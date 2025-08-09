Nhan sắc thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 vừa lên chức giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh

Lily Chen bộc bạch: "Thời gian qua tôi đọc rất nhiều bình luận của khán giả, phần lớn mọi người ủng hộ tôi. Có người nhận xét tôi sẽ được thiên vị khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh, có người nói tôi chỉ dạo chơi... nhưng nhân đây tôi xin khẳng định, tôi cũng như các thí sinh khác, cơ hội cho mọi người là đều như nhau. Tôi giành thời gian, tâm huyết và nỗ lực hết mình để "cháy" với cuộc chơi mà bản thân ấp ủ nhiều năm qua".