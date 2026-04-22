Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sáng

Thứ tư, 06:56 22/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Nạn nhân là anh S.D (SN 1981, quốc tịch nước ngoài), tạm trú tại một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành, phường An Hải.

Đối tượng Phạm Minh Khoa. Ảnh: CACC

Vào thời điểm trên, khi đang đi bộ tại khu vực gần ngã ba Tô Hiến Thành – Nguyễn Công Trứ, anh D bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động Samsung A25 (trị giá hơn 6 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Xác định tính chất vụ việc manh động, nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương phối hợp với Công an các phường An Hải, Sơn Trà và lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy xét đối tượng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Qua quá trình xác minh, nổi lên đối tượng nghi vấn là Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện làm việc trong một đoàn lô tô lưu động. Khoa có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2025 và đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Phạm Minh Khoa để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, tối 18/4, sau khi biểu diễn cùng đoàn lô tô tại khu vực đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà), Khoa nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Đối tượng mượn xe máy Attila của một đồng nghiệp rồi điều khiển đi tìm "con mồi". Đến khoảng 3 giờ ngày 19/4, khi phát hiện anh D đang đi bộ và cầm điện thoại trên tay, Khoa điều khiển xe áp sát từ phía sau, nhanh chóng giật tài sản rồi tẩu thoát.

Phương tiện Khoa dùng để gây án. Ảnh: CACC

Sau khi gây án, đối tượng quay lại khu vực đoàn lô tô nghỉ ngơi và trả xe. Chiếc điện thoại cướp được, Khoa không trực tiếp mang đi bán mà đăng lên các hội nhóm mua bán điện thoại cũ trên mạng xã hội, bán với giá 1,6 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại di động Samsung A25 và 1 xe máy Attila liên quan đến vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Khoa về hành vi "Cướp giật tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí và sử dụng mô tô tham gia giao thông với dấu hiệu đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau gây ô nhiễm môi trường, Hồ Văn Kha (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bị Công an Đồng Nai khởi tố.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng MB Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), 3 chủ tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về việc bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Pháp luật

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

