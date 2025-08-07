Chuyện gì đang xảy ra với Thanh Hằng?
Vietnam’s Next Top Model 2025 tái xuất sau thời gian dài vắng bóng với nhiều thử thách khắc nghiệt. Sau tập 1 phát sóng, sự chú ý, tranh luận của khán giả đang đổ dồn về phía siêu mẫu Thanh Hằng.
Có gì ở Vietnam's Next Top Model sau 8 năm trở lại?
Vietnam's Next Top Model đã sản sinh ra nhiều cái tên nổi bật trong giới người mẫu Việt. Một số người có sự nghiệp thành công sau cuộc thi có thể kể đến như Hoàng Thùy, Lê Thúy, Trà My, Tuyết Lan, Phạm Hương, Đàm Thu Trang...
Sau 8 năm vắng bóng, chương trình trở lại với những đặc trưng quen thuộc như phần thi giành vị trí tại nhà chung. Ở mùa 2025, thí sinh phải tự tìm tấm ảnh của mình và đặt vào vị trí mong muốn. Nếu xảy ra trùng vị trí, một màn catwalk đối đầu sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Đây cũng là cách ban tổ chức hạn chế kịch tính không cần thiết, thay vì để các màn tranh cãi bùng nổ như nhiều mùa trước.
Ở thử thách photoshoot, các thí sinh phải treo mình trên không trung với cây kháng lực cao 5 m, tạo dáng trong trang phục nặng tới 10 kg giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Công viên Sáng tạo Thủ Thiêm. Sức gió mạnh cùng cái nắng gắt khiến phần thi trở nên thử thách hơn bao giờ hết, đòi hỏi thần thái, bản lĩnh, kỹ năng tương tác với ống kính.
Một trong những gương mặt gây chú ý là Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, sinh năm 2006) - hot TikToker sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Trong lần đầu thể hiện, cô căng thẳng, lúng túng và bị dừng phần thi giữa chừng do phong độ quá yếu. Giám khảo Nam Trung thẳng thắn phê bình: “Em còn diễn như thế này anh đuổi em xuống”. Trong khi đó, host Thanh Hằng nhận xét: “Nàng Mơ đó nha, mơ giữa không trung”.
Sau khi chương trình phát sóng, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một bộ phận khán giả cho rằng giám khảo quá gay gắt, không tập trung hướng dẫn chuyên môn mà chỉ tập la hét, tạo kịch tính. Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng môi trường người mẫu vốn khắc nghiệt, những lời góp ý thẳng thắn là điều cần thiết để thí sinh tiến bộ.
“Giám khảo cứ hét lên mới thể hiện được quyền lực sao? Tất cả chỉ là diễn, câu view là chính”, “Không thấy động viên truyền đạt, hướng dẫn chuyên môn, chỉ thấy mắng”, “Thí sinh đang rối mà giám khảo ở dưới la hét, phải làm cho họ bình tĩnh chứ”, “Các chương trình cho người mẫu đều như vậy, ai muốn xem kiểu góp ý nhẹ nhàng thì chọn sai show rồi”... khán giả bình luận.
Thanh Hằng gây tranh luận
Bên cạnh phần thị phạm, Thanh Hằng tiếp tục là tâm điểm thảo luận khi lên tiếng chấn chỉnh thái độ của thí sinh tại nhà chung. Cô nhấn mạnh về phép lịch sự tối thiểu sau khi chứng kiến các thí sinh ngồi yên, không đứng dậy chào nhà tài trợ.
“Các bạn là đàn em, vai vế nhỏ, không thể nào khi người lớn vào mà các bạn lại ngồi như thế chào người ta được. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Thái độ sẽ quyết định phần lớn hành trình phát triển, nên các bạn phải lưu ý”, siêu mẫu chia sẻ trong chương trình.
Có khán giả cho rằng cô thẳng thắn, cần thiết để định hình thái độ chuyên nghiệp cho lớp người mẫu trẻ. “Phép lịch sự là điều cơ bản, không thể đợi nhắc mới làm”, một tài khoản bình luận. Cũng có ý kiến nhận xét cách nói của Thanh Hằng có phần cứng nhắc, tạo cảm giác giáo điều: “Chị nói đúng nhưng cách thể hiện hơi nặng nề, có phần làm thí sinh mất bình tĩnh”.
Đáng chú ý, siêu mẫu Thanh Hằng cũng trực tiếp thị phạm thử thách treo mình trên cao để kiểm tra độ an toàn trước khi các thí sinh thực hiện. Clip thị phạm thu hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok, phần thể hiện của nữ giám khảo nhận về nhiều bình luận trái chiều.
Một số cho rằng kỹ năng tạo dáng của cô chưa thật sự ấn tượng, thậm chí kém nổi bật so với các thí sinh như Tuyết Mai, Bảo Ngọc, Ái Băng - những người mạnh dạn thực hiện các tư thế khó, ngả người trên không mạo hiểm.
Đây không phải lần đầu nữ siêu mẫu gây tranh cãi về cách tạo dáng. Hồi tháng 4, trong show thời trang của NTK Lê Thanh Hòa, màn tạo dáng chốt màn của cô làm dậy sóng mạng xã hội.
Một số ý kiến cho rằng Thanh Hằng phá cách với động tác ôm đầu, một số chỉ ra đó là cách tạo dáng không phù hợp với tinh thần bộ sưu tập. Clip trình diễn sau đó bị gỡ bỏ phần gây tranh cãi và tắt chế độ bình luận trên TikTok của nhà thiết kế.
