Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?

Chủ nhật, 13:57 10/08/2025 | Thế giới showbiz
Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành". Nguồn cơn bắt đầu từ một bài đăng đi sự kiện của Lưu Hương Giang. Gây chú ý, Hồ Hoài Anh để lại bình luận với câu hỏi: "Nghe tiếng đàn bầu có thấy quen quen không chị Đẹp", và nữ ca sĩ liền đáp lại: "Đã nghi nghi rồi, bảo sao".

Chỉ với vài câu qua lại ngắn gọn, nhưng phần tương tác này đã khiến cư dân mạng lập tức "bắt sóng" và đặt nghi vấn cặp đôi đang có dấu hiệu tái hợp. Bình luận của Hồ Hoài Anh không chỉ cho thấy sự quan tâm mà còn hé lộ mối liên kết âm nhạc vốn gắn bó cả hai trong nhiều năm qua. Đáp lại, Lưu Hương Giang cũng không né tránh, thậm chí còn thêm phần dí dỏm, như một lời xác nhận rằng họ vẫn giữ được sự thoải mái khi trò chuyện.

Tuy vậy, đây mới chỉ là những tương tác trên mạng xã hội, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, ứng xử văn minh và thoải mái tương tác công khai cũng là điều hoàn toàn bình thường, nhất là với những người từng có thời gian dài gắn bó và chia sẻ nhiều kỷ niệm.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang &quot;gương vỡ lại lành&quot;?- Ảnh 1.

Màn tương tác của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang khiến dân mạng không khỏi bàn tán

Tháng 1/2024, diva Mỹ Linh từng vô tình hé lộ về mối quan hệ hiện tại giữa Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cô cho biết vào dịp Tết năm 2023, cả hai từng đưa các con đến nhà chơi. Khi trò chuyện, Lưu Hương Giang chia sẻ rằng họ đã chọn cách làm bạn và cùng nhau chăm sóc hai con gái. Từ thông tin này, nhiều khán giả suy đoán cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Từ đó đến nay, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh gần như không còn xuất hiện chung. Hồ Hoài Anh khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội hoặc tại các sự kiện. Trong khi đó, Lưu Hương Giang vẫn chăm chỉ cập nhật trang cá nhân nhưng chỉ đăng ảnh đi diễn hoặc những khoảnh khắc đời thường bên hai con, tuyệt nhiên không còn hình ảnh nào cùng chồng cũ.

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới vào tháng 5/2023, Lưu Hương Giang từng nhắc đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nữ ca sĩ cho hay: "Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người mà tôi rất biết ơn dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tự bước đi để khám phá hết khả năng của mình. Chắc anh Hồ Hoài Anh sẽ rất vui khi nhìn thấy thành quả của tôi".

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang &quot;gương vỡ lại lành&quot;?- Ảnh 2.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang không còn xuất hiện chung trong suốt thời gian dài

Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nên duyên vợ chồng từ năm 2009. Đến tháng 10/2019, cả hai từng vướng tin đồn ly hôn khi thừa nhận đã xảy ra trục trặc nghiêm trọng, thậm chí phải ra tòa. Tuy nhiên, sau đó họ quyết định hàn gắn, tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng , Lưu Hương Giang từng trải lòng về giai đoạn đầy biến động trong đời sống hôn nhân, khiến tinh thần cô xuống dốc: "Tôi đang có nhiều tâm trạng, nhiều sự xáo trộn trong đầu. Chị em nghệ sĩ chúng tôi khi đã có gia đình thường không hoạt động sôi nổi nữa mà lui về chăm sóc chồng con. Chúng tôi mất khá nhiều năm để lui về hậu trường.

Tôi đang gặp rất nhiều vấn đề cá nhân, làm sức khỏe, tinh thần đi xuống. Tôi là người lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực nhưng không ngờ lại có những giai đoạn như thế này. Cuộc đời không ai nói trước được. Cá nhân tôi là người đặt gia đình lên trên hết nên khi có những chuyện xảy ra, tôi luôn đấu tranh tư tưởng xem thời điểm này có tiếp tục được nữa hay không".

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang &quot;gương vỡ lại lành&quot;?- Ảnh 3.

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc các con hậu "đường ai nấy đi"

