Sau 3 lần đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có động thái mới gây chú ý

Mới đây, đạo diễn Trung Lùn gây bất ngờ khi chia sẻ video nghệ sĩ Phước Sang xuất hiện tại phim trường. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện sau biến cố sức khỏe hồi tháng 3/2024.

Theo nội dung video đăng tải, Phước Sang được thành viên đoàn phim dìu đỡ xuống xe và đi vào bên trong. Vì từng đột quỵ nên nam nghệ sĩ di chuyển khá chậm và cũng hạn chế giao tiếp, chủ yếu dùng tay để ra hiệu.

Dù sức khỏe suy giảm, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần tích cực, thoải mái trò chuyện, trao đổi công việc cùng các đồng nghiệp như bàn bạc, trao đổi với đạo diễn và NSƯT Hoài Linh trong quá trình quay phim. Nhiều người cho rằng Phước Sang sẽ góp mặt một vai nhỏ trong phim "Làm giàu với ma 2" và sẽ xuất hiện trong một phân cảnh có NSƯT Hoài Linh.

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Phước Sang sau biến cố đột quỵ. (Ảnh chụp màn hình)

Những hình ảnh đầy xúc động này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh hiện tại của nam diễn viên, đồng thời gửi lời chúc ông sớm hồi phục và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Phước Sang sinh năm 1969, nổi tiếng ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Nam diễn viên từng thành lập nhóm hài Tuổi đôi mươi, quy tụ nhiều tên tuổi trong showbiz như: Hoàng Sơn, Hữu Nghĩa, Nhật Cường… Nam nghệ sĩ từng thực hiện nhiều dự án phim, trong đó có: Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Sau khi hoàn thành phần quay của mình, Phước Sang được bố trí nghỉ ngơi ở một góc phim trường.

Phước Sang từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Năm 2012, Phước Sang vỡ nợ lên đến tiền tỷ. Một thời gian sau, Kim Thư chia sẻ cô và chồng đã ly hôn.

Năm 2012, Phước Sang vướng vào biến cố nợ nần lớn khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, nam diễn viên dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật trong một số vai trò như diễn viên, giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Tháng 3/2024, thông tin nam nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp như: Quyền Linh, Lý Hùng… và đông đảo khán giả lo lắng, xót xa bởi đây là lần thứ 3 Phước Sang gặp biến cố sức khỏe.

Diễn viên Phước Sang trở lại điện ảnh sau thời gian đột quỵ.



