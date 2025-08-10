Đàm Thu Trang: 'Tôi dặn lòng yêu thương các con công bằng'

Sau 6 năm làm dâu hào môn, Đàm Thu Trang được khán giả yêu mến, khen khéo chăm con dù bận rộn. Ngoài công việc, cô chăm sóc các con Suchin (5 tuổi), Sutin (2 tuổi), và con riêng của chồng - Subeo (14 tuổi).

- Vợ chồng chị chia nhau chăm con thế nào?

- Mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn.

Nhiều khi tôi cũng nói vui với anh rằng: "Ba thử nói không với con một lần xem?" nhưng anh chỉ cười: "Mẹ làm đủ rồi, ba mà nói không nữa thì lấy ai bênh con?".

Thật ra, tôi không trách anh. Ngược lại, tôi thấy đó là một sự cân bằng thú vị. Các con có thể tìm thấy sự tự do, sáng tạo, niềm vui từ ba, và sự ấm áp, ổn định, chăm sóc từ mẹ. Đó là cách chúng tôi cùng nhau đồng hành và bù trừ trong quá trình nuôi dạy con.

- Làm cách nào để chị cân bằng tình thương giữa các con?

- Ngay từ khi mang thai Sutin, tôi đã trò chuyện với Suchin để con cảm nhận rõ vai trò làm chị, cũng như chuẩn bị tâm lý cho sự xuất hiện của em nhỏ. Tôi cũng nhấn mạnh với chồng, ông bà và cả người giúp việc rằng tuyệt đối không được đùa giỡn hay so sánh kiểu như: "Có em rồi thì Suchin phải nhường", hay "Suchin phải thế này, thế kia". Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Sutin khi mới chào đời chỉ cần sự chăm sóc cơ bản như cho bú, thay tã... nhưng người cần được quan tâm nhiều nhất lúc ấy lại chính là Suchin. Bởi tôi nhận ra rằng trong nhiều gia đình, khi em bé mới ra đời, mọi sự chú ý đổ dồn vào em nhỏ, vô tình khiến đứa trẻ lớn cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi muốn Suchin hiểu rằng sự xuất hiện của em không lấy đi, mà là mang thêm tình yêu đến với con, đồng thời giúp con học cách chia sẻ và có thêm trách nhiệm trong gia đình.

Tôi tin rằng cảm xúc của trẻ nhỏ cần được đặt lên hàng đầu. Ngày trước, thời ba mẹ mình còn vất vả lo cơm áo gạo tiền, việc quan tâm đến cảm xúc con cái gần như không tồn tại. Đủ ăn, đủ học là đã may mắn. Nhưng tôi rút kinh nghiệm từ chính điều đó để làm khác đi, đặt sự kết nối, chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của con là nền tảng trong hành trình làm cha mẹ.

Tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng, bởi đến giờ Suchin thường xuyên đòi có thêm em. Điều đó cho thấy con đang cảm nhận đủ đầy tình yêu thương, đủ an toàn để chào đón thêm thành viên mới. Khi một đứa trẻ sẵn sàng chia sẻ tình cảm, nghĩa là con đã được yêu thương đúng cách.

- Chị trả lời con thế nào?

- Tôi bật cười và nói rằng, nếu muốn có thêm em thì con nên nói với ba nữa, vì một mình mẹ không thể quyết định chuyện đó được.

Thật ra từ khi có Suchin, tôi từng xin chồng 5 năm để tập trung chăm sóc con. Tôi tin rằng vợ chồng cần phải hy sinh thời gian riêng để đồng hành với con trong từng cột mốc trưởng thành. Chồng tôi rất ủng hộ quyết định đó. Dù công việc bận rộn, anh luôn yên tâm khi tôi cùng các con đi đâu đó, kể cả khi tôi tự lái xe đưa hai bé đi du lịch. Lúc đầu, anh hơi lo vì tôi hay quyết định bất ngờ, nhưng dần dần đã quen và rất tin tưởng. Thậm chí, nếu sắp xếp được, anh sẽ bay ra nơi ba mẹ con đang ở để cùng vui chơi vài ngày trước khi quay lại công việc.

Với tôi, tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, Suchin đã 5 tuổi, Sutin cũng 2 tuổi nên tôi luôn cố gắng dành trọn thời gian để ở bên các con, chứng kiến mọi khoảnh khắc trong hành trình trưởng thành của chúng.

Hiện tại, vợ chồng tôi hoàn toàn hài lòng với số lượng thành viên trong gia đình, nên chưa có kế hoạch sinh thêm con.

- Subeo đang ở độ tuổi dậy thì, làm cách nào để chị trò chuyện được với bé?

- Ở tuổi dậy thì, Subeo muốn có không gian riêng tư, khẳng định sự trưởng thành nhiều hơn so với trước đây. Chúng tôi tôn trọng điều đó và luôn hỗ trợ con trong quá trình phát triển cá nhân.

