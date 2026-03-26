Vy Oanh thông báo gây chú ý

Đầu năm 2026, Vy Oanh đưa hai con, bé Voi (11 tuổi) và Xu (9 tuổi), sang Mỹ sinh sống. Từ đó tới nay, vợ chồng cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam - Mỹ nhưng chủ yếu sống tại nước ngoài. Thỉnh thoảng, Vy Oanh cũng nhận lời biểu diễn tại các chương trình giải trí dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Điều này dấy lên nhiều tin đồn nữ ca sĩ sang Mỹ định cư.

Trước những đồn đoán xoay quanh cuộc sống cá nhân, mới đây ca sĩ Vy Oanh đã chính thức lên tiếng đính chính, khẳng định gia đình cô vẫn ở Việt Nam.

"Gia đình tôi vẫn ở Việt Nam. Lâu nay vợ chồng tôi vẫn bay tới lui cho việc kinh doanh, đợt này nước ngoài ở lâu hơn chút vì nhiều việc. Do bận rộn quá nên em cũng ít tham gia các sự kiện", Vy Oanh chia sẻ. Được biết, chồng Vy Oanh là doanh nhân Lê Thiện, có doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực bất động sản và các dự án cầu cảng quốc tế.

Bên cạnh đó, cô duy trì ra sản phẩm đều đặn để giữ chân khán giả trong nước. Cách đây không lâu, Vy Oanh giới thiệu MV "Lỡ một lời thương". Ca sĩ cũng dành thời gian tìm cảm hứng nghệ thuật, lên ý tưởng cho những dự án mới.

Theo nữ ca sĩ khẳng định, niềm đam mê ca hát vẫn luôn hiện hữu, "nằm trong máu". Cô bày tỏ mong muốn sớm có cơ hội gặp gỡ khán giả khi sắp xếp được thời gian phù hợp. Cuối chia sẻ, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm.

Cuối tuần hoặc các dịp đặc biệt, cô đưa các con đi du lịch, trải nghiệm các hoạt động vui chơi ở Mỹ. Thời gian rảnh, nữ ca sĩ dạo phố hoặc tận hưởng thú vui làm vườn như cách xả stress. Cô được khen "mát tay" khi khoe những gốc hoa nở rộ cùng cây cam, bưởi trĩu quả.

Bà mẹ ba con chọn trang phục trẻ trung khi đạp xe, bày tỏ rất trân trọng những ngày bình yên và nhẹ nhàng hiện tại.

Vy Oanh sinh năm 1985, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như: Em rất nhớ anh, Đồng xanh, Lỡ một lời thương, Để cho em khóc, Những điều nhỏ nhoi... Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn tự nhiên, gần gũi. Bên cạnh âm nhạc, Vy Oanh còn lập kênh dạy trẻ học qua bài hát qua những sáng tác của cô, nổi trội là bài hát "A con cá sấu" với hơn 770 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng YouTube, ABC song...

Năm 2021, ca sĩ Vy Oanh vướng ồn ào kiện tụng với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Sau loạt scandal, năm 2025, Vy Oanh ra mắt MV Sống đơn giản thôi với thông điệp: "Giữa cuộc sống bộn bề và nhiều tiêu cực khiến con người ta như lạc lõng, chơi vơi, Vy Oanh mong tất cả mọi người đều có thể chậm lại, tập cho bản thân mình biết đủ và biết an vui".