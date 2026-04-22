Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Khởi tố, bắt giam đối tượng "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 29/03/2026, Cơ quan điều tra tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do bà P.T.T (SN 1964, trú tại thôn Bương Thượng, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) cung cấp về việc cháu gái bà sinh năm 2015, trú cùng thôn bị Minh dùng tay sờ, xoa, bóp vào vùng nhạy cảm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và mời đối tượng Nguyễn Doãn Minh đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm làm việc.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, các quyết định khởi tố, lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn trước khi thi hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Doãn Minh (áo trắng) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi bị xử lý thế nào?

Hiện hành, tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:

- Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Phạm tội có tổ chức;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Làm nạn nhân tự sát.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất đến 12 năm tù.

Mức phạt hành chính đối với hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi

Tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.