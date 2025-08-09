Hôn nhân kín tiếng của 'nam thần VTV' bên bà xã kém 14 tuổi, từng thi hoa hậu
Cũng như bao gương mặt nổi tiếng của VTV, nam MC này kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, hiếm khi chia sẻ về vợ con.
Vũ Anh Tuấn sinh năm 1974 tại Hà Nội, là gương mặt gắn với thời thanh xuân của khán giả xem truyền hình. Anh nổi tiếng từ hơn 2 thập kỷ trước, giai đoạn mà truyền hình Việt Nam bắt đầu bùng nổ với những show truyền hình trẻ trung, mới mẻ, mang tính giải trí cao và gần gũi với nhu cầu của khán giả, nhất là khán giả trẻ.
Để theo đuổi nghề truyền hình, Anh Tuấn chấp nhận hy sinh rất nhiều thứ. Anh từng kể chuyện vì quá say nghề mà bỏ dở chương trình tại Đại học Ngoại thương, bỏ cả học bổng 4 năm tại trường Berklee College of Music, thậm chí không kịp hoàn tất chương trình cao học tại Nhạc viện dù chỉ còn kỳ thi cuối cùng để lấy bằng.
Bước ngoặt lớn tới với anh khi MTV Châu Á lựa chọn anh trở thành VJ Việt Nam đầu tiên dẫn chương trình này tại quê nhà.
Gần 30 năm cống hiến với truyền hình, Anh Tuấn gây dựng tên tuổi với hàng loạt chương trình lớn nhỏ của VTV như Bài hát Việt, Trò chơi âm nhạc, Giai điệu kết nối, Âm nhạc và những người bạn, Tạp chí MTV, Quán thanh xuân.
Ngoài công việc tại đài truyền hình, anh cũng dẫn dắt cuộc thi hoa hậu Việt Nam suốt nhiều năm và làm MC cho những lễ trao giải, sự kiện có quy mô lớn hoặc tầm cỡ quốc gia.
Gần đây nhất, sự xuất hiện của Anh Tuấn ở 2 gameshow ăn khách là Chị đẹp đạp gió và Anh trai vượt ngàn chông gai cũng nhận được nhiều yêu mến của khán giả.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, MC Anh Tuấn còn được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ kém 14 tuổi - Lý Hồng Nhung. Đây là người vợ thứ hai của anh. Trước đó, anh có hai con trai với một phụ nữ người Australia.
Bà xã Anh Tuấn mang hai dòng màu Pháp - Việt, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Đây cũng chính là một trong những chương trình mà Anh Tuấn dẫn dắt. Sau khi về chung nhà năm 2013, cô lui về hậu trường làm chỗ dựa vững chắc cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.
Cặp đôi đón con gái Anna vào đúng dịp Tết cổ truyền năm Quý Mão 2023. Thời điểm đó, Anh Tuấn xúc động chia sẻ: "Con đã đến với chúng tôi trong không khí gần gũi, tưng bừng, hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp tuyệt vời vào đúng mùng 2 Tết Quý Mão. Tôi rất xúc động và biết ơn tình cảm của mọi người dành cho tôi và gia đình ".
Là MC nổi tiếng được nhiều người yêu thích nhưng Anh Tuấn khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Anh Tuấn chỉ đăng hình vợ con vào những dịp đặc biệt. Đó là lúc anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi có vợ hiền.
Ở tuổi 51, MC Anh Tuấn được nhận xét là người đàn ông trẻ mãi không già. Đã có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, anh vẫn luôn giữ sức hút trên sân khấu. Nhiều người nhận xét anh dường như bị thời gian bỏ quên.
