Mối quan hệ đặc biệt giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng cũ

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc nhưng đến tháng 6/2019, cặp đôi đường ai nấy đi trong ồn ào giành quyền nuôi con. Sau nhiều lần kiện tụng, cô và chồng cũ ngừng tranh chấp với mong muốn con trai không rơi vào tình trạng ức chế tâm lý. Sau đó, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè. Đến tháng 1/2025, cô sinh con gái Julia sau thời gian dài nỗ lực làm IVF và giấu kín danh tính bố bé.