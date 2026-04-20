Dàn diễn viên 'Bước chân vào đời' xúc động rời đoàn phim

Sau 3 tháng từ khi bấm máy, bộ phim "Bước chân vào đời" đã lên sóng được 24 tập với diễn biến ngày càng thu hút ở chặng cuối. Ở phim trường, đoàn phim đã đóng máy, hoàn thành quay tiền kỳ. Các diễn viên lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình sau 90 ngày gắn bó với đoàn phim, với nhân vật của mình.

NSƯT Quách Thu Phương chia sẻ trong ngày chia tay đoàn phim: "Hành trình 90 ngày đã khép lại nhưng cảm xúc thì như mới bắt đầu. Cảm ơn đại gia đình "Bước chân vào đời". Cảm ơn những khán giả thân yêu đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong dự án này".

Dàn diễn viên thực hiện xong các cảnh quay cuối, rời đoàn làm phim.

Trong phim, nhân vật bà Dung của NSƯT Quách Thu Phương gây nhiều tranh cãi bởi đối đầu với tuyến nhân vật 3 chị em Thương (Quỳnh Kool), nhưng ngoài đời và ở hậu trường, nữ nghệ sĩ lại vô cùng thân thiết với các diễn viên trẻ, đặc biệt là Quỳnh Kool. Trước đó, hai nữ diễn viên từng vào vai mẹ con trong "Đừng bắt em phải quên".

Trên phim đối nghịch, nhưng ngoài đời NSƯT Quách Thu Phương và Quỳnh Kool rất thân thiết.

Diễn viên trẻ Ngọc Thuỷ cũng chia sẻ cảm xúc với vai diễn thuộc tuyến nhân vật chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ: "Đóng máy khép lại hành trình 90 ngày "Bước chân vào đời". Đã hoàn thành vai Trang. Giờ em bung lụa là Ngọc Thuỷ. Trân trọng, biết ơn và may mắn vì được vinh dự là một mảnh ghép của phim".

NSƯT Ngọc Tản và Ngọc Thuỷ nhận hoa sau khi hoàn thành vai diễn.

NSND Lan Hương nhận hoa khi hoàn thành vai diễn và chia sẻ hết vai trước một ngày đoàn phim đóng máy.

"Bước chân vào đời là" bộ phim kể về hành trình "vào đời" của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Dù gia đình không giàu có, nhưng chị em Thương vẫn luôn được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự bao bọc. Ba chị em Thương đã phải đương đầu với muôn ngàn sóng gió của đời sống thị thành cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ phức tạp.

Bộ phim không né tránh sự thật về những vấp ngã, lừa lọc, mất mát mà nhiều người trẻ phải đối mặt nhưng cũng không thiếu những câu chuyện về sự tử tế, tình thương lòng trắc ẩn khiến người ta hi vọng vào cuộc đời. Bộ phim cũng khẳng định trong mọi biến động, chỉ cần còn tình thân và niềm tin vào sự tử tế ta sẽ tìm thấy con đường để đi tiếp và vươn tới tương lai.

Quỳnh Kool vai Thương trong "Bước chân vào đời".

(Ảnh: VTV, FBNV)

