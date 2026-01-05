Sinh con giữa lúc chồng đi công tác, mẹ chồng nói 1 câu khiến con dâu bật khóc

Tôi được biết, xưa nay chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là một thử thách khó vượt qua. Trước khi cưới, tôi luôn nơm nớp lo sợ vì thấy mẹ chồng tương lai trông rất nghiêm khắc. Chính vì vậy, tôi khăng khăng đòi ra ở riêng vì sợ không hòa hợp được. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bước ngoặt bất ngờ.

Tôi sinh con sớm hơn dự kiến khi chồng còn đang đi công tác xa. Chồng tôi thì về không kịp, nên có gọi điện về nhờ mẹ chồng qua trông nom.

Ảnh minh họa

Giữa lúc bơ vơ nhất, mẹ chồng đã có mặt, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi vẫn nhớ như in những đêm trời lạnh, bà nhường hết chăn ấm cho tôi dù bản thân cũng đang co ro. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến một người mẹ trẻ lần đầu vượt cạn như tôi thấy ấm lòng đến lạ.

Chồng tôi đi công tác biền biệt để lo kinh tế cho cả nhà. Một mình tôi xoay xở với con nhỏ không ít lần kiệt sức. Những lúc con quấy khóc đêm, mẹ chồng luôn là người thức cùng: "Đói không con, mẹ nấu gì cho ăn nhé?" hay "Đưa cháu đây mẹ bế, con tranh thủ ăn cơm đi kẻo nguội". Lúc ấy, thực sự tôi cảm động bật khóc. Mẹ lại bảo: "Khóc gì, lại mất sữa bây giờ". Nói thật, tôi lấy chồng xa không có người thân bên cạnh, gặp được người mẹ chồng như thế này là phúc phận của tôi.

Đặc biệt hơn cả là tư duy của mẹ. Tôi đưa tiền sinh hoạt, mẹ gạt đi ngay: "Mày hâm à, tao trông cháu tao chứ ai mà tiền bạc. Chồng mày kiếm tiền cực khổ, lo mà tiết kiệm đi". Đỉnh điểm là khi Tết sắp đến, mẹ bảo tôi: "Quê con xa, bà ngoại lại yếu không lên được, thôi Tết này con cứ về ngoại trước đi cho bà bế cháu. Mẹ bế chán rồi, mẹ ở gần, gặp lúc nào chẳng được".

Hóa ra, vẻ nghiêm khắc bên ngoài chỉ là lớp vỏ cho một trái tim đầy yêu thương và thấu hiểu. Tôi nhận ra mình đã quá may mắn khi có được người "mẹ chồng quốc dân" như thế.

N.N

