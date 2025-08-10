Nghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi
U70, diễn viên Quang Minh được khen phong độ, trẻ không kém thanh niên. Anh hiện hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi.
Nghệ sĩ Quang Minh gần đây chăm đăng tải ảnh trên trang cá nhân. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc tuổi xế chiều bên bạn gái Tăng Khánh Chi và cậu con trai út gần 1 tuổi.
Quang Minh và bạn gái đã hẹn hò một quãng thời gian nhưng giấu kín. Đến khi con trai họ chào đời vào cuối năm 2024, anh mới chủ động công khai tình cảm với truyền thông, khán giả.
Dù chênh lệch tuổi tác, Quang Minh được khen xứng đôi với bạn gái 9X. Cặp đôi cho thấy sự ăn ý, đồng điệu trong đời sống hôn nhân.
Quang Minh thường đưa bạn gái đi du lịch, cùng tham gia các bộ môn thể thao, đi shopping...
Quang Minh tiết lộ mình và bạn gái không kết hôn, chỉ tổ chức ra mắt 2 bên gia đình và một số bạn bè thân thiết.
“Tôi và Chi cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm nhỏ. Cả hai đều ý thức đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi không muốn công khai rình rang vì sợ dư luận. Tôi không muốn bị tác động, chi phối bởi những người ngoài”, anh từng chia sẻ với VietNamNet .
Từ khi về chung 1 nhà, Quang Minh thường xuyên đưa bạn gái gặp gỡ đồng nghiệp, người thân. Tăng Khánh Chi cũng vào bếp nấu ăn, khéo nội trợ, chăm sóc Quang Minh từng chút khiến anh cảm động.
Quang Minh thừa nhận có lúc anh stress vì những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nhưng nhờ sự động viên của Khánh Chi, anh dần cân bằng lại tinh thần.
Quang Minh cho rằng thời điểm này cần sống thật với lòng. Tuổi 66, anh vẫn mưu cầu hạnh phúc, 1 tổ ấm cho riêng mình.
Bên cạnh niềm vui, Quang Minh lo lắng, ý thức trách nhiệm nhiều hơn bởi khoảng cách tuổi tác giữa 2 bố con không nhỏ. Anh cùng bạn gái thống nhất việc chăm sóc, giáo dục và dạy dỗ bé.
Quang Minh cũng được khen trẻ trung, phong độ so với tuổi. Diễn viên tiết lộ mình khá “điệu”, thích ăn diện, mặc áo họa tiết rực rỡ, chăm thoa kem, đánh phấn, mỗi tuần đi spa 1 lần.
Quang Minh sinh năm 1959, nổi tiếng từ thập niên 80 nhờ ngoại hình điển trai, khả năng diễn xuất tốt. Anh từng là kép chính của đoàn Kim Cương, Bông Hồng...
Năm 1990, Quang Minh sang Mỹ định cư cùng Hồng Đào . Cả hai có với nhau 2 cô con gái, đồng thời là cặp đôi bạn diễn ăn ý trên sân khấu hải ngoại. Năm 2019, Quang Minh - Hồng Đào bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 24 năm bên nhau.
3 năm qua, Quang Minh về nước hoạt động nghệ thuật. Anh tham gia các dự án điện ảnh như: Cái giá của hạnh phúc, Làm giàu với ma ...
