trường được 2 năm, tôi đang phải đứng trước sự lựa chọn mà theo hướng nào, tôi cũng không thể thanh thản. Một bên là người tôi yêu gần 4 năm và hơn 10 tuổi, một bên là cô gái cùng quê do gia đình sắp đặt vừa thông báo có thai…
Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệtTâm sự - 1 ngày trước
Chán nản vì vợ mắc ung thư, tôi thường la cà quán bia và gặp một cô gái kém mình 32 tuổi, bằng tuổi con trai út. Cô ấy hỏi han, động viên tôi chăm sóc vợ, rồi chúng tôi đi quá giới hạn.
Bố mẹ chồng khó tính bỗng dưng bảo tôi đón bố đẻ lên ở cùng, tôi chưa kịp vui mừng thì đã sốc vì sự thật phía sauTâm sự - 1 ngày trước
Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.
Bi kịch phía sau của người vợ có chồng biết nấu cơm, giặt đồTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sự việc như giọt nước tràn ly, chúng tôi quyết định ly thân. Tôi cảm thấy kiệt sức khi mỗi ngày đối diện với lời nói và sự giúp đỡ "độc hại" của chồng...
Lần đầu về ra mắt, một hành động của mẹ anh trên bàn ăn khiến tôi sợ hãiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói "môn đăng hộ đối" không chỉ nằm ở gia cảnh, mà còn ở sự tương đồng trong lối sống. Có những mối tình dù mặn nồng đến mấy cũng phải đặt dấu chấm hết chỉ sau một bữa cơm ra mắt. Câu chuyện của cô gái cung Xử Nữ dưới đây là một minh chứng buồn: Khi sự cầu toàn gặp phải sự khắt khe quá mức, cái kết tan vỡ là điều khó tránh khỏi.
Vợ chồng tôi sống dư dả nhờ tiền con gửi, chỉ một quyết định nhỏ đã khiến chúng tôi lao đao, gia đình có nguy cơ 'tan đàn xẻ nghé'Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi đâu ngờ vì muốn giúp con vượt khó mà lại thành ra thế này.
Bí mật trong điện thoại của người bố có chức vụ khiến tôi sụp đổTâm sự - 2 ngày trước
Bố có chức vụ, mẹ là giáo viên, anh em tôi học hành giỏi giang, nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một lần mượn điện thoại, tôi phát hiện bố ngoại tình suốt nhiều năm. Tôi sốc và không dám nói với mẹ vì sợ bà không chịu nổi.
Thu nhập 35 triệu đồng, tôi không còn đủ sức gồng chi phí ở Hà NộiTâm sự
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, càng không phải khoe thu nhập. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng, về cảm giác đuối sức khi sống ở Hà Nội với mức thu nhập 35 triệu đồng/tháng.