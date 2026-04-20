Dàn diễn viên 'Bước chân vào đời' xúc động rời đoàn phim

Thứ hai, 11:11 20/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
GĐXH - NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, Quỳnh Kool cùng dàn diễn viên cũng như ê-kíp phim "Bước chân vào đời" lưu luyến, xúc động khi phim hoàn thành cảnh quay cuối.

Sau 3 tháng từ khi bấm máy, bộ phim "Bước chân vào đời" đã lên sóng được 24 tập với diễn biến ngày càng thu hút ở chặng cuối. Ở phim trường, đoàn phim đã đóng máy, hoàn thành quay tiền kỳ. Các diễn viên lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình sau 90 ngày gắn bó với đoàn phim, với nhân vật của mình.

NSƯT Quách Thu Phương chia sẻ trong ngày chia tay đoàn phim: "Hành trình 90 ngày đã khép lại nhưng cảm xúc thì như mới bắt đầu. Cảm ơn đại gia đình "Bước chân vào đời". Cảm ơn những khán giả thân yêu đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong dự án này". 

Dàn diễn viên thực hiện xong các cảnh quay cuối, rời đoàn làm phim.

Trong phim, nhân vật bà Dung của NSƯT Quách Thu Phương gây nhiều tranh cãi bởi đối đầu với tuyến nhân vật 3 chị em Thương (Quỳnh Kool), nhưng ngoài đời và ở hậu trường, nữ nghệ sĩ lại vô cùng thân thiết với các diễn viên trẻ, đặc biệt là Quỳnh Kool. Trước đó, hai nữ diễn viên từng vào vai mẹ con trong "Đừng bắt em phải quên".

Trên phim đối nghịch, nhưng ngoài đời NSƯT Quách Thu Phương và Quỳnh Kool rất thân thiết.

Diễn viên trẻ Ngọc Thuỷ cũng chia sẻ cảm xúc với vai diễn thuộc tuyến nhân vật chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ: "Đóng máy khép lại hành trình 90 ngày "Bước chân vào đời". Đã hoàn thành vai Trang. Giờ em bung lụa là Ngọc Thuỷ. Trân trọng, biết ơn và may mắn vì được vinh dự là một mảnh ghép của phim".

NSƯT Ngọc Tản và Ngọc Thuỷ nhận hoa sau khi hoàn thành vai diễn.

NSND Lan Hương nhận hoa khi hoàn thành vai diễn và chia sẻ hết vai trước một ngày đoàn phim đóng máy.

"Bước chân vào đời là" bộ phim kể về hành trình "vào đời" của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Dù gia đình không giàu có, nhưng chị em Thương vẫn luôn được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự bao bọc. Ba chị em Thương đã phải đương đầu với muôn ngàn sóng gió của đời sống thị thành cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ phức tạp.

Bộ phim không né tránh sự thật về những vấp ngã, lừa lọc, mất mát mà nhiều người trẻ phải đối mặt nhưng cũng không thiếu những câu chuyện về sự tử tế, tình thương lòng trắc ẩn khiến người ta hi vọng vào cuộc đời. Bộ phim cũng khẳng định trong mọi biến động, chỉ cần còn tình thân và niềm tin vào sự tử tế ta sẽ tìm thấy con đường để đi tiếp và vươn tới tương lai.

Quỳnh Kool vai Thương trong "Bước chân vào đời".

NSƯT Quách Thu Phương bị gái quán bar 'dằn mặt' trong 'Bước chân vào đời'

GĐXH - Quân vì buồn chuyện tình cảm mà tới quán bar uống rượu, không ngờ lại xảy ra tình huống cô gái quán bar đến tận nhà thông báo mang thai.

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có những thời điểm chông chênh, muốn bỏ cuộc trước khi khẳng định bản thân với nghề diễn.

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

GĐXH - Diễn Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh nay đã trở thành "Soái ca" phim VTV, anh có sự nghiệp thăng hoa và hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp luôn ủng hộ chồng.


'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng, sẽ bứt phá ở Công diễn 2 'Đạp Gió 2026'?

Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng, sẽ bứt phá ở Công diễn 2 'Đạp Gió 2026'?