Tuổi này là giai đoạn rất nhạy cảm, chưa lớn nhưng cũng không còn bé, dễ tự ái, khép mình nếu không được lắng nghe đúng cách. Vì vậy, tôi và anh luôn cố gắng làm bạn với con, tạo môi trường để con có thể chia sẻ mọi điều mà không cảm thấy e ngại hay bị phán xét.

Thật ra, nhờ có Subeo mà tôi yêu chồng nhiều hơn. Bố mất sớm nên tôi rất cần hình ảnh của một người đàn ông biết lo cho con, chăm sóc gia đình. Cách anh chăm sóc Subeo đã chạm vào trái tim tôi sâu sắc. Nhìn anh yêu thương Subeo, rồi hai cha con "vật lộn" với nhau mỗi ngày thật sự rất dễ thương.

Tôi thấy anh sẵn sàng bỏ qua bản thân, dành hết tâm huyết cho con trai. Đó là điều khiến tôi cảm thấy an tâm, có thể gửi gắm, gắn bó. Và đó cũng là lý do khiến tôi có một tình yêu rất lớn và sự trân quý dành cho người đàn ông này.

- Chị học được gì từ hành trình làm mẹ?

- Tôi nghĩ mình vẫn đang trên hành trình học cách làm mẹ. Nhiều người nói bản năng người mẹ là điều sẵn có, nhưng thực ra không ai sinh ra đã biết chăm sóc một em bé thế nào cho đúng. Khi mới làm mẹ, tôi lo lắng rất nhiều, vì tính tôi cầu toàn, luôn muốn tự tay làm mọi thứ cho con.

Làm mẹ, tôi bắt mình học và tìm hiểu mọi thứ. Bởi nếu mình không đọc và học, thì người hứng chịu hậu quả sẽ là con chứ không phải mình. Càng đi cùng con, tôi càng nhận ra, tôi không phải là người đang dạy con, mà được học rất nhiều từ con.

Các con dạy tôi cách kiên nhẫn, biết lắng nghe và thấu hiểu. Tôi vốn là người yêu tự do, thích đi chơi một mình, từng lo sợ việc có con sẽ lấy đi những khoảng trời riêng đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, cái "mất" lại chính là điều giúp tôi "được" nhiều hơn. Hành trình làm mẹ với tôi là hạnh phúc, đủ để khiến tôi nghĩ, giá như mình lấy chồng và sinh con sớm hơn một chút.

- Một ngày của chị diễn ra thế nào?

- Tôi vẫn ngủ cùng hai bé. Buổi sáng, điều đầu tiên sau khi thức dậy là những lời chào, cái ôm và cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa tôi và Suchin; "Con ngủ có ngon không?", "Đêm qua con mơ thấy gì?"... Còn bé Sutin thì thường nằm bên cạnh, lắng nghe và chứng kiến những khoảnh khắc dịu dàng đó.

Sau khi các con thức dậy, tôi tranh thủ tập yoga hoặc pilates một chút trước khi bắt đầu công việc. Đến chiều, tôi luôn cố gắng về sớm để đón con. Vợ chồng tôi có một nguyên tắc: nếu ba bận thì mẹ sẽ đón và ngược lại. Rất hiếm khi chúng tôi để ai khác đảm nhận việc đó. Cả hai đều mê con, đặt gia đình lên trên hết và luôn cố gắng cân bằng mọi thứ để dành thời gian cho con nhiều nhất có thể.

- Thời gian nào chị dành cho bản thân?

- Với tôi, thời gian dành cho bản thân không nhất thiết phải là một khoảng cố định trong ngày. Đôi khi chỉ cần nhìn chồng và các con chơi đùa với nhau, tôi đã thấy đó là khoảnh khắc của mình. Hay như buổi tối, khi hai bé đã ngủ, tôi có chút thời gian suy ngẫm về công việc, sắp xếp lại ngày mai, thế là đủ.

Tôi không thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa cuộc sống và việc chăm sóc bản thân. Điều khiến tôi trăn trở hơn chính là làm sao để cân bằng và công bằng giữa các con khi gia đình có thêm thành viên. Khi chỉ có Suchin thì đơn giản hơn, nhưng từ khi có thêm Sutin, tôi phải cố gắng nhiều hơn để đảm bảo không có sự so sánh, thiệt thòi nào giữa các bé.

Cân bằng nghĩa là không để bé nào cảm thấy mình nhận được ít hơn về sự quan tâm từ ba mẹ. Còn công bằng là khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai con, tôi phải giữ được sự công tâm, xử lý tình huống một cách minh bạch để cả hai đều cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.

Với tôi, đó mới là điều thực sự khó, chứ còn thời gian riêng tư, chỉ cần một chút lặng yên trong ngày cũng đã đủ đầy.

