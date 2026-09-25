Mối quan hệ đặc biệt giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng cũ
GĐXH - Nhật Kim Anh khoe hình ảnh tình cảm với mẹ chồng cũ, khiến nhiều người bất ngờ vì mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm cô ly hôn với doanh nhân Bửu Lộc.
Dịp Trung thu này, Nhật Kim Anh cũng đưa con gái về Cần Thơ để cùng con trai đón Tết thiếu nhi: "Trung thu không chỉ là mùa của trăng tròn, mà còn là mùa của sự sum vầy và lan tỏa yêu thương. Chúc cho tất cả chúng ta đều có một mùa Trung thu bình an, trọn vẹn bên những người thân yêu!", Nhật Kim Anh viết trên trang cá nhân.
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