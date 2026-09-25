Ma trận phim ngắn AI khiến người trẻ 'sập bẫy', Cục Điện ảnh chỉ đạo 'nóng' nhằm ngăn chặn vi phạm

Ma trận phim ngắn AI đang khiến người trẻ "sập bẫy"

Phim ngắn AI xuất hiện ngày càng dày đặc trên TikTok, Facebook, YouTube và các ứng dụng chuyên biệt. Mỗi tập chỉ vài phút, nhịp kể nhanh, liên tục tạo cao trào khiến người xem dễ bị cuốn từ tập này sang tập khác. Phim ngắn AI càng phát triển khi công nghệ có thể hỗ trợ tạo nhân vật, bối cảnh, giọng nói và hình ảnh. Nguồn nội dung vì thế được sản xuất nhanh, liên tục và phủ rộng trên mạng xã hội.

Theo Tiền phong, từ những đoạn phim AI miễn phí trên mạng xã hội, khán giả dễ bị cuốn vào chuỗi nội dung ngắn, liên tục trả phí để xem tiếp. Một buổi tối lướt mạng xã hội, Bảo Trân (20 tuổi, TPHCM) dừng lại trước video có nội dung "Con gái bị gia đình bỏ rơi quyết trở thành Vua Sói báo thù". Video dài khoảng 20 phút, được đăng miễn phí, kể câu chuyện cô gái bị gia đình ruồng bỏ, sau đó thay đổi số phận và quay lại trả thù.

Bảo Trân không nhớ mình bắt đầu xem từ phút nào. Cô chỉ nhớ video dừng lại khi câu chuyện chưa kết thúc. Ứng dụng cho phép cô xem miễn phí một số tập đầu. Cuối cùng, nữ sinh viên mua gói tuần với giá khoảng 130.000 đồng tại thời điểm thanh toán. Từ một video miễn phí, cô trở thành người trả tiền chỉ sau một buổi tối.

Câu chuyện của Bảo Trân cũng cho thấy cách nắm bắt tâm lý người dùng của các ứng dụng xem phim AI.

Người xem trước tiên gặp một đoạn phim miễn phí trên mạng xã hội. Nội dung dừng khi xung đột chưa được giải quyết. Việc tìm phần tiếp theo dẫn họ đến ứng dụng. Một số tập tiếp tục được mở miễn phí trước khi màn hình yêu cầu trả tiền. Đây là đường đi đã được các nền tảng phim ngắn sử dụng ở quy mô lớn.

Nhân vật của phim AI được nhận xét đẹp hơn cả diễn viên nổi tiếng, ngày càng đầu tư. Ảnh: Tiền phong.

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm

Theo VTC News, Cục Điện ảnh vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến.

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng, cả về phương thức lẫn số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện, hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

Các sản phẩm được giới thiệu dưới dạng “phim ngắn” ngày càng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng và ứng dụng trực tuyến. Ảnh: VTC News

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động này thuộc đúng đối tượng được pháp luật quy định.

Cục Điện ảnh nêu rõ, trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim.

Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện để tự phân loại phim, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định.

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