Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên

Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra trong hoạt động cung cấp suất ăn và thực phẩm vào các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 đối tượng liên quan, trong đó có một hiệu trưởng, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa và chủ đơn vị cung cấp thực phẩm.

Về vụ án này, ngày 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, trước những thông tin về vụ án đang gây xôn xao dư luận, được người dân cả nước quan tâm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ tiếp nhận và theo dõi diễn biến vụ việc qua các kênh báo chí chính thống và thông báo từ cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa.



Đồng thời, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng hoặc các thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Trước đó, ngày 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi "đưa hối lộ, nhận hối lộ" trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa); Trần Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên).

Các đối tượng Nguyễn Văn Thành; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là "mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín". Trong các năm học từ 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ (cũ).

Tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024–2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua trong tháng. Việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Căn cứ vào các hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội "đưa hối lộ"; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội "nhận hối lộ". Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh. Sau đó, kết quả xét nghiệm xác định số thịt trên dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Số thịt này do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp. Vụ việc đã được Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) phản ánh qua loạt bài viết trước đó.