Vy Oanh thông báo gây chú ý

Thứ năm, 16:10 26/03/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Vy Oanh cho biết cô rời Việt Nam do công việc, gia đình cô chưa có ý định định cư nước ngoài như lời đồn.

Đầu năm 2026, Vy Oanh đưa hai con, bé Voi (11 tuổi) và Xu (9 tuổi), sang Mỹ sinh sống. Từ đó tới nay, vợ chồng cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam - Mỹ nhưng chủ yếu sống tại nước ngoài. Thỉnh thoảng, Vy Oanh cũng nhận lời biểu diễn tại các chương trình giải trí dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Điều này dấy lên nhiều tin đồn nữ ca sĩ sang Mỹ định cư. 

Trước những đồn đoán xoay quanh cuộc sống cá nhân, mới đây ca sĩ Vy Oanh đã chính thức lên tiếng đính chính, khẳng định gia đình cô vẫn ở Việt Nam.

"Gia đình tôi vẫn ở Việt Nam. Lâu nay vợ chồng tôi vẫn bay tới lui cho việc kinh doanh, đợt này nước ngoài ở lâu hơn chút vì nhiều việc. Do bận rộn quá nên em cũng ít tham gia các sự kiện", Vy Oanh chia sẻ. Được biết, chồng Vy Oanh là doanh nhân Lê Thiện, có doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực bất động sản và các dự án cầu cảng quốc tế.

Đầu năm 2026, Vy Oanh đưa hai con sang Mỹ sinh sống.

Bên cạnh đó, cô duy trì ra sản phẩm đều đặn để giữ chân khán giả trong nước. Cách đây không lâu, Vy Oanh giới thiệu MV "Lỡ một lời thương". Ca sĩ cũng dành thời gian tìm cảm hứng nghệ thuật, lên ý tưởng cho những dự án mới. 

Theo nữ ca sĩ khẳng định, niềm đam mê ca hát vẫn luôn hiện hữu, "nằm trong máu". Cô bày tỏ mong muốn sớm có cơ hội gặp gỡ khán giả khi sắp xếp được thời gian phù hợp. Cuối chia sẻ, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm.

Cuối tuần hoặc các dịp đặc biệt, cô đưa các con đi du lịch, trải nghiệm các hoạt động vui chơi ở Mỹ. Thời gian rảnh, nữ ca sĩ dạo phố hoặc tận hưởng thú vui làm vườn như cách xả stress. Cô được khen "mát tay" khi khoe những gốc hoa nở rộ cùng cây cam, bưởi trĩu quả.

Bà mẹ ba con chọn trang phục trẻ trung khi đạp xe, bày tỏ rất trân trọng những ngày bình yên và nhẹ nhàng hiện tại.

Vy Oanh tận hưởng thú vui làm vườn. Cô được khen 'mát tay' khi khoe những gốc hoa nở rộ cùng cây cam, bưởi trĩu quả.

Vy Oanh sinh năm 1985, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như: Em rất nhớ anh, Đồng xanh, Lỡ một lời thương, Để cho em khóc, Những điều nhỏ nhoi... Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn tự nhiên, gần gũi. Bên cạnh âm nhạc, Vy Oanh còn lập kênh dạy trẻ học qua bài hát qua những sáng tác của cô, nổi trội là bài hát "A con cá sấu" với hơn 770 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng YouTube, ABC song...

Năm 2021, ca sĩ Vy Oanh vướng ồn ào kiện tụng với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Sau loạt scandal, năm 2025, Vy Oanh ra mắt MV Sống đơn giản thôi với thông điệp: "Giữa cuộc sống bộn bề và nhiều tiêu cực khiến con người ta như lạc lõng, chơi vơi, Vy Oanh mong tất cả mọi người đều có thể chậm lại, tập cho bản thân mình biết đủ và biết an vui".

Vy Oanh có cuộc sống như thế nào ở Mỹ?

Fan thích thú với cách chọn áo dài Tết là 2 gam màu đối lập của ca sĩ Vy Oanh

Bất ngờ với cát-xê của Vy Oanh khi hát trong đêm nhạc Jimmii Nguyễn

Vy Oanh: 'Tôi từng nghĩ mình sẽ không còn hát nữa'

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến có 'tin vui'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã nhận được tin vui khi phim "Tài" có thành tích phòng vé ấn tượng trong 3 tháng đầu năm 2026.

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nhân sinh nhật Khánh Thi, Phan Hiển đã gửi lời chúc đến vợ là "nữ hoàng của anh". Đây không phải là lần đầu, nam kiện tướng dance sport nịnh vợ.

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiết lộ sự chuẩn bị cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) với tâm thế nước chủ nhà.

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đình Bắc và Á hậu Châu Anh lại "gây bão" mạng xã hội với khoảnh khắc vô tình đứng chung khung hình tại một sự kiện mới đây.

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung cùng dàn Táo quân sẽ "bùng nổ" trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 đánh dấu 75 năm lịch sử cuộc thi Miss World, cuộc thi năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống của Vy Oanh tại Mỹ hiện ra sao khi cô quyết định gác lại sự nghiệp đang rực rỡ tại Việt Nam? Hình ảnh mới nhất về tổ ấm hạnh phúc cùng khu vườn nhỏ "cực chill" của nữ ca sĩ đã hé lộ câu trả lời khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Đoàn Bảo Ân đang gây chú ý với màn chuyển biến tâm lý phức tạp trong "Người thừa kế không danh phận".

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

Xem - nghe - đọc
Giải trí
Giải trí
Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

