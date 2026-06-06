Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé
Từ Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến Lương Thùy Linh, nhiều hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công tại phòng vé.
Những năm gần đây, nhiều người đẹp Việt chọn lấn sân sang điện ảnh để khẳng định sự đa tài, nhưng không phải ai cũng có được may mắn.
Tiểu Vy cố thoát mác “bình hoa di động”
Năm 2024, Tiểu Vy khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong phân cảnh cuối phim Mai. Dù chỉ là vai diễn cameo, nhưng cách diễn nhí nhảnh, tự nhiên của nàng hậu tạo được dấu ấn cho khán giả. Trước đó, Tiểu Vy từng tham gia các bộ phim Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái , Chủ tịch giao hàng.
Đến năm 2025, nàng hậu thủ vai chính trong bộ phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim đem về doanh thu hơn 300 tỷ đồng, vai diễn trong phim cũng là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Hoa hậu Việt Nam 2018.
Sau thành công của phim Bộ tứ báo thủ, Tiểu Vy tiếp tục nhận vai chính trong phim Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Nàng hậu không ngừng chứng tỏ bản thân hoàn toàn nghiêm túc với con đường diễn xuất. Dù diễn xuất của cô vẫn gây nhiều tranh cãi, các bộ phim cô tham gia đều đạt doanh thu rất cao.
Đoàn Thiên Ân “lập cú đúp” trăm tỷ
Một trong những hoa hậu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh gặt hái nhiều thành công nhất có lẽ là Đoàn Thiên Ân . Năm 2025, vai diễn nữ chính trong Nụ hôn bạc tỷ giúp Thiên Ân nhận được cơn mưa lời khen về diễn xuất. Bộ phim thu về doanh thu hơn 211 tỷ đồng, minh chứng cho sự thành công cũng như đón nhận của khán giả về bộ phim và về khả năng diễn xuất của Thiên Ân.
Nhờ vai diễn này, nàng hậu xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất (Điện ảnh) tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025.
Năm 2026, Thiên Ân tiếp tục chứng minh bản thân qua vai nữ chính trong phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Phim nhanh chóng đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu.
Khác hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu, Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc 100%, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào. Với 2 phim trăm tỷ liên tiếp, Thiên Ân đang được đánh giá là mỹ nhân màn ảnh đầy tiềm năng của phim Việt.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên mở màn êm đẹp
Năm 2025, Kỳ Duyên gây dấu ấn với khán giả ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua vai Karen trong Bộ tứ báo thủ . Người đẹp sinh năm 1996 cho biết với vai diễn đầu tay lần này cô cũng chuẩn bị kỹ tâm lý với những bình luận trái chiều từ khán giả. Song cô nàng nhận được đánh giá khá cao cũng như nhiều phản ứng bất ngờ của khán giả về diễn xuất tự nhiên của mình.
Sau dự án đầu tiên thành công, nàng hậu tâm sự muốn có cơ hội tham gia nhiều dự án khác và thử sức với nhiều vai diễn đa dạng hơn. Người đẹp vừa chính thức xác nhận bản thân đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim điện ảnh mới Chị chị em em 3. Đây được coi là tín hiệu đáng mong chờ cho sự nghiệp diễn xuất của Kỳ Duyên.
Lương Thuỳ Linh không gặp may khi lấn sân
Năm 2023, hoa hậu Lương Thuỳ Linh lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong bộ phim Chiếm đoạt. Trong phim, nàng hậu vào vai Như, cô nàng cá tính mạnh mẽ, quyền lực, tự tin và quyến rũ. Cô nhận được nhiều lời khen khi rũ bỏ hình tượng một cô hoa hậu nhẹ nhàng, thanh lịch để hoá thân vào nhân vật với những toan tính, suy đoán riêng.
Bên cạnh những lời động viên dành cho nàng hậu, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng chưa thực sự tròn vai khi đài từ, cách biểu cảm vẫn còn đơ cứng, không tự nhiên. Bộ phim chỉ đạt được 22,8 tỷ đồng, không gây được tiếng vang. Nhiều người cho rằng kịch bản phim và nhân vật của Lương Thuỳ Linh không quá ấn tượng để khán giả nhớ đến.
Trước đó, hoa hậu Lương Thuỳ Linh chưa từng học qua lớp diễn xuất nào. Vai diễn đầu tay trong Chiếm đoạt là một trải nghiệm để giúp người đẹp có thêm kinh nghiệm cho con đường diễn xuất.
H’Hen Niê “ngã ngựa” phòng vé
Năm 2022, hoa hậu H'Hen Niê khiến khán giả bất ngờ khi tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh hành động 578 : Phát đạn của kẻ điên. Trong phim, cô đảm nhận vai một nữ sát thủ bí ẩn và lạnh lùng, thực hiện nhiều pha võ thuật và hành động đẹp mắt. Bộ phim này được dán nhãn 18+ do có nhiều cảnh hành động, bạo lực và từng được lựa chọn đại diện cho Việt Nam tham gia vòng sơ tuyển giải Oscar.
Tuy nhận được sự kỳ vọng từ khán giả nhưng bộ phim vẫn bị gắn mác "thảm hoạ" khi làn sóng chê bai bộ phim quá lớn, dẫn đến việc phim phải rút khỏi rạp với mức lỗ nặng hơn 50 tỷ đồng.
Vai diễn của H'Hen Niê mặc dù được xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng bá phim nhưng thời lượng thực tế cô lên hình lại khá ít và mờ nhạt. Nàng hậu cũng thẳng thắn đối mặt văn minh với những phản hồi tiêu cực về vai diễn đầu tay cũng như về bộ phim.
Cô khẳng định bản thân tham gia phim bằng sự nghiêm túc, sẵn sàng từ chối nhiều show diễn lớn và chấp nhận chấn thương trên trường quay chứ không chỉ để "làm cảnh" hay thu hút truyền thông.
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