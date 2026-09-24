Diễm My 6X khoe mẹ ruột 90 tuổi: 'Đi qua bao mùa vui buồn, con vẫn may mắn được ở bên mẹ'

Diễm My 6X ở tuổi trung niên GĐXH - Diễm My 6X - nữ hoàng ảnh lịch một thời ở tuổi trung niên vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng cùng gu thời trang hợp thời.

Diễm My 6X là biểu tượng của thời trang và nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã ở tuổi 64, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon thả cùng phong cách thời trang toát lên vẻ quý phái, sang trọng. Suốt thập niên 80-90, Diễm My được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1962 chia sẻ hình ảnh bên mẹ ruột nhân ngày sinh nhật: "Hôm nay là một ngày thật đặc biệt — ngày 'Mẹ yêu dấu của tôi tròn 90 tuổi'. 90 năm của một cuộc đời, đi qua biết bao mùa vui buồn, để hôm nay chúng con vẫn còn may mắn được ở bên mẹ, được nhìn thấy nụ cười của mẹ, được nghe tiếng mẹ và được gọi hai tiếng thân thương: Mẹ ơi!.

Mẹ đẻ của Diễm My 6X đã đón tuổi 90.

Càng lớn, càng đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, tôi càng hiểu rằng món quà quý giá nhất không phải là những điều vật chất, mà chính là được có mẹ bên đời, được yêu thương và được chăm sóc mẹ mỗi ngày. Mong mẹ tuổi 90 luôn thật khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và mỗi ngày đều có thật nhiều tiếng cười bên con cháu... Con yêu mẹ rất nhiều!", Diễm My bộc bạch tình cảm dành cho mẹ.

Ngay dưới bài đăng, nhiều bạn bè đồng nghiệp như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa khôi Thu Hương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... cùng khán giả để lại lời chúc sức khỏe mẹ của Diễm My 6X.

Bên cạnh đó cũng không ít người hâm mộ bày tỏ đã hiểu được phần nào lý do Diễm My lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đài các và "không tuổi" như thế. Bởi Diễm My 6X được thừa hưởng từ mẹ những nét đặc trưng: Sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú phúc hậu.

Nhan sắc rạng rỡ của Diễm My ở tuổi 64.

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, Khánh Hòa, quê gốc ở Huế. Năm 1979, Diễm My lần đầu tiên tham gia bộ phim Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Mỹ nhân 6X sau đó cũng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Phía sau cuộc chiến, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu...

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng, ít chia sẻ về hôn nhân hay những chuyện riêng tư. Được biết, gia đình cô có 3 thế hệ: Mẹ ruột, vợ chồng Diễm My và 2 con gái là Thùy My (SN 1995), Quế My (SN 2000).