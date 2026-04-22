Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sáng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Nạn nhân là anh S.D (SN 1981, quốc tịch nước ngoài), tạm trú tại một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, phường An Hải.

Vào thời điểm trên, khi đang đi bộ tại khu vực gần ngã ba Tô Hiến Thành – Nguyễn Công Trứ, anh D bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động Samsung A25 (trị giá hơn 6 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Xác định tính chất vụ việc manh động, nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương phối hợp với Công an các phường An Hải, Sơn Trà và lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy xét đối tượng.

Qua quá trình xác minh, nổi lên đối tượng nghi vấn là Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện làm việc trong một đoàn lô tô lưu động. Khoa có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2025 và đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Phạm Minh Khoa để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, tối 18/4, sau khi biểu diễn cùng đoàn lô tô tại khu vực đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà), Khoa nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Đối tượng mượn xe máy Attila của một đồng nghiệp rồi điều khiển đi tìm "con mồi". Đến khoảng 3 giờ ngày 19/4, khi phát hiện anh D đang đi bộ và cầm điện thoại trên tay, Khoa điều khiển xe áp sát từ phía sau, nhanh chóng giật tài sản rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, đối tượng quay lại khu vực đoàn lô tô nghỉ ngơi và trả xe. Chiếc điện thoại cướp được, Khoa không trực tiếp mang đi bán mà đăng lên các hội nhóm mua bán điện thoại cũ trên mạng xã hội, bán với giá 1,6 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại di động Samsung A25 và 1 xe máy Attila liên quan đến vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Khoa về hành vi "Cướp giật tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.