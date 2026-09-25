Lý do NSND Như Quỳnh quyết định Nam tiến đóng phim ở tuổi 72

Phim điện ảnh Trại buôn người do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn, có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi. Trong số các diễn viên, sự góp mặt của NSND Như Quỳnh được mọi người quan tâm. Đây cũng là màn tái xuất màn ảnh rộng của nữ nghệ sĩ gạo cội sau nhiều năm vắng bóng.

Nói về quyết định Nam tiến để tham gia dự án ở tuổi ngoài 70, NSND Như Quỳnh cho biết ngay khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, bà đã đồng ý ngay vì kịch bản ấn tượng. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai một người mẹ chân chất, hiền lành. Khi con trai bị lừa đảo, bà bất chấp hiểm nguy, từ miền Bắc đi đến khu vực biên giới ở miền Nam, tìm đến trại giam giữ để cứu con. Chính câu chuyện độc đáo này khiến bà không khỏi xúc động.

NSND Như Quỳnh tham gia một vai diễn đặc biệt trong phim “Trại buôn người”.

“Tôi làm nghề 50 năm, chưa có nhân vật nào lại đặc biệt như vậy. Mỗi một mình tôi là có tên, còn lại đều được gọi bằng những con số cả, điều đó rất đặc biệt. Đã làm nghề diễn viên, với những cái hay đó, không có lý do gì tôi lại từ chối, mặc dù đi quay phim ở độ tuổi như tôi cũng khá vất vả” , NSND Như Quỳnh tâm sự.

Vai diễn cũng khiến NSND Như Quỳnh trải qua nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ. Bà gọi vui đây là nhân vật “bầm dập” nhất trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, những phân cảnh trong phim của nữ nghệ sĩ bên cạnh nhân vật cậu con trai bị khuyết tật cũng đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Bên cạnh Như Quỳnh, diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng góp mặt trong phim với một vai phản diện. Trong quá trình làm nghề từ trước đến nay, anh thừa nhận chưa thấy dự án nào quy tụ đông diễn viên và cả ê-kíp vất vả đến như vậy. Dù trong quá trình quay hình đối diện với không ít khó khăn nhưng nam nghệ sĩ luôn dành sự động viên cho mọi người.

“Bản thân tôi cũng chỉ biết cố gắng hết mình. Với nguồn năng lượng mà mọi người dành cho tác phẩm, tôi tin rằng khán giả cũng sẽ đón nhận”, Quách Ngọc Ngoan bày tỏ.

Phim “Trại buôn người” quy tụ tới hơn 700 diễn viên.

Ngoài các diễn viên chính, Trại buôn người cũng gây chú ý khi có hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh của phim. Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù.

Đây cũng là yếu tố được ê-kíp xác định ngay từ quá trình phát triển kịch bản. Các đại cảnh đông người, bối cảnh quy mô lớn và những phân đoạn hành động được xây dựng nhằm phục vụ câu chuyện, đồng thời tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng cho tác phẩm.

Chia sẻ về việc này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết với hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascader, chỉ đạo võ thuật và từng làm việc tại môi trường lớn ở Bollywood (Ấn Độ), anh cùng bà xã Mèo Bích Trang (phụ trách sản xuất) đã tích lũy kinh nghiệm để tổ chức đoàn phim nhịp nhàng, theo đạo diễn, thành công này thuộc về toàn thể ê-kíp của bộ phim.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Trại buôn người cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập kỷ lục “Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Phim điện ảnh Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9.