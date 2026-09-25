Đám cưới NSƯT Ngọc Quỳnh, Vy Oanh gửi lời chúc ý nghĩa

Cuộc sống hiện tại của Vy Oanh sau khi sang Mỹ kinh doanh GĐXH - Đầu năm 2026, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đưa các con sang California (Mỹ) sinh sống. Đây là quyết định mở ra một chương mới trong cuộc sống của giọng ca “Đồng xanh".

Vy Oanh cho rằng giữa hàng triệu người, để tìm được một người tâm đầu ý hợp và có thể đồng hành cùng nhau trong cuộc sống không phải điều dễ dàng. Nữ ca sĩ bày tỏ sự vui mừng khi người em thân thiết đã trải qua nhiều khó khăn, bằng sự kiên cường và bản lĩnh, để cuối cùng tìm được tình yêu của đời mình.

Theo Vy Oanh, hạnh phúc lớn nhất là được sống bên người mình yêu và đồng thời nhận lại tình yêu, sự yêu thương từ người ấy. Nữ ca sĩ cho biết, cô cũng xúc động và vui mừng trước những giọt nước mắt hạnh phúc của Thùy Anh, đồng thời cho rằng dù tình yêu đến muộn hơn một chút nhưng đó là hạnh phúc hoàn toàn xứng đáng với những gì người em đã trải qua.

Vy Oanh chia sẻ ảnh đám cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh.

Vy Oanh cũng nhắn nhủ Thùy Anh hãy luôn trân trọng những gì mình đang có, bởi cuộc đời chỉ có một lần để sống nên mỗi người hãy biết yêu thương và sống thật trọn vẹn. Cuối lời, nữ ca sĩ gửi lời chúc đến NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh, mong cả hai luôn giữ được tình yêu, sự gắn bó và cùng xây dựng một tổ ấm đong đầy yêu thương.

Về phía Vy Oanh, ở tuổi 41, cô có một nhịp sống khác so với thời điểm cô liên tục xuất hiện trên sân khấu và thực hiện những MV được đầu tư lớn. Nữ ca sĩ hiện dành sự quan tâm lớn cho gia đình, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và âm nhạc.

Trong một cuộc phỏng vấn, Vy Oanh từng chia sẻ rằng, sau khi có gia đình, cô nhận ra mình không thể cùng lúc ôm đồm quá nhiều công việc. Vì thế, nữ ca sĩ lựa chọn những điều phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại. Âm nhạc vẫn là niềm đam mê, nhưng gia đình luôn được cô đặt ở vị trí quan trọng.

Hình ảnh Vy Oanh hiện tại vì thế có phần khác trước. Cô vẫn chăm chút cho ngoại hình, duy trì việc tập luyện và giữ thói quen sống tích cực. Đồng thời, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho các con và những công việc phía sau sân khấu.

Vy Oanh trẻ đẹp ở tuổi 41.

Từ một giọng ca từng có thời gian phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt, Vy Oanh hiện chọn cuộc sống cân bằng giữa gia đình, kinh doanh và nghệ thuật. Việc trở lại với âm nhạc không còn là cuộc đua về độ phủ sóng, mà được cô thực hiện theo hướng phù hợp hơn với cuộc sống của một người phụ nữ đã có gia đình và ba con.

Vy Oanh sinh năm 1985, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Đồng xanh, Cho em một con đường, Fly, Để cho em khóc... Sau thời gian hoạt động sôi nổi, nữ ca sĩ dần thu hẹp lịch trình nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc riêng.

Vy Oanh thông báo gây chú ý GĐXH - Vy Oanh cho biết cô rời Việt Nam do công việc, gia đình cô chưa có ý định định cư nước ngoài như lời đồn.