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng của Quỳnh Kool

Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng của Quỳnh Kool

Hoa hậu Vi Minh gặp sóng gió sau đêm đăng quang

Hoa hậu Vi Minh gặp sóng gió sau đêm đăng quang

Vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường: Nữ giám đốc hơn chồng 2 tuổi, học vấn khủng và gia thế Hà thành

Vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường: Nữ giám đốc hơn chồng 2 tuổi, học vấn khủng và gia thế Hà thành

Giải trí - 43 phút trước

GĐXH - Vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường là Ngô Mai Nhuệ Giang - nữ giám đốc điều hành với học vấn ấn tượng. Cô hỗ trợ chồng trong sự nghiệp bóng đá, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Trinh bị chính Xuân Lan "đưa" xuống âm phủ và cô bị vây hãm giữa các hồn ma trong phim kinh dị có tên "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Rao bán vé 'Âm vang Tổ quốc' dịp 30/4 với giá cao, đạo diễn cảnh báo 'sẽ có an ninh giám sát tình trạng này'

Rao bán vé 'Âm vang Tổ quốc' dịp 30/4 với giá cao, đạo diễn cảnh báo 'sẽ có an ninh giám sát tình trạng này'

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Với sức nóng của chương trình "Âm vang Tổ quốc" dịp 30/4 , trên các hội nhóm xuất hiện tình trạng lạm dụng danh nghĩa BTC để rao bán vé mời với giá cao, thậm chí là lừa đảo vé giả. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi.

Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'

Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trung bị Hồng giở chiêu trò để rủ anh lên phòng riêng, trong khi đó biết Mai có ý định hợp tác với Trung nên dì Tính kịch liệt phản đối.

'Alo đây là…', cuộc gọi bất ngờ đưa nghệ sĩ lên sóng VTV3

'Alo đây là…', cuộc gọi bất ngờ đưa nghệ sĩ lên sóng VTV3

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Alo đây là..." mở đầu là một cuộc gọi trực tiếp tạo tình huống bất ngờ, kéo nghệ sĩ chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1m72, vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành hàng không

Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1m72, vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành hàng không

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái vừa tốt nghiệp ngành Hàng không loại Giỏi. Người hâm mộ trầm trồ sắc vóc và tài năng của ái nữ nhà Trịnh Kim Chi.

Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?

Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Quỳnh Kool hóa thân vào nhân vật Thương chịu nhiều tổn thương và thường xuyên bật khóc trước áp lực bủa vây.

Phương Oanh khéo tay dạy con làm bánh, thái độ cặp song sinh gây cười

Phương Oanh khéo tay dạy con làm bánh, thái độ cặp song sinh gây cười

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc nội trợ trong giai đoạn này. Mới đây, cô còn khoe khoảnh khắc dạy cặp song sinh Jimmy - Jenny làm bánh, thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát Việt

Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát Việt

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Nhan sắc Hà Thúy Anh hiện tại được khen trẻ trung hơn cả thời cô thi Giọng hát Việt 14 năm trước.

Phân cảnh 'bắt ma' được dự đoán sẽ gây sốt trong phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4

Phân cảnh 'bắt ma' được dự đoán sẽ gây sốt trong phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4 được dự đoán sẽ khiến khán giả giật thót với cảnh "bắt ma". Nhiều khán giả đang chờ mong phân cảnh này.

Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục có tin vui

Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục có tin vui

Giải trí

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ có một gia đình hạnh phúc mà trong sự nghiệp họ cũng 'lên như diều gặp gió". Mới đây, cặp đôi kiện tướng dancesport lại có được vinh quang trong giải khiêu vũ Đông Nam Á 2026.

Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi

Giải trí
Nữ ca sĩ quê Nghệ An ly hôn chồng nhạc sĩ sau 7 năm chung sống

Nữ ca sĩ quê Nghệ An ly hôn chồng nhạc sĩ sau 7 năm chung sống

Giải trí
Dàn diễn viên 'Bước chân vào đời' xúc động rời đoàn phim

Dàn diễn viên 'Bước chân vào đời' xúc động rời đoàn phim

Giải trí
'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

Giải trí

