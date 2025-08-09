Mới nhất
Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

Thứ bảy, 13:54 09/08/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Lily Chen khiến khán giả quê nhà rất tự hào khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025.

Lily Chen không ngại làm xấu mình trong phim "Mẹ Biển"Lily Chen không ngại làm xấu mình trong phim 'Mẹ Biển'

GĐXH - Lily Chen là một trong những mảnh ghép nói về số phận người dân miền biển được khai thác, phác họa chân thực qua bộ phim truyền hình 'Mẹ Biển'.

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 2.

Ngay sau khi Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 công bố những thí sinh đầu tiên ghi danh dự thi, thì Lily Chen (Trần Như Ngọc) là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp sinh năm 1995, quê Tây Ninh. Cô là doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, MC...

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 3.

LiLy Chen được khán giả biết đến khi giành á quân Tình Bolero 2019, á quân Én vàng 2022. Mỹ nhân quê Tây Ninh sau đó phát triển bản thân ở lĩnh vực người mẫu, đóng phim. Cô từng góp mặt trong một số dự án phim như: Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Chị em khác mẹ, Mẹ biển…

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 4.

Thời gian qua, người đẹp 9X chọn sinh sống tại Tây Ninh để phát triển công việc kinh doanh cơ sở làm đẹp, bất động sản. Đồng thời, cô gây chú ý khi trở lại giảng đường đại học ở tuổi 29. Việc Lily Chen chính thức xác nhận ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam 2025), gây bất ngờ và thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới truyền thông.

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 5.

Với gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn cùng chiều cao lý tưởng, Lily Chen từ lâu đã được xem là một trong những ứng viên tiềm năng của các cuộc thi sắc đẹp. Mặc dù bận rộn với các dự án âm nhạc và phim ảnh, cô vẫn luôn ấp ủ ước mơ được thử sức mình tại một đấu trường nhan sắc uy tín. Quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2025 của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 6.

Chia sẻ về quyết định này, Lily Chen cho biết: "Tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn vượt qua giới hạn của bản thân, học hỏi và hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh đó, tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng về sự tự tin, bản lĩnh và lòng nhân ái đến các bạn trẻ. Miss Grand Vietnam không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là nơi để tôi thể hiện tiếng nói, mang những dự án cộng đồng ý nghĩa đến gần hơn với mọi người".

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 7.

Không chỉ được ủng hộ khi thi sắc đẹp, người hâm mộ vô cùng phấn khích khi Lily Chen trở thành giám đốc bản quyền cuộc thi khu vực Tây Ninh. Nhiều người gọi vui cô bằng cái tên "phú bà đi thi".

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 8.

Việc trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh với Lily Chen đơn giản chỉ là muốn trở thành cầu nối giúp các cô gái trẻ có cơ hội gần hơn khi đến với cuộc thi.

Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Linh - Ảnh 9.

Lily Chen bộc bạch: "Thời gian qua tôi đọc rất nhiều bình luận của khán giả, phần lớn mọi người ủng hộ tôi. Có người nhận xét tôi sẽ được thiên vị khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh, có người nói tôi chỉ dạo chơi... nhưng nhân đây tôi xin khẳng định, tôi cũng như các thí sinh khác, cơ hội cho mọi người là đều như nhau. Tôi giành thời gian, tâm huyết và nỗ lực hết mình để "cháy" với cuộc chơi mà bản thân ấp ủ nhiều năm qua".

Lily Chen ‘Mẹ rơm’: Tôi luôn sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túcLily Chen ‘Mẹ rơm’: Tôi luôn sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc

“Bản thân tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, còn có nên duyên vợ chồng hay không thì nó là câu chuyện khác nữa", Lily Chen chia sẻ.










Đỗ Quyên
