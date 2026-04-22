Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Thứ tư, 11:28 22/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố, bắt giam đối tượng "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 29/03/2026, Cơ quan điều tra tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do bà P.T.T (SN 1964, trú tại thôn Bương Thượng, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) cung cấp về việc cháu gái bà sinh năm 2015, trú cùng thôn bị Minh dùng tay sờ, xoa, bóp vào vùng nhạy cảm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và mời đối tượng Nguyễn Doãn Minh đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm làm việc.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Cùng ngày, các quyết định khởi tố, lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn trước khi thi hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Doãn Minh (áo trắng) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi bị xử lý thế nào?

Hiện hành, tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:

- Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Phạm tội có tổ chức;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Làm nạn nhân tự sát.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất đến 12 năm tù.

Mức phạt hành chính đối với hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi

Tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin liên quan

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi

Thanh niên dở trò dâm ô với nữ sinh lớp 6 ngay trên đường ở Đà Nẵng

Thanh niên dở trò dâm ô với nữ sinh lớp 6 ngay trên đường ở Đà Nẵng

Người đàn ông dâm ô bé gái 8 tuổi, chỉ dừng lại khi nghe tiếng của con trai

Người đàn ông dâm ô bé gái 8 tuổi, chỉ dừng lại khi nghe tiếng của con trai

Chân tướng kẻ thực hiện hàng loạt vụ dâm ô ở Đà Nẵng

Chân tướng kẻ thực hiện hàng loạt vụ dâm ô ở Đà Nẵng

Dâm ô học sinh nữ, nam thanh niên bị khởi tố, bắt giam

Dâm ô học sinh nữ, nam thanh niên bị khởi tố, bắt giam

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sáng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.

Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy

Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên

Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)

Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, tụ tập đua xe

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, tụ tập đua xe

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí và sử dụng mô tô tham gia giao thông với dấu hiệu đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam đối tượng đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam đối tượng đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau gây ô nhiễm môi trường, Hồ Văn Kha (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bị Công an Đồng Nai khởi tố.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Pháp luật
Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

